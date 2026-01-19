Suomeen rakentuu eurooppalaisen polkupyöränrengastuotannon keskus – DMACK Nordic Oy vahvistaa omistuspohjaansa ja kasvattaa investointejaan Lieksassa

Polkupyöränrengasvalmistaja DMACK Nordic Oy kasvattaa investointejaan ja tuotantoaan Lieksassa. Yritys on hankkinut omistukseensa entisen Lieksa Tyresin tehtaan ja investoinut tuotannon modernisointiin sekä uusiin renkaanrakennuskoneisiin. Tehdas on Suomen ainoa polkupyöränrenkaita valmistava tehdas.

“Haluamme kasvattaa Lieksaan eurooppalaisen pyöränrengastuotannon keskuksen. Meillä on Suomessa siihen ainutlaatuiset olosuhteet, sillä täältä löytyy sekä sitoutunutta henkilöstoä, osaamista että pitkiä perinteitä”, DMACK Nordicin pääomistaja ja toimitusjohtaja Dick Cormack toteaa.

Lieksalla on kansainvälisesti merkittävä historia rengasteollisuudessa: presidentti Urho Kekkonen vihki tehtaan käyttöön vuonna 1974, ja se oli parhaimmillaan yksi maailman suurista polkupyöränrengastehtaista, tuottaen yli miljoona rengasta vuodessa. Nyt tavoitteena on palauttaa Lieksan tehdas takaisin kansainväliseen kärkeen.

“Olemme iloisia, että teollinen tuotanto tiloissa jatkuu ja sen myötä työntekijöiden ja tuotannon määrä kasvaa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka erityisosaamisella voidaan rajaseudulla tehdä menestyviä vientituotteita ”, Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Seppänen iloitsee.

Huipputason rengasosaamista vaativiin olosuhteisiin

Brittiläisellä Dick Cormackilla on pitkä kokemus rengasteollisuudesta ja renkaiden kehittämisestä kansanvälisellä tasolla, sillä hän on aiemmin toiminut MM-rallin virallisena rengastoimittajana. Nyt huipputason moottoriurheiluosaaminen on valjastettu polkupyöräilyyn, erityisesti nastallisiin talvirenkaisiin sekä cargo-pyöriin.



Lieksassa valmistetaan Suomi Tyres -pyöränrenkaita, jotka on suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin. Kaikki tehtaalla valmistettavat renkaat täyttävät EU:n tulevat kestävyysvaatimukset, mukaan lukien metsäkatoasetuksen (EUDR).

Kasvu, kannattavuus ja uudet sijoittajat

DMACK Nordicin liiketoiminta kasvaa kannattavasti. Yhtiön liikevaihto oli viime tilikaudella noin 3 miljoonaa euroa ja tulos oli positiivinen. Myös tuotantomäärät ovat kasvussa: vuonna 2023 tuotettiin noin 50 000 rengasta ja 2024 noin 75 000 rengasta. Tämänhetkinen vuosituotanto on noin 150 000 rengasta ja tavoitteena on viisinkertaistaa tuotanto vuoteen 2030 mennessä.



Kasvun tueksi yhtiöön on tullut mukaan uusia suomalaisia sijoittajia, jotka omistavat yhteensä 24 prosenttia DMACK Nordic Oy:stä. Sijoittajat Lasse Heinonen, Olavi Huhtala, Jarkko Veijalainen, Pekka Pajamo ja JP Virtanen ovat kokeneita yritysjohtajia, joilla on vahva tausta teollisuudessa, rahoituksessa ja kansainvälisessä kasvussa.

“Haluamme investoida kasvuun Suomessa. Lieksassa tehdään maailmanluokan polkupyöränrenkaita, ja markkina kasvaa erityisesti sähkö- ja cargo-pyörissä. Tämä osoittaa, että Suomessa voidaan tehdä myös tuotannollista, kansainvälistä liiketoimintaa kannattavasti,” sijoittaryhmä toteaa.

Tällä hetkellä DMACK Nordicin polkupyöränrenkaiden päämarkkina-alueena ovat Pohjoismaat, joissa Suomi Tyres -nastarenkaiden jakelijana toimii yksinoikeudella Shimano Nordic.

“Suomi Tyresin paikallinen tuotanto on esimerkki kestävyydestä. Kun monet kilpailijat tuovat renkaansa Aasiasta, Suomi Tyres vähentää hiilijalanjälkeä pitämällä tuotannon lähellä. Olemme ylpeitä tästä yhteistyöstä ja sen kestävistä ratkaisuista pohjoismaisille asiakkaille”, Shimano Nordicin Managing Director Andrew Cowan kertoo.

Seuraavana tavoitteena on laajentuminen muualle Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, sillä polkupyörämarkkinan kasvua vauhdittavat muun muassa liikenteen sähköistyminen sekä EU:n kiristyvät päästö- ja ilmastotavoitteet.