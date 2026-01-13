Pohjanmaalla sijaitsevan Hömossenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu päätökseen

Energiequelle Oy suunnittelee Hömossenin tuulivoimahanketta Maalahden kuntaan. Hankealue on pinta-alaltaan noin 2300 hehtaaria, ja sille kaavaillaan rakennettavan enintään 26 uutta tuulivoimalaa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 m kokoisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan ilmajohtoina joko hankealueelta pohjoiseen Tuovilan sähköasemalle (32 km) tai etelään Kärppiön sähköasemalle (36–45 km). Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa arvioitavana oli kaksi vaihtoehtoa (VE1 ja VE2).

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisessa viime vuonna toimineelle yhteysviranomaiselle eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle toimitettiin yhteensä 21 lausuntoa ja neljä mielipidettä. Niissä korostuivat erityisesti hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, linnustoon ja muuhun luontoon sekä maankäyttöön.

Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, linnustoon, maisemaan sekä suojelualueisiin

Yhteysviranomaisen mukaan hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, linnustoon, maisemaan sekä suojelualueisiin. Lisäksi vaihtoehdolla VE1 (alueelle toteutetaan 26 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on korkeintaan 260 MW) on merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön ja susireviiriin. Myös yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa saattavat olla merkittäviä erityisesti melun, välkkeen, maiseman ja linnustovaikutusten osalta. Vaihtoehtojen vertailussa vaihtoehdolla VE1 on enemmän kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja se sijoittuu suurelta osin maakuntakaavan tuulivoima-alueen ulkopuolelle.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta www.ymparisto.fi/homossen-tuulivoima-YVA.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on siirtynyt ELY-keskuksilta Lupa- ja valvontavirastoon

Perustellun päätelmän antoi joulukuussa 2025 menettelyn yhteysviranomaisena tuolloin toiminut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtion aluehallinnon uudistuksen myötä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvät tehtävät ovat siirtyneet 1.1.2026 alkaen valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle.