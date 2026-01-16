Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sote-keskusten yhteisen palvelunumeron käyttöönotto on sujunut mallikkaasti

16.1.2026 13:26:08 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialue otti runsas viikko sitten käyttöön yhteisen palvelunumeron sote-keskusten hoitajien, lääkäreiden ja terveydenhoidon ammattilaisten tavoittamiseen. Yhteisen palvelunumeron alkutaipale on sujunut mallikkaasti: asukkaat ovat löytäneet yhteisen palvelunumeron (03) 410 89 420.

- Käyttöönotto on sujunut pääosin erinomaisesti. Samalla otimme käyttöön uuden toimintatavan, jossa eri sote-keskukset pystyvät aiempaa enemmän auttamaan toisiaan ruuhkatilanteissa. Resurssit ovat riittäneet, vuoromuutoksia on tehty tarpeen mukaan. Poissaolojen paikkaaminen on onnistunut nopeasti yksiköiden sisällä. Esimerkiksi sairauspoissaolojen sattuessa on pystytty järjestämään korvaava henkilö saman päivän aikana. Myös lääkäripuolella on onnistuttu reagoimaan äkillisiin poissaoloihin paikallisesti, kertoo tulosaluejohtaja Pertti Sopanen. 

Koska palvelu on ollut käytössä vain vähän aikaa, seurataan palautetta erityistarkasti.

- Kuten on luonnollista näin alkuvaiheessa, olemme tehneet hienosäätöä vuorosuunnittelussa. Esimerkki tästä on maanantaiaamujen kysyntäpiikkien ennakointi ja työvuorojen lisääminen piikin ajaksi. Meillä on tarkka seuranta asiakkailta tulevaan palautteeseen, ja huomioimme sen sitä mukaa, kun sitä kertyy. Kehitämme toimintaa jatkuvasti palautteen ja havaintojen perusteella, Sopanen jatkaa.

Asukkaat ovat omaksuneet palvelunumeron käytön

Asukkaat ovat kiitettävästi omaksuneet uuden tavan perua aikoja palvelunumeron kautta puhepostilla. Myös reseptin ja rokotusvarauksen on jo moni saanut yhdestä ja samasta palvelunumerosta. Aiemmin varatun ajan peruminen tapahtui tekstiviestitse kunkin sote-keskuksen omaan numeroon. Uusi käytäntö vapauttaa asiakkaan useamman numeron muistamiselta ja helpottaa arjen keskellä.

- Yhteinen palvelunumero kannattaa tallentaa kännykän muistiin, ellei sitä sieltä vielä löydy. Palvelunumeron rinnalla käytössä on Päijät-Sote- digiklinikan sähköinen palvelukanava, jossa myös monet asiat voi hoitaa helposti ja nopeasti, vinkkaa Sopanen.

Kiireellistä hoitoa tarvittaessa tulee ottaa yhteyttä päivystysapuun 116117, aivan kuten tähänkin asti. Hätätilanteessa oikea yhteydenottonumero on edelleen 112. 
  
Yhteisellä palvelunumerolla ja kanavilla tarjotaan nopeat ja oikea-aikaiset, helposti eri kanavissa saavutettavat, mahdollisimman samankaltaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta.  
  
Ajantasaiset sote-keskusten aukioloajat ja muut perustiedot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta paijatha.fi.   

