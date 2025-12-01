EWQ on saavuttanut ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit

ISO 9001 -sertifikaatti osoittaa, että EWQ:n toiminta perustuu selkeisiin ja toimiviin prosesseihin, joiden tavoitteena on tasalaatuinen palvelu, sujuva yhteistyö ja jatkuva kehittäminen. ISO 14001 -sertifikaatti puolestaan osoittaa, että ympäristövaikutukset huomioidaan järjestelmällisesti ja että toiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin.

Asiakkaille sertifioinnit merkitsevät ennakoitavaa toimintaa, läpinäkyviä prosesseja sekä vastuullista ja pitkäjänteistä yhteistyötä.

Molemmat sertifikaatit saavutettiin ilman yhtäkään poikkeamaa, mikä osoittaa, että EWQ:n strategia ja toimintamallit toimivat käytännössä. Yrityksen mukaan sertifiointi ei ole erillinen hanke, vaan osa päivittäistä toimintaa.