Pohjanmaalla sijaitsevan Hömossenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu päätökseen
Hömossesin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on annettu perusteltu päätelmä.
Energiequelle Oy suunnittelee Hömossenin tuulivoimahanketta Maalahden kuntaan. Hankealue on pinta-alaltaan noin 2300 hehtaaria, ja sille kaavaillaan rakennettavan enintään 26 uutta tuulivoimalaa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 m kokoisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan ilmajohtoina joko hankealueelta pohjoiseen Tuovilan sähköasemalle (32 km) tai etelään Kärppiön sähköasemalle (36–45 km). Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa arvioitavana oli kaksi vaihtoehtoa (VE1 ja VE2).
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisessa viime vuonna toimineelle yhteysviranomaiselle eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle toimitettiin yhteensä 21 lausuntoa ja neljä mielipidettä. Niissä korostuivat erityisesti hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, linnustoon ja muuhun luontoon sekä maankäyttöön.
Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, linnustoon, maisemaan sekä suojelualueisiin
Yhteysviranomaisen mukaan hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, linnustoon, maisemaan sekä suojelualueisiin. Lisäksi vaihtoehdolla VE1 (alueelle toteutetaan 26 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on korkeintaan 260 MW) on merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön ja susireviiriin. Myös yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa saattavat olla merkittäviä erityisesti melun, välkkeen, maiseman ja linnustovaikutusten osalta. Vaihtoehtojen vertailussa vaihtoehdolla VE1 on enemmän kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja se sijoittuu suurelta osin maakuntakaavan tuulivoima-alueen ulkopuolelle.
Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta www.ymparisto.fi/homossen-tuulivoima-YVA.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on siirtynyt ELY-keskuksilta Lupa- ja valvontavirastoon
Perustellun päätelmän antoi joulukuussa 2025 menettelyn yhteysviranomaisena tuolloin toiminut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtion aluehallinnon uudistuksen myötä ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvät tehtävät ovat siirtyneet 1.1.2026 alkaen valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, puh. 0295 254 814, jutta.lillberg-puskala@lvv.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Itäradan ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) pyydetään mielipiteitä13.1.2026 14:35:00 EET | Tiedote
Itärata on Keravalta Porvoon kautta Kouvolaan suunniteltava uusi kaksiraiteinen nopean liikenteen rata. Itärata erkaantuu Lentoradan tunnelista Vantaan ja Tuusulan rajalla ja liittyy nykyiseen rataverkkoon Korian alueella Kouvolassa. Hankkeen ympäristövaikutuksia on selvitetty YVA-menettelyssä. Arvioinnin tuloksia ja hanketta esitellään useassa yleisötilaisuudessa tammi-helmikuussa. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 13.3.2026. Itäradan YVA-menettelyn verkkosivut: www.ymparisto.fi/itarata-YVA
Siivoustyötä teettänyt yrittäjä tuomittiin kahdesta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ehdolliseen vankeuteen – yhtiölle 5000 euron yhteisösakko12.1.2026 09:39:56 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yhtiön toimitusjohtajan neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen kahdesta kiskonnatapaisesta työsyrjinnästä. Lisäksi yhtiölle tuomittiin maksettavaksi 5 000 euron yhteisösakko. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 9.1.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme