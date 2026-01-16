Mellerin sillan puukansi uusitaan Perniössä maantiellä 12105
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Salon Perniössä maantiellä 12105 (Lupajantie) sijaitsevan Mellerin sillan puukannen uusimisen 28.1.2026. Ajoneuvoliikenne työmaan kohdalla joudutaan katkaisemaan töiden ajaksi ja ohjaamaan kiertotielle 28.1.-13.2.2026. Kiertotien pituus on n. 3 km. Kevyelle liikenteelle pystytään järjestämään kulkuyhteys siltapaikan ohi korjaustöiden aikana.
Mellerin silta on tyypiltään puukantinen teräspalkkisilta. Sillan kansirakenne uusittiin vain reilu 10 vuotta sitten, mutta jo nyt sillan puukannessa on havaittu lahovaurioita, minkä takia puukansi joudutaan uusimaan kokonaan.
Sillan puukannen uusimistyöt alkavat viikolla 4 valmistelevilla töillä infotaulujen asentamisella. Liikenne siltapaikalla katkaistaan keskiviikkona 28.1.2026 klo 8:00, jolloin nykyisen sillan puukannen purkutyöt aloitetaan. Korjaustöiden ajaksi liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle kantatien 52 (Perniöntie) ja maantien 1840 (Kaukurintie) kautta. Kiertotien pituus on n. 3 km. Jalankulkijoille järjestetään väliaikainen kulkuyhteys siltapaikan läpi koko korjaustöiden ajaksi. Silta avataan liikenteelle puukannen uusimistöiden valmistumisen jälkeen viimeistään 13.2.2026.
Liikennemäärä sillalla on alle 355 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Urakoitsijana hankkeessa toimii Rajukivi Oy.
Mellerin siltapaikka kartalla (maps.google.fi)
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2539 (sijainen Ari Salo 27.1 asti, p. 0295 022 830)
- Rajukivi Oy: vastaava työnjohtaja Niko Kankare, p. 040 724 8063
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
