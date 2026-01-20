KUTSU: Yrjönkadun uimahallin ennakkoesittelykierros perjantaina 30.1.2026 klo 9.00–11.00
Tervetuloa Yrjönkadun uimahalliin medialle tarkoitettuun ennakkoesittelyyn. Tilaisuudessa kerromme ja näytämme mitä vuonna 2024 alkaneen laajan perusparannuksen yhteydessä uimahallissa korjattiin ja muutettiin sekä miten Suomen vanhimman, alun perin jo vuonna 1928 avatun, uimahallin palveluja on kehitetty.
Tilaisuuden aikana on mahdollista kuvata arkkitehtuurisesti ainutlaatuisen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän uimahallin eri kerroksia ja tiloja sekä haastatella rakennus- ja liikunta-alan asiantuntijoita, jotka ovat osallistuneet uimahallin perusparannuksen ja palveluiden kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen 26.1.2026 mennessä vastaamalla tähän kyselyyn: Ilmoittaudu Yrjönkadun mediatilaisuuteen/Anmälan till medieträff på Georgsgatans simhall – Täytä lomake
Tilaisuudessa paikalla olevat asiantuntijat:
Hallin palvelut ja niiden uudistaminen
Kara Koskinen
Yrjönkadun uimahallin tiimiesihenkilö
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapalvelut
(haastattelukielet: suomi, englanti, ruotsi)
Uimahallin arkkitehtuuri ja kulttuurihistoriallinen arvo
Mia Kuokkanen
johtava arkkitehti
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
(haastattelukielet: ruotsi, suomi, englanti, italia)
Anu Laurila
arkkitehti, erikoisasiantuntija, rakennusfysiikka, AFRY
(haastattelukielet: suomi, englanti)
Uimahallin korjaushanke: eteneminen, merkittävimmät uudistukset, hankeen erityispiirteet Katri Olli
projektinjohtaja, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
(haastattelukieli: suomi)
Perusparannuksen toteutus, työmenetelmät ja työn laajuus, erityispiirteet
Reino Vilen
vastaava työnjohtaja, Peab, pääurakoitsija
(haastattelukielet: suomi, englanti)
Aika: perjantaina 30.1.2026 klo 9.00–11.00
Paikka: Yrjönkadun uimahalli, Yrjönkatu 21 b
Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan tilaisuuteen 26.1.2026 mennessä vastaamalla tähän kyselyyn: Ilmoittaudu Yrjönkadun mediatilaisuuteen/Anmälan till medieträff på Georgsgatans simhall – Täytä lomake
Tilaisuudessa on aamupalatarjoilu.
Yrjönkadun uimahalli avataan yleisölle maanantaina 2. helmikuuta klo 12–18, jolloin hallissa järjestetään maksuttomia tutustumiskierroksia ja erikoisohjelmaa, joista lisätietoja on osoitteessa https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki:agn3b7h2da
Maanantaina 2.2.2026 uimaan ja saunomaan ei vielä pääse, ja uimahalli avautuu uintikäyttöön tiistaina 3. helmikuuta, jolloin on miesten uintipäivä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Juuso Hämäläinen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika
puh. 040 657 3303, juuso.hamalainen@hel.fi
Nina Winqvist
viestintäsuunnittelija (ruotsinkielinen)
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika
Puh: 040 193 6049, nina.winqvist@hel.fi
Ilpo Kiiskinen
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika
puh. 0500 211 261, ilpo.kiiskinen@hel.fi
