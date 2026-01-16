DNA vahvistaa asemaansa käytettyjen laitteiden markkinassa – Vaihtokapula sulautuu DNA:han
Käytettyjen puhelinten markkina kasvaa tällä hetkellä Suomessa noin 20 prosentin vuosivauhtia. DNA:n tammikuussa 2023 perustama käytettyjen puhelinten kauppapaikka Vaihtokapula on kolmessa vuodessa kasvanut yhdeksi toimialan merkittävimmistä tekijöistä. Nyt tammikuussa 2026 se sulautuu kiinteäksi osaksi DNA:n liiketoimintaa. Samalla DNA vahvistaa käytettyjen laitteiden kiertotaloutta kokonaan kotimaisella toimitusketjulla.
DNA avasi käytettyjen puhelinten ostamiseen, myyntiin ja elinkaarten pidentämiseen keskittyvän Vaihtokapula-kauppapaikan tammikuussa 2023. Käytettyjen puhelinten markkinat toimivat silloin suurelta osin arvokkaampien Applen puhelimien ympärillä. Vaihtokapulan liikeideana oli kiihdyttää markkinaa tuomalla myös edulliset Android-puhelimet asiakkaiden saataville. Kolmessa vuodessa Vaihtokapula on kasvanut suosituksi ja tunnetuksi kauppapaikaksi. Nyt Vaihtokapulan osaaminen, prosessit, kumppanit ja toimitusketju sulautuvat osaksi DNA:n mobiililiiketoimintaa.
“Liittämällä Vaihtokapulan kiinteäksi osaksi ydinliiketoimintaamme varmistamme asiakkaillemme saumattomamman asiakaskokemuksen. Lisäksi pystymme vastaamaan kohdennetummin asiakkaidemme tarpeisiin ja tarjoamaan entistä laajemmin eri hintapisteiden laitteita käytännössä kaikilta merkeiltä. Yleisesti ottaen pöytälaatikkopuhelimet kannattaa aina laittaa kiertoon, sillä silloin kaikki voittavat. Laitteiden kiertoon laittaminen on myös ekoteko”, sanoo DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Jatkossa DNA:n ostamat käytetyt puhelimet tyhjennetään, kunnostetaan, myydään ja kierrätetään Suomessa DNA:n kotimaisten kumppaneiden ja kiertotalousprosessin voimin. Myyntiin tulevat laitteet käsitellään Kyberturvallisuuskeskuksen tarkkojen vaatimusten mukaan, ja kierrätykseen ja materiaaliuusiokäyttöön menevien laitteiden kohdalla noudatetaan korkean tason tietoturvaa, joka nojaa ISO27001 standardiin.
Myydessään käytetyn puhelimen DNA:lle asiakas voi valita haluaako hyvityksen rahana vai alennuksena hankittavasta laitteesta.
“Uusi laitehyvitys lyhentää puhelinten kiertotalouskierrosta ja pitää kiertokulun kotimaisena. Kun asiakas myy puhelimensa DNA:lle, puhelin käsitellään tietoturvallisesti uusiokäyttöön Suomessa. Asiakas saa päättää, ottaako hän hyvityksen alennuksena laitteesta vai rahana. Uusiokäyttöön kelpaavat puhelimet nousevat myyntiin DNA:n verkkokauppaan, josta ne päätyvät takaisin asiakkaidemme käyttöön. Tämä tekee käytettyjen laitteiden myynnistä ja ostamisesta helppoa, luotettavaa ja tietoturvallista”, toteaa Kieksi.
Käytettyjen puhelinten markkinassa toisilleen tuntemattomien ostajien ja myyjien välillä ei useinkaan ole täydellistä luottamusta. Huoli puhelimen kunnosta, arvosta ja tietoturvasta hidastaa ja jopa estää kaupankäyntiä.
“DNA tuo luottamuksen käytettyjen puhelinten kaupankäyntiin. Luottamus puolestaan kiihdyttää markkinaa entisestään, minkä myötä puhelinten ympäristökuorma jakautuu useammalle käyttäjälle, kun käytetyt laitteet saadaan ripeästi takaisin käyttöön. Laitteensa DNA:lle myyvä asiakas saa varmasti oikean markkinahinnan puhelimestaan, ja kuntotarkastukset tehdään ammattimaisesti ja tietoturvallisesti. Käytettyä puhelinta ostava asiakas tietää puolestaan varmasti saavansa rahoilleen vastinetta”, sanoo Kieksi.
Kaikki DNA:n myymät käytetyt puhelimet käyvät läpi tiukan seulan. Kolmiportaisen ulkoisen kuntoluokittelun lisäksi jokaisen puhelimen tiedot tyhjennetään täydellisesti, muistit ylikirjoitetaan sertifioiduilla ohjelmistoilla, ja puhelimet tarkastetaan piilovikojen varalta ennen myyntiä. Tarkastuksessa käydään läpi muun muassa mikrofonit, anturit, yhteydet, antennit ja näytön pikselivirheet.
“DNA on tehnyt käytettyjen puhelinten myynnistä ja ostamisesta todella helppoa ja mutkatonta. Asiakas saa laitteesta hyvän hinnan ja voi olla varma siitä, että laite käsitellään asianmukaisesti. Käytetyn laitteen ostaja puolestaan tietää saavansa toimivan ja tietoturvallisen laitteen, jolla on 12 kuukauden takuu”, sanoo DNA:n käytettyjen laitteiden liiketoiminnasta vastaava Stella Forsskåhl.
