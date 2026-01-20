Offerswap keräsi 2 miljoonaa euroa uudistaakseen palveluiden ostamisen ja myymisen

Yritykset ja kuluttajat käyttävät tällä hetkellä huomattavan määrän aikaa palveluntarjoajien etsimiseen ja vertailuun useissa eri kanavissa, vanhentuneissa hakemistoissa ja hajanaisilla markkinapaikoilla. Offerswap vastaa ongelmaan rakentamalla palvelukaupan sovellusta, jossa palveluiden vertailu, kilpailutus ja ostaminen tapahtuvat yhdessä paikassa – mobiilisti.

Palvelu kattaa sekä kuluttajien että yritysten tarpeet aina arjen palveluista, kuten parturikäynneistä, asiantuntijapalveluihin kuten kirjanpitoon. Offerswapin toimintamalli perustuu siihen, että käyttäjä saa parhaan tarjouksen lisäksi myös taloudellisen hyödyn palvelun käytöstä.

Yhtiön betaversiolla on vuoden pilotointijakson aikana ollut yli 10 000 käyttäjää ja 3 000 yritystä. Alustan kautta on syntynyt jo yli 1,5 miljoonan euron liikevaihto palveluntarjoajille. Kiinnostus palvelua kohtaan on levinnyt Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolelle, ja erityisesti yhdysvaltalaiset yritykset ovat osoittaneet kiinnostusta alustan laajentuessa uusille markkinoille.

Kasvun vauhdittamiseksi Offerswap on kerännyt yhteensä 2 miljoonan euroa rahoitusta Catalyst Venturesilta sekä kotimaisilta ja kansainvälisiltä enkelisijoittajilta. Rahoituksen osana on myös T&K sekä digitalisaatio- ja innovaatiolainaa Business Finlandilta sekä Finnveralta.

– Offerswap uudistaa tapaa, jolla ihmiset ja yritykset löytävät ja ostavat palveluita. Yhtiön malli yhdistää kaupankäynnin, datan ja yhteisöllisyyden tavalla, joka vastaa hyvin markkinan kehityssuuntaa ja palauttaa arvon käyttäjille, sanoo JP Virtanen, Catalyst Venturesin partneri.

Neljä keskeistä elementtiä palvelussa

Offerswapin palvelu rakentuu neljän toisiaan tukevan osa-alueen varaan:

Agenttipohjainen haku: Tekoälyagentit etsivät, vertailevat ja neuvottelevat parhaat tarjoukset jopa kymmenen kertaa nopeammin. Yrityksille tämä tarkoittaa vain heidän kohderyhmäänsä sopivia liidejä.

Rahabonukset ja ansainta: Käyttäjät voivat ansaita rahaa jokaisesta tarjouspyynnöstä – jopa 100 euroa.

Eettinen datamalli: Offerswap kaupallistaa käyttäjädatan läpinäkyvästi ja jakaa siitä syntyvää arvoa myös käyttäjille.

Yhteisöllinen kerros: Alustalla käyttäjät ja yritykset voivat keskustella, jakaa kokemuksia ja ansaita aktiivisuudellaan.

– Palveluiden ostaminen on tällä hetkellä yksinkertaisesti tehotonta. Liikaa alustoja, liikaa kitkaa ja liian vähän arvoa käyttäjille. Me haluamme tehdä palvelukaupasta älykkäämpää, nopeampaa ja reilumpaa, sanoo Offerswapin perustaja ja toimitusjohtaja Lari Lehto.

Lehdon mukaan yhtiö on saanut erityisen paljon kiinnostusta Yhdysvalloista. Hän vietti syksyllä kaksi kuukautta Piilaaksossa kartoittaen markkinaa ja sijoittajakenttää.

Kerättyä rahoitusta käytetään palvelun jatkokehitykseen ja markkinointiin Suomessa. Tavoitteena on laajentaa Offerswap kansainvälisille markkinoille ensi vuoden aikana.