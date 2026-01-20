KUTSU: Yrjönkadun uimahallin ennakkoesittelykierros perjantaina 30.1.2026 klo 9.00–11.00

Tilaisuuden aikana on mahdollista kuvata arkkitehtuurisesti ainutlaatuisen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän uimahallin eri kerroksia ja tiloja sekä haastatella rakennus- ja liikunta-alan asiantuntijoita, jotka ovat osallistuneet uimahallin perusparannuksen ja palveluiden kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 26.1.2026 mennessä vastaamalla tähän kyselyyn: Ilmoittaudu Yrjönkadun mediatilaisuuteen/Anmälan till medieträff på Georgsgatans simhall – Täytä lomake

Tilaisuudessa paikalla olevat asiantuntijat:

Hallin palvelut ja niiden uudistaminen

Kara Koskinen

Yrjönkadun uimahallin tiimiesihenkilö

Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapalvelut

(haastattelukielet: suomi, englanti, ruotsi)



Uimahallin arkkitehtuuri ja kulttuurihistoriallinen arvo

Mia Kuokkanen

johtava arkkitehti

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

(haastattelukielet: ruotsi, suomi, englanti, italia)

Anu Laurila

arkkitehti, erikoisasiantuntija, rakennusfysiikka, AFRY

(haastattelukielet: suomi, englanti)

Uimahallin korjaushanke: eteneminen, merkittävimmät uudistukset, hankeen erityispiirteet Katri Olli

projektinjohtaja, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

(haastattelukieli: suomi)



Perusparannuksen toteutus, työmenetelmät ja työn laajuus, erityispiirteet

Reino Vilen

vastaava työnjohtaja, Peab, pääurakoitsija

(haastattelukielet: suomi, englanti)

Aika: perjantaina 30.1.2026 klo 9.00–11.00

Paikka: Yrjönkadun uimahalli, Yrjönkatu 21 b

Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan tilaisuuteen 26.1.2026 mennessä vastaamalla tähän kyselyyn: Ilmoittaudu Yrjönkadun mediatilaisuuteen/Anmälan till medieträff på Georgsgatans simhall – Täytä lomake

Tilaisuudessa on aamupalatarjoilu.

Yrjönkadun uimahalli avataan yleisölle maanantaina 2. helmikuuta klo 12–18, jolloin hallissa järjestetään maksuttomia tutustumiskierroksia ja erikoisohjelmaa, joista lisätietoja on osoitteessa https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki:agn3b7h2da

Maanantaina 2.2.2026 uimaan ja saunomaan ei vielä pääse, ja uimahalli avautuu uintikäyttöön tiistaina 3. helmikuuta, jolloin on miesten uintipäivä.