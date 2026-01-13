Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för Hömossen vindkraftsprojekt i Österbotten är avslutat
Den motiverade slutsatsen om miljökonsekvensbeskrivningen för Hömossen vindkraftsprojekt är klar.
Energiequelle Oy planerar Hömossens vindkraftsprojekt i Malax kommun. I projektområdet planeras byggande av 26 nya vindkraftverk på ett cirka 2300 ha stort område. I miljökonsekvensförfarandet för projektet granskas högst 300 meter höga vindkraftverk med en enhetseffekt på 10 MW. Elöverföringen från vindkraftsområdet har planerats löpa i luftledningar antingen från projektområdet norrut till Toby elstation (32 km) eller söderut till Kärppiö elstation (36–45 km). I miljökonsekvensbeskrivningen bedömdes två alternativ (ALT1 och ALT2).
Till NTM-centralen i Södra Österbotten, som var kontaktmyndighet för projektets miljökonsekvensbeskrivning i fjol, gavs 21 utlåtanden och 4 åsikter, i vilka framträdde i synnerhet projektets konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och trivsel, landskapet, fågelbeståndet och den övriga naturen samt markanvändningen.
De mest betydande konsekvenserna riktas till människornas levnadsförhållanden och trivsel, fågelbeståndet, landskapet och skyddsområdena
Kontaktmyndigheten anser att projektets viktigaste konsekvenser riktas till människornas levnadsförhållanden och trivsel, fågelbeståndet, landskapet och skyddsområdena. Dessutom har alternativ ALT1 (26 vindkraftsverk byggs i området, vars totala effekt är högst 260 MW) betydande konsekvenser för markanvändningen och vargreviret. Även samverkan med andra projekt kan vara betydande i synnerhet när det gäller buller, blinkande ljus och skuggor, landskapet och fågelkonsekvenser. I Jämförelsen av alternativen har alternativ ALT 1 fler negativa konsekvenser för miljön och det ligger till stora delar utanför vindkraftsområdet enligt landskapsplanen.
Bedömningsbeskrivningen och NTM-centralens motiverade slutsats finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/homossen-vindkraft-MKB.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har flyttats från NTM-centralerna till Tillstånds- och tillsynsverket
Den motiverade slutsatsen gavs i december av NTM-centralen i Södra Österbotten som då var kontaktmyndighet för förfarandet. I och med statens regionförvaltningsreform har uppgifterna som berör förfarandet vid miljökonsekvensbedömning överförts till det riksomfattande Tillstånds- och tillsynsverket från och med 1.1.2026.
