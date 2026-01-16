Metsästyksenjohtajat: Susia on vähintään kaksi kertaa kanta-arviota enemmän
Metsästäjäliiton sudenmetsästyksen johtajille tekemän kyselyn mukaan susia on metsästyksen kiintiöalueilla vähintään kaksinkertainen määrä Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioon verrattuna. Metsästysseurat ovat tehneet tiivistää yhteistyötä vastuullisen metsästyksen mahdollistamiseksi. Nyt metsästäjien tulee ilmoittaa suden ja ilveksen havainnoista petoyhdyshenkilöille sekä kerätä suden jätöksiä DNA-näytteiden saamiseksi, jotta kanta-arvio tarkentuu.
Suden metsästyksen yhteydessä on havaittu, että susien yksilömäärä on metsästyksen johtajien havaintojen mukaan vähintään kaksinkertainen Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanta-arvioon ja alueiden metsästyskiintiöihin nähden.
Susilaumoja oli monilla kiintiöalueilla ennen metsästystä jopa moninkertainen määrä Luken kanta-arvioon nähden. Kanta-arvion mukaan kiintiöalueilla oli yleensä yksi lauma, enintään kaksi laumaa. Metsästäjien mukaan jahdin ja tavoitellun laumapoiston jälkeenkin lähes kaikille alueille jäi lauma, mutta monille alueille jäi jopa useampia laumoja.
Luke arvion mukaan marraskuussa 2025 susia oli lähes 560. Metsästykseen osoitettiin sadan suden kiintiö. Metsästäjäliitto katsoo, että sadan yksilön poistaminen näin vankasta susikannasta on kestävää metsästystä. Susi on erittäin tehokas lisääntyjä.
Metsästyksen johtajista puolet arvioi, että alueelle asetetun metsästyskiintiön pyynnin tavoite esimerkiksi vahinkojen vähentämiseksi ei toteudu. Useimmiten perusteluna oli se, että kiintiöalueella oli susia enemmän kuin kanta-arvio osoitti. Kiintiö oli siten liian pieni alueen susimäärään nähden.
– Metsästyksen johtajien palaute osoittaa, että suurpetojen kanta-arvioihin on saatava parempi tarkkuus. Luonnonvarakeskuksen on parannettava suurpetojen kanta-arvioita ja niiden läpinäkyvyyttä. Kannustan kaikkia metsästäjiä havainnoimaan susia ja ilveksiä ja tekemään niistä Tassu-ilmoituksia. Toivon myös osallistumista susien jätösten DNA-keräykseen. Onnistuneista näytteistä Metsästäjäliitto maksaa palkkion, kannustaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen.
Kattavaa yhteistyötä kiintiöalueiden metsästysseurojen kesken
Kiintiöalueilla seurojen välinen yhteistyö oli erittäin hyvää, raportoivat metsästyksen johtajat. Kiintiöalueilla on useimmiten jopa kymmeniä metsästysseuroja. Hyvää yhteistyötä selittää se, että lähes kaikilla alueilla alueen kaikki seurat tekivät suden metsästyksestä kirjallisen ja yksityiskohtaisen yhteistyösopimuksen toimivien pelisääntöjen varmistamiseksi. Metsästäjäliitto tuotti seurojen avuksi sopimusmallin.
Metsästys on onnistunut havaintojen mukaan vastuullisesti ja hallitusti. Niin Metsästäjäliiton kuin riistahallinnon tarjoamaa koulutusta ja neuvontaa johtajat pitivät riittävänä.
Metsästyksen raportointia, kuten jahtiin lähtemisen ilmoitusvelvollisuutta, johtajat toivovat jatkossa yksinkertaistettavan. Myös Luken DNA-näytteiden analysointia tulisi nopeuttaa, jotta metsästäjät saisivat mahdollisimman nopeasti tiedon siitä, onko kaadettu eläin susi vaiko koirasusi. Jahtia voidaan jatkaa saumattomasti, jos kyseessä todetaan olleen vieraslajin eli koirasuden poisto.
Suden metsästys on perustunut lähes yksinomaan ajavien metsästyskoirien kuten suomen- ja plottinajokoiran käyttöön. Siinä koiran ohjaaja jäljittää susilaumaa koira kytkettynä niin kauan kun sudet saadaan pakenemaan ihmistä ja koiraa. Tämän jälkeen koira tai koirapari lasketaan yksittäisen suden jäljille ajamaan sutta.
Kaksitoista johtajaa kuudestatoista vastasi
Metsästäjäliitto selvitti suden metsästyksestä vastanneiden johtajien havaintoja 13.–14. tammikuuta tekemällään kyselyllä. Kyselyyn vastasi 12 kiintiöalueen johtajat. Metsästystä on toteutettu kaikkiaan 16 kiintiöalueella.
Vastanneista kolmen johtajan alueella pyynti on kesken, muilla metsästys oli jo päättynyt metsästyskiintiön täyttymisen myötä. Alueiden kiintiöissä oli mahdollisuus metsästää yhteensä 76 sutta, joista raportointihetkellä oli kaadettu yhteensä 69 sutta.
Metsästäjäliitto haastaa kaikki metsästysseurat lumijälkilaskentatempaukseen. Näin varmistetaan, että tiede saa käyttöönsä parhaan mahdollisen aineiston. Metsästäjäliittoa kiinnostaa erillislaskennassa erityisesti ilvespentuiden tiheys eri puolilla Suomea. Lumitilanne on otollinen havainnointityöhön nyt.
Eduskunnan lisäykset valtion talousarvioesitykseen ohjasivat valtion tukea Metsästäjäliitolle. Valtio tukee 150 000 eurolla liiton luonnon- ja riistanhoitotyötä kuten vesilintujen hyväksi tehtävää kosteikkotyötä. Lisäksi liitto saa erillisen 50 000 euron rahoituksen metsästäjille jaettavaksi metsästyskoirien susiturvaliivien hankintaan.
Eduskunta on 15.12.2025 hyväksynyt suurpetojen kannanhoidollista metsästystä koskevan lain merkittävällä 135-35 äänten enemmistöllä yli hallitus-oppositio -rajojen. Lain mukaan suden, karhun ja ilveksen kantoja hoidetaan kiintiömetsästyksellä.
Metsästäjäliitto katsoo, että suurpedot ovat arvokas osa Suomen luontoa ja niillä on oma paikkansa ekosysteemissä. Mietinnön mukainen kiintiömetsästys mahdollistaa suurpetojen vastuullisen ja kestävän kannanhoidon.
Tasavallan presidentti on myöntänyt eräneuvoksen arvonimen pitkän linjan metsästäjälle ja Metsästäjäliiton luottamushenkilölle Kari Kupariselle.
