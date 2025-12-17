Harmaa Rinne 2026 etkot ja jatkot julki – Suomen suurimmassa after skissa mukana eturivin artisteja
Maaliskuussa 2026 Rukalla koetaan jälleen kokonaisvaltainen elämys, kun viikonlopun after skit jatkuvat virallisilla jatkoilla Rukan suosituimmissa yökerhoissa. Harmaan Rinteen etkot ja jatkot ovat nousseet vuosien varrella legendaariseen maineeseen, ja myös 26.-28. maaliskuuta luvassa on useita iltoja, jotka myydään loppuun.
Harmaa Rinne After Ski järjestetään Rukalla 27.–28.3.2026, ja se kokoaa yhteen kotimaisen musiikkikentän kiinnostavimmat nimet keskelle kevättalvea. Tapahtuman vahva identiteetti yhdistää after ski -kulttuurin, pohjoisen maisemat ja ajankohtaisen musiikin tavalla, joka houkuttelee vuosittain tuhansia kävijöitä.
Viralliset etkot ja jatkot ovat olennainen osa Harmaan Rinteen kokonaisuutta. Ne levittäytyvät useaan ravintolaan ja tarjoavat mahdollisuuden kokea artistit intiimimmässä klubimuodossa pitkälle yöhön. Etko- ja jatkoliput ovat aiempina vuosina myyty nopeasti loppuun, ja samaa odotetaan myös maaliskuussa 2026.
Monipuolinen kattaus Suomen eturivin artisteja
Harmaan Rinteen etkoilla ja jatkoilla nähdään laaja ja tyylillisesti monipuolinen artistikattaus, joka heijastaa suomalaisen musiikin nykyhetkeä. Mukana on niin energisiä live-esiintyjiä, vahvoja sanoittajia kuin uuden aallon tekijöitä.
Etkojen ja jatkojen artistilistauksessa mukana ovat louna0nline, joka tunnetaan genrerajoja rikkovasta ilmaisustaan, suuressa nosteessa oleva Koira, 10-vuotisjuhlavuottaan viettänyt Mouhous, lähes 20 vuotta suomiräpin ytimessä vaikuttanut Stepa, yhtenä Suomen kiinnostavimmista pop-artisteista tunnettu ANI, popin rajoja elektronisilla ja tanssittavilla elementeillä rikkova OLGA, uutta sukupolvea edustava Alina Burnet, Reino Nordin sekä suomalaisen R&B:n suunnannäyttäjä Bizi.
Harmaa Rinne 2026 viralliset etkot ja jatkot
TO 26.3.2026 Harmaa Rinne etkot: BIZI // PISTE
Ravintola Piste, Ruka
Ovet klo 22.00, showtime klo 00.00
Liput ennakkoon Lippu.fi alkaen 25,00e
To 26.3.2026 Harmaa Rinne etkot: REINO NORDIN // ZONE
Showtime klo 23.00 (ovet klo 21, tai siis käytännössä ovat auki aina klo 08-04)
Liput ennakkoon Ticketmasterista 16 €, ovelta 18 €
https://www.ticketmaster.fi/event/reino-nordin-lippuja/1280815251
PE 27.3.2026 Harmaa Rinne jatkot: OLGA + Paha Vaanii DJ’s // PISTE
Ravintola Piste, Ruka
Ovet klo 22.00, showtime klo 01.00
Liput ennakkoon Lippu.fi alkaen 25,00e
LA 28.3.2026 Harmaa Rinne jatkot: MOUHOUS + DJ’s // PISTE
Ravintola Piste, Ruka
Ovet klo 22.00, showtime klo 01.00
Liput ennakkoon Lippu.fi 25,00e
VIP-lippu: 45,00e
SUPER VIP-lippu: 65,00e
PE 27.3.2026 Harmaa Rinne jatkot: STEPA // Zone
Ravintola Zone, Ruka
Ovet klo 21.00, showtime klo 01.00
Liput ennakkoon 25,00e
LA 28.3.2026 Harmaa Rinne jatkot: ANI // Zone
Ravintola Zone, Ruka
Ovet klo 21.00, showtime klo 01.00
Liput ennakkoon Lippu.fi 25,00e
PE 27.3.2026 Harmaa Rinne jatkot: KOIRA // Ihku
Ihku, Ruka
Ovet klo 21.00, showtime klo 01.00
Liput ennakkoon Lippu.fi 25,00e
LA 28.3.2026 Harmaa Rinne jatkot: LOUNA0NLINE + ALINA BURNET // Ihku
Ihku, Ruka
Ovet klo 21.00, showtime klo 00.00 & 01.00
Liput ennakkoon Lippu.fi 25,00e
Harmaa Rinne 2026 ja sen viralliset jatkot muodostavat kokonaisuuden, jossa päivä ja yö sulautuvat yhdeksi kokemukseksi. Jatkot ovat tunnetusti myyneet loppuun, joten liput kannattaa hankkia ajoissa.
