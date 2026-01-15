Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 19.–22.1.2026: istuntokatsaus

Euroopan parlamentin vuoden ensimmäisessä täysistunnossa 19.–22. tammikuuta asialistalla ovat joulukuun Eurooppa-neuvoston tulokset ja äänestys Ukraina-lainasta, Grönlannin itsemääräämisoikeus, viranomaisten väkivaltaiset vastatoimet mielenosoittajia kohtaan Iranissa sekä EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet. Lisäksi parlamentti päättää, pyytääkö se EU:n tuomoistuimelta lausunnon Mercosur-kauppasopimuksesta, ja äänestää komission luottamuksesta. Mepit äänestävät myös kannastaan lentomatkustajien oikeuksien päivittämiseen.