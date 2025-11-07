Pk-yritysten kasvu vahvistuu, mutta investoinnit jumittavat
Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) tuoreen, suomalaisille pk-yrityksille tehdyn Kasvuyrityspulssi-kyselyn mukaan liikevaihdon kasvu on kiihtynyt, tilauskannat ovat vahvistuneet laaja-alaisesti ja etenkin teollisuuden näkymät näyttävät hyvältä. Haasteita kuitenkin on: investointien edellisvuodelle ennakoitu kasvu jäi tapahtumatta, eikä investointisykli vaikuta käynnistyvän suhteellisen valoisista kasvuodotuksista huolimatta.
Vuosi 2025 päättyi pk-yritysten näkökulmasta kohtuullisen hyvin: liikevaihdon kokonaiskasvun arvellaan asettuvan viiteen prosenttiin, kun vuonna 2024 luku jäi kahteen prosenttiin. Kuluvalle vuodelle ennakoidaan jopa kahdeksan prosentin kasvua. Kasvua on erityisesti tieto- ja viestintätekniikassa, teollisuudessa ja ATT-alalla (ammatillinen, teknillinen ja tieteellinen).
Myös tilauskannoissa on voimistumista, sillä yli 60 prosentilla yrityksistä tilauskannat ovat kasvussa. Etenkin teollisuuden alan yrityksissä tilanne näyttää lupaavalta: Vuonna 2024 tilauskannat kasvoivat kolme prosenttia, nyt luku on yli tuplaantunut ja yltää seitsemään prosenttiin. Myös rakentamisessa tilanne on tasaantumassa, ja pahin notkahdus näyttäisi olevan ohi.
”Vaikka tulevan vuoden ennakoinneissa ollaankin usein melko optimistisia, tilauskantojen kasvu kuitenkin puoltaa kasvuodotuksia”, sanoo Jakob Sandell, Tesin tutkimuspäällikkö.
Lisäksi maksukyky on vahvistunut yrityksillä vuoden 2025 aikana ja käyttökatteen ennustetaan vahvistuvan myös vuonna 2026.
”Vahvin indikaattori talouden elpymisestä on se, että viime vuosi oli ensimmäinen vuosi 2020-luvulla, kun kaikki tarkastellut toimialat kasvavat inflaatiota nopeammin. Myös ensi vuodelle kaikki toimialat ennakoivat inflaatio-odotukset ylittävää kasvua”, kertoo Henri Hakamo, Tesin strategia- ja tutkimusjohtaja.
Pk-yritysten kasvunäkymät ovat varovaisen valoisat, mutta investoinnit eivät seuraa perässä. Viime vuodelle ennakoitu investointien kasvu jäi toteutumatta, ja lähes puolet investointeja suunnitelleista yrityksistä on joutunut lykkäämään hankkeitaan markkinaepävarmuuden ja rahoituksen kiristymisen vuoksi.
”Erityisesti voimakkaan kasvuhakuiset teollisuuden yritykset, jotka tarvitsevat pääomia, kokevat rahoitusympäristön kiristyneen vuoden aikana. Tämä voi osaltaan rajoittaa vahvempaa kasvun käynnistymistä”, Hakamo sanoo.
Pääomasijoituksen tai pääomasijoituksia saaneet yritykset ovat edelleen sekä kasvussa että kasvun tavoittelussa verrokkejaan edellä: kasvuhakuisia näistä yrityksistä on yli 90 prosenttia, ja liikevaihdon vuosittainen kasvu 12 prosenttia. Tutkimus- ja kehitystoimintaa tekee liki jokainen pääomasijoitettu yritys. Investoinnit puolestaan ovat hyytyneet myös pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä: 2024 investoinnit olivat 25 prosenttia suhteessa liikevaihtoon, viime vuonna enää 11 prosenttia. Investointien ei ennakoida kasvavan.
Kasvuyrityspulssi on Tesin yhdessä Taloustutkimuksen kanssa toteuttama pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu tutkimus, jossa selvitetään muun muassa kasvuun, kannattavuuteen, rahoitukseen, investointeihin, työvoimapulaan ja osaamiseen liittyviä asioita. Kyselyyn osallistui 1486 yritystä ja sen vastausaika oli 14.10. 2025 – 5.1.2026. Tutkimus kattaa talouden kannalta merkittävimmät toimialat (8/16 toimialaa). Alle viiden henkilön yritykset on rajattu kyselyn ulkopuolelle, samoin alle 200 000 euroa vuosittaista liikevaihtoa tekevät yritykset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henri Hakamostrategia- ja tutkimusjohtajaTesiPuh:+358 40 050 2721henri.hakamo@tesi.fi
Saara VettenrantaviestintäpäällikköTesi
Viestinnän yhteyshenkilö
Kuvat
Tesi pähkinänkuoressa
Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin, suoraan kasvuyrityksiin ja uusiin teollisiin hankkeisiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Instagram | Bluesky | Threads | Uutiskirje
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tesi
Suomalainen startup-ekosysteemi kasvaa voimakkaasti, vaikka muu talouskasvu on kituliasta7.11.2025 09:01:35 EET | Tiedote
Tesin (Suomen Teollisuussijoitus), Suomen Startup-yhteisön ja Pääomasijoittajat ry:n yhdessä tekemän selvityksen mukaan suomalaisen startup-ekosysteemin kasvu on jatkunut voimakkaana, vaikka muu talous tarpoo vastatuulessa. Kotimaiset startup-lähtöiset yritykset tuottavat jo yli 12,5 miljardia euroa liikevaihtoa ja työllistävät lähes 50 000 ihmistä.
Finnish startup ecosystem growing robustly despite sluggish economy overall7.11.2025 09:01:35 EET | Press release
A joint study by Tesi (Finnish Industry Investment), the Finnish Startup Community and the Finnish Venture Capital Association reveals continued strong growth in Finland’s startup ecosystem, even while the rest of the economy struggles against headwinds. Finnish startups already generate over EUR 12.5 billion in revenues and employ nearly 50,000 people.
Tesin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2025 – Uuden strategian toteutus vauhdikkaasti liikkeelle26.9.2025 08:00:31 EEST | Tiedote
Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) alkuvuoden 2025 vahva tulos jatkoi edellisvuoden positiivista kehitystä. Tulokseen vaikutti erityisesti yksittäisten sijoitusten merkittävä arvonnousu. Yleisesti haastavasta taloudellisesta toimintaympäristöstä huolimatta Tesin uusi sijoitusstrategia on lähtenyt käyntiin vahvasti.
Tesi’s Interim Review 1 Jan – 30 Jun 2025 – Strong start for new strategy26.9.2025 08:00:31 EEST | Press release
Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) delivered a strong result for the first half of 2025, continuing the positive trend from the previous year. The result was driven in particular by significant value increases in individual portfolio companies. Despite a generally challenging economic environment, Tesi’s new investment strategy has gotten off to a strong start.
IQM kerännyt 275 miljoonaa euroa kasvun vauhdittamiseksi – Ten Eleven Ventures ja Tesi johtavina sijoittajina3.9.2025 15:05:50 EEST | Tiedote
Suomalainen, alansa johtava kvanttitietokoneyritys IQM Quantum Computers (IQM) on kerännyt 275 miljoonan euron kasvurahoituksen. Sijoituskierroksen johtavana sijoittajana toimi yhdysvaltalainen Ten Eleven Ventures, ollen yrityksen ensimmäinen yhdysvaltalainen sijoittaja, yhdessä Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme