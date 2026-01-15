Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 19.–22.1.2026: istuntokatsaus
Euroopan parlamentin vuoden ensimmäisessä täysistunnossa 19.–22. tammikuuta asialistalla ovat joulukuun Eurooppa-neuvoston tulokset ja äänestys Ukraina-lainasta, Grönlannin itsemääräämisoikeus, viranomaisten väkivaltaiset vastatoimet mielenosoittajia kohtaan Iranissa sekä EU:n ja Yhdysvaltojen väliset suhteet. Lisäksi parlamentti päättää, pyytääkö se EU:n tuomoistuimelta lausunnon Mercosur-kauppasopimuksesta, ja äänestää komission luottamuksesta. Mepit äänestävät myös kannastaan lentomatkustajien oikeuksien päivittämiseen.
Joulukuun Eurooppa-neuvoston tulokset ja äänestys Ukraina-lainasta
Mepit keskustelevat keskiviikkona joulukuun EU-huippukokouksen tuloksista sekä EU:n suvereniteetin vahvistamisesta geopoliittisten jännitteiden keskellä.
Grönlannin itsemääräämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus
Mepit keskustelevat tiistaina EU:n vastauksesta Yhdysvaltain presidentti Trumpin vaatimuksiin Grönlannin suhteen.
Iranin laajat mielenosoitukset ja viranomaisten väkivaltaiset vastatoimet
Mepit keskustelevat tiistaina Iranin viimeaikaisista tapahtumista. Maan viranomaiset ovat vastanneet valtakunnallisiin mielenosoituksiin poikkeuksellisen kovilla otteilla.
EU:n ja Yhdysvaltain väliset suhteet
Keskiviikkona parlamentti äänestää mietinnöstä, jossa se arvioi EU:n ja Yhdysvaltojen suhteita sekä toivoo EU:lta parempaa itsenäistä toimintakykyä.
EU–Mercosur-kauppasopimus: EU-tuomioistuimen lausunto ja äänestys komission luottamuksesta
Keskiviikkona parlamentti päättää, pyytääkö se EU-tuomioistuimelta lausunnon EU:n ja Mercosur-alueen välisen kauppasopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa.
Mepit äänestävät keskiviikkona lentomatkustajien oikeuksien päivittämisestä. He haluavat varmistaa matkustajien oikeuden korvauksiin vähintään kolmen tunnin myöhästymisen yhteydessä.
Kilpailukyky: EU-yhtiömuodolla halutaan tukea innovatiivisia yrityksiä
Parlamentti kommentoi tulevaa ehdotusta EU-tason yhtiömuodosta, jolla halutaan helpottaa innovatiivisten yritysten rajat ylittävää toimintaa.
