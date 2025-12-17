Harmaa Rinne 2026 etkot ja jatkot julki – Suomen suurimmassa after skissa mukana eturivin artisteja

LAVOILLE PALUUN TEKEVÄ THE ARK ESIINTYY LOGOMON TERASSIKESÄSSÄ 4.8.2026 25.11.2025 10:02:21 EET | Tiedote

Ensi kesänä jo seitsemättä kertaa järjestettävä Logomon Terassikesä saa lentävän lähdön ensimmäisen artistijulkistuksen osalta. Rakastettu ruotsalaisyhtye The Ark aktivoituu kesällä 2026 ja saapuu tähdittämään Logomon Terassikesää. Turun tapahtumakesän yhdeksi kohokohdaksi nouseva keikka koetaan tiistaina 4.8.2026. The Arkin keikan lipunmyynti käynnistyy maanantaina 1.12. klo 10.00 Lippu.fi:ssä. The Ark on ruotsalainen glam rock -yhtye, joka perustettiin vuonna 1991 Rottnessä Växjön ulkopuolella. Yhtyeeseen kuuluvat Ola Salo (laulu), Lars “Leari” Ljungberg (basso), Mikael Jepson (kitara), Martin Axén (kitara), Sylvester Schlegel (rummut) ja Jens Andersson (koskettimet). Debyyttinsä jälkeen The Ark on vakiinnuttanut asemansa yhtenä vaikutusvaltaisimmista ja karismaattisimmista ryhmistä modernissa ruotsalaisessa pop- ja rockhistoriassa. Yhtyeen läpimurto tapahtui vuonna 2000 albumilla We Are The Ark, joka sisälsi hitti-singlen It Takes a Fool to Remain Sane. Kappale palkittiin Grammis-pa