Aluehallitus koolla: taloustilanne kehittyy odotetusti
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 16.1.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Marraskuun kuukausikatsaus osoittaa, että Pohteen talous kehittyy myönteisesti ja vuodelle 2025 ennakoitu ylijäämäinen tulos on mahdollista saavuttaa.
Loppuvuoden taloustilanne näyttää toteumalukujen valossa myönteiseltä
Marraskuun tilanteessa Pohteen ylijäämä on 74 miljoonaa euroa. Joulukuussa kulut ovat kuitenkin muita kuukausia korkeammat. Tämä huomioiden vuodelle 2025 muutetussa talousarviossa hyväksytty 37 miljoonan euron ylijäämä näyttää mahdolliselta. Riippuen loppuvuoden kehityksestä myös jonkin verran tätä parempi tulos voi olla mahdollinen.
Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan toimintakulut ovat kasvaneet 2,6 prosenttia. Henkilöstökuluihin sisältyy ylitysriski. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät muutetun talousarvion 12,1 miljoonalla eurolla. Pohteen tasolla asiakaspalvelujen ostot ovat kuitenkin viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalammat. Muiden palvelujen ostot jatkavat maltillisella uralla ja alittavat selvästi talousarvion.
Palkallinen työpanos toteutui marraskuussa 2025 hieman suurempana kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli tammi-marraskuussa 5,2, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Sairausajan palkkakustannukset ovat kuitenkin kasvaneet.
Muita päätöksiä
Aluehallitus hyväksyi Docta Oy:n pääomalainan ehtojen päivittämisen.
Eronpyyntö yksilöasioiden jaoston 1 varajäsenyydestä hyväksyttiin.
Aluehallitus päätti lausunnon antamisesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle aluehallituksen hylkäämään oikaisuvaatimukseen liittyen.
Aluehallitus hylkäsi Tekonivelyksikön palvelualuejohtajan virkavalintaa koskevan oikaisuvaatimuksen.
Aluehallitus päätti nimetä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueelliseen lääketieteelliseen tutkimuseettiseen toimikuntaan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi vatsaelinkirurgian professori, ylilääkäri Tero Raution.
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustoa täydennettiin Lumijoen edustajan ja varaedustajan valinnoilla.
Aluehallitus päätti perustaa turvallisuuskouluttajan viran pelastustoimen toimialueelle onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palvelualueelle.
Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaan.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 20.1.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
