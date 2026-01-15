Taysin akuuttipsykiatrian poliklinikan toiminta uudistuu
Akuuttipsykiatrian uudistuneella poliklinikalla Tays Keskussairaalan T-rakennuksessa hoito alkaa nopeasti ja tiiviisti. Palvelu on suunnattu psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativiin akuutteihin ja vaikeisiin tilanteisiin, kuten todellisuudentajua vääristäviin ja itsetuhoisuutena ilmeneviin kriiseihin. Poliklinikalle tullaan potilaaksi lääkärin lähetteellä.
Potilas voidaan ohjata akuuttipsykiatrian poliklinikalle hoitojaksolle myös psykiatrian päivystyspoliklinikalla tehdyn arvion jälkeen. Muutoksen yhteydessä akuuttipsykiatrian poliklinikan ja Tays Päivystys Acutan yhteistyötä tiivistetään entisestään.
Akuuttipsykiatrian poliklinikka toimii virka-aikaan maanantaista perjantaihin. Se tarjoaa vaihtoehdon psykiatriselle osastohoidolle tilanteissa, joissa potilas on sitoutunut hoitoonsa. Hoitojakso poliklinikalla voi tarvittaessa alkaa myös kotikäynteinä. Akuutin hoidon lisäksi poliklinikka tarjoaa noin neljän viikon pituisia intensiivihoitojaksoja, joihin kuuluu yksilökäyntien lisäksi toipumista tukevia ja ylläpitäviä pienryhmätoimintoja. Aiemmin intensiivijaksoja on tarjottu Parantolankadulla sijainneessa kriisi-intensiiviyksikössä.
Hoitokäynnit akuuttipsykiatrian poliklinikalla ovat maksuttomia, mutta peruuttamattomasta ajasta ja lääkärinlausunnoista laskutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuhinnaston mukaisesti.
Osana uudistusta Taysin psykiatrian toiminnot Parantolankadun toimipisteessä lakkaavat tammikuun loppuun mennessä. Jatkossa myös Parantolankadulla sijainnut psykoosisairauksien intensiiviyksikkö, eli entinen päiväsairaala 3, toimii Tays Keskussairaalan T-rakennuksessa.
– Uudistus on merkittävä, sillä aiemmat pienet yksiköt ovat nyt laajempien hartioiden varassa ja pystymme vastaamaan hoidon tarpeeseen aiempaa paremmin, toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Kirsti NurmelaYlilääkäriPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0406397811kirsti.nurmela@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Tays Keskussairaalan alueella aletaan louhia tulevan M-rakennuksen sisäänkäynnin reittiä15.1.2026 13:56:36 EET | Tiedote
Louhintaa ja siihen liittyviä räjäytystöitä tehdään tiistaista 20.1.2026 alkaen B-rakennuksen ja Teiskontien välissä sijaitsevalla työmaa-alueella.
TYÖOTE-toimintamalli vauhdittaa Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksen potilaiden työhön paluuta15.1.2026 13:37:29 EET | Tiedote
Kansallinen TYÖOTE-toimintamalli on laajasti käytössä Pirkanmaan hyvinvointialueella. Kyseessä on Työterveyslaitoksen edistämä terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyömalli, jonka tavoitteena on tehostaa työkyvyn arviointia, vähentää työikäisten sairauspoissaoloja ja tukea työhön paluuta. Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa malli saa kiitosta sekä henkilöstöltä että potilailta.
CAR-T-soluhoito hyökkää syöpää vastaan potilaan omilla soluilla – uudet hoidot alkavat Taysissa14.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Taysissa aloitetaan uudenlainen lymfoomien ja verisyöpien hoitomuoto, jossa hyökätään syöpää vastaan potilaan omilla, geneettisesti muokatuilla soluilla. CAR-T-hoidot alkavat Taysissa heti, kun ensimmäinen hoitoihin soveltuva ja niistä hyötyvä potilas löytyy.
Kirpputorilta löytynyt muistitikku aiheutti tietoturvaloukkauksen Akaassa ja Urjalassa13.1.2026 15:00:00 EET | Tiedote
Pirkanmaalla on tapahtunut tietoturvaloukkaus, joka kohdistuu korona-aikana eristys- ja karanteenipäätöksen saaneisiin henkilöihin Akaassa ja Urjalassa. Asiasta tiedotetaan asiakkaille henkilökohtaisesti ja siitä on ilmoitettu myös Tietosuojavaltuutetulle. Hyvinvointialue tekee asiasta myös rikosilmoituksen.
Raskauden ehkäisyn digiklinikka avautuu tammikuussa12.1.2026 14:55:44 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen uusi raskauden ehkäisyn digiklinikka avautuu 19.1.2026. Digiklinikka tarjoaa helpon tavan hoitaa ehkäisyasioita verkossa. Palvelu täydentää olemassa olevia palveluja – edelleen voi asioida myös puhelimitse tai vastaanotolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme