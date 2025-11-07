Pk-yritysten kasvu vahvistuu, mutta investoinnit jumittavat

Vuosi 2025 päättyi pk-yritysten näkökulmasta kohtuullisen hyvin: liikevaihdon kokonaiskasvun arvellaan asettuvan viiteen prosenttiin, kun vuonna 2024 luku jäi kahteen prosenttiin. Kuluvalle vuodelle ennakoidaan jopa kahdeksan prosentin kasvua. Kasvua on erityisesti tieto- ja viestintätekniikassa, teollisuudessa ja ATT-alalla (ammatillinen, teknillinen ja tieteellinen).

Myös tilauskannoissa on voimistumista, sillä yli 60 prosentilla yrityksistä tilauskannat ovat kasvussa. Etenkin teollisuuden alan yrityksissä tilanne näyttää lupaavalta: Vuonna 2024 tilauskannat kasvoivat kolme prosenttia, nyt luku on yli tuplaantunut ja yltää seitsemään prosenttiin. Myös rakentamisessa tilanne on tasaantumassa, ja pahin notkahdus näyttäisi olevan ohi.

”Vaikka tulevan vuoden ennakoinneissa ollaankin usein melko optimistisia, tilauskantojen kasvu kuitenkin puoltaa kasvuodotuksia”, sanoo Jakob Sandell, Tesin tutkimuspäällikkö.

Lisäksi maksukyky on vahvistunut yrityksillä vuoden 2025 aikana ja käyttökatteen ennustetaan vahvistuvan myös vuonna 2026.

”Vahvin indikaattori talouden elpymisestä on se, että viime vuosi oli ensimmäinen vuosi 2020-luvulla, kun kaikki tarkastellut toimialat kasvavat inflaatiota nopeammin. Myös ensi vuodelle kaikki toimialat ennakoivat inflaatio-odotukset ylittävää kasvua”, kertoo Henri Hakamo, Tesin strategia- ja tutkimusjohtaja.

Pk-yritysten kasvunäkymät ovat varovaisen valoisat, mutta investoinnit eivät seuraa perässä. Viime vuodelle ennakoitu investointien kasvu jäi toteutumatta, ja lähes puolet investointeja suunnitelleista yrityksistä on joutunut lykkäämään hankkeitaan markkinaepävarmuuden ja rahoituksen kiristymisen vuoksi.

”Erityisesti voimakkaan kasvuhakuiset teollisuuden yritykset, jotka tarvitsevat pääomia, kokevat rahoitusympäristön kiristyneen vuoden aikana. Tämä voi osaltaan rajoittaa vahvempaa kasvun käynnistymistä”, Hakamo sanoo.

Pääomasijoituksen tai pääomasijoituksia saaneet yritykset ovat edelleen sekä kasvussa että kasvun tavoittelussa verrokkejaan edellä: kasvuhakuisia näistä yrityksistä on yli 90 prosenttia, ja liikevaihdon vuosittainen kasvu 12 prosenttia. Tutkimus- ja kehitystoimintaa tekee liki jokainen pääomasijoitettu yritys. Investoinnit puolestaan ovat hyytyneet myös pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä: 2024 investoinnit olivat 25 prosenttia suhteessa liikevaihtoon, viime vuonna enää 11 prosenttia. Investointien ei ennakoida kasvavan.

Kasvuyrityspulssi on Tesin yhdessä Taloustutkimuksen kanssa toteuttama pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu tutkimus, jossa selvitetään muun muassa kasvuun, kannattavuuteen, rahoitukseen, investointeihin, työvoimapulaan ja osaamiseen liittyviä asioita. Kyselyyn osallistui 1486 yritystä ja sen vastausaika oli 14.10. 2025 – 5.1.2026. Tutkimus kattaa talouden kannalta merkittävimmät toimialat (8/16 toimialaa). Alle viiden henkilön yritykset on rajattu kyselyn ulkopuolelle, samoin alle 200 000 euroa vuosittaista liikevaihtoa tekevät yritykset.

Tutustu tutkimukseen täällä.