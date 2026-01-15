Pirkanmaan hyvinvointialue

Taysin akuuttipsykiatrian poliklinikan toiminta uudistuu

16.1.2026 12:21:09 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Akuuttipsykiatrian uudistuneella poliklinikalla Tays Keskussairaalan T-rakennuksessa hoito alkaa nopeasti ja tiiviisti. Palvelu on suunnattu psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativiin akuutteihin ja vaikeisiin tilanteisiin, kuten todellisuudentajua vääristäviin ja itsetuhoisuutena ilmeneviin kriiseihin. Poliklinikalle tullaan potilaaksi lääkärin lähetteellä.

Potilas voidaan ohjata akuuttipsykiatrian poliklinikalle hoitojaksolle myös psykiatrian päivystyspoliklinikalla tehdyn arvion jälkeen. Muutoksen yhteydessä akuuttipsykiatrian poliklinikan ja Tays Päivystys Acutan yhteistyötä tiivistetään entisestään.

Akuuttipsykiatrian poliklinikka toimii virka-aikaan maanantaista perjantaihin. Se tarjoaa vaihtoehdon psykiatriselle osastohoidolle tilanteissa, joissa potilas on sitoutunut hoitoonsa. Hoitojakso poliklinikalla voi tarvittaessa alkaa myös kotikäynteinä. Akuutin hoidon lisäksi poliklinikka tarjoaa noin neljän viikon pituisia intensiivihoitojaksoja, joihin kuuluu yksilökäyntien lisäksi toipumista tukevia ja ylläpitäviä pienryhmätoimintoja. Aiemmin intensiivijaksoja on tarjottu Parantolankadulla sijainneessa kriisi-intensiiviyksikössä.

Hoitokäynnit akuuttipsykiatrian poliklinikalla ovat maksuttomia, mutta peruuttamattomasta ajasta ja lääkärinlausunnoista laskutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuhinnaston mukaisesti.

Osana uudistusta Taysin psykiatrian toiminnot Parantolankadun toimipisteessä lakkaavat tammikuun loppuun mennessä. Jatkossa myös Parantolankadulla sijainnut psykoosisairauksien intensiiviyksikkö, eli entinen päiväsairaala 3, toimii Tays Keskussairaalan T-rakennuksessa.

– Uudistus on merkittävä, sillä aiemmat pienet yksiköt ovat nyt laajempien hartioiden varassa ja pystymme vastaamaan hoidon tarpeeseen aiempaa paremmin, toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen sanoo.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

TYÖOTE-toimintamalli vauhdittaa Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksen potilaiden työhön paluuta15.1.2026 13:37:29 EET | Tiedote

Kansallinen TYÖOTE-toimintamalli on laajasti käytössä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kyseessä on Työterveyslaitoksen edistämä terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyömalli, jonka tavoitteena on tehostaa työkyvyn arviointia, vähentää työikäisten sairauspoissaoloja ja tukea työhön paluuta. Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa malli saa kiitosta sekä henkilöstöltä että potilailta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye