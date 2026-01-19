Basemark nimittää Jarno Limnellin strategiseksi neuvonantajaksi

Helsinki | 19.1.2026 – Basemark Oy, ammattikäyttöön tarkoitettujen lisätyn todellisuuden (AR) ohjelmistojen ja kehitystyökalujen kehittäjä, on nimittänyt sotatieteiden tohtori ja kansanedustaja Jarno Limnellin strategiseksi neuvonantajakseen. Limnell tukee Basemarkia sen aseman vahvistamisessa luotettuna AR-ratkaisujen toimittajana puolustus- ja turvallisuussektoreille.

Srategisena neuvonantajana Limnell auttaa Basemarkia suuntaamaan tuote- ja liiketoimintastrategiaansa puolustuksen sekä muiden turvallisuuskriittisten toimialojen tarpeisiin. Yli 30 vuoden kokemuksellaan sotatieteestä, kyberturvallisuuden johtotehtävistä ja kansallisen turvallisuuden politiikasta Limnell tuo mukanaan ainutlaatuisen näkemyksen hankintaprosesseihin, järjestelmien resilienssivaatimuksiin sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Hänen asiantuntemuksensa vahvistaa Basemarkin asemaa luotettavana, tehtäväkriittisten AR-ratkaisujen toimittajana, keskittyen turvalliseen käyttöönottoon, tietoturvaresilienssiin sekä uskottavuuteen viranomais- ja puolustusyhteistyössä.

”Olemme erittäin iloisia saadessamme Jarno Limnellin strategiseksi neuvonantajaksemme”, sanoo Basemarkin perustaja ja toimitusjohtaja Tero Sarkkinen. ”Hänen laaja asiantuntemuksensa puolustusstrategiasta, kyberturvallisuudesta ja kansallisesta turvallisuudesta on meille korvaamatonta laajentaessamme AR-ratkaisujamme puolustuskäyttöön.”

Basemark on sitoutunut tuottamaan reaaliaikaista, AR- ja tekoälypohjaista tilannetietoisuutta tulevaisuuden sotilaalle. Yhtiön teknologia, joka on todistettu maailman vaativimpien autoteollisuuden asiakkaiden käytössä, sovelletaan nyt sotilaan suorituskyvyn ja turvallisuuden parantamiseen kentällä. Basemark tekee jo yhteistyötä Patria Oyj:n kanssa tuodakseen kehittynyttä AR-teknologiaa tehtäväkriittisiin toimintaympäristöihin. Limnellin kyberturvallisuus- ja sotilasstrateginen osaaminen tukee sitä, että ratkaisut täyttävät kansallisen ja liittokunnan puolustuksen korkeimmat turvallisuus- ja luotettavuusvaatimukset.

”Kaksikäyttöteknologiat yhdistävät siviili-innovaatioiden ja puolustuskyvykkyyksien välisen kuilun. Basemarkin lähestymistapa varmistaa, että testatut ja hyväksi havaitut AR-ratkaisut palvelevat tehokkaasti molempia käyttökohteita, vahvistaen resilienssiä ja operatiivista valmiutta”, sanoo Jarno Limnell.

Limnellin nimitys kuvastaa Basemarkin visiota hyödyntää lisättyä todellisuutta turvallisuuden ja suorituskyvyn parantamisessa sekä siviili- että puolustussektoreilla. Se on osa yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista kehittää AR-ratkaisuja, jotka parantavat tilannetietoisuutta ja luotettavuutta tehtäväkriittisissä ympäristöissä.

Basemarkista

Basemark on johtava ohjelmisto- ja kehitystyökaluratkaisujen toimittaja ammattimaisen lisätyn todellisuuden (AR) sovellusten kehittämiseen monimutkaisissa ja reaaliaikaisissa ympäristöissä. Yhtiön lippulaivatuote Rocksolid® sisältää visuaalisen suunnittelutyökalun sekä suorituskykyisen. AR- ja grafiikkamoottorin, jotka on suunniteltu tukemaan vaativia AR-sovelluksia useilla alustoilla ja eri toimialoilla. Tarkkuuteen, matalaan viiveeseen ja digitaalisen sisällön saumattomaan integrointiin dynaamisiin fyysisiin ympäristöihin keskittyvä Basemark mahdollistaa organisaatioille immersiivisten ja kontekstuaalisten AR-sovellusten kehittämisen, jotka toimivat luotettavasti sulautetuissa laitteissa tehtäväkriittisissä ympäristöissä.

Lisätietoja: www.basemark.com