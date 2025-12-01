EWQ on saavuttanut ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit
EWQ on saanut ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit, jotka vahvistavat, että yrityksen toiminta täyttää kansainvälisesti tunnustetut laatu- ja ympäristöjohtamisen vaatimukset.
ISO 9001 -sertifikaatti osoittaa, että EWQ:n toiminta perustuu selkeisiin ja toimiviin prosesseihin, joiden tavoitteena on tasalaatuinen palvelu, sujuva yhteistyö ja jatkuva kehittäminen. ISO 14001 -sertifikaatti puolestaan osoittaa, että ympäristövaikutukset huomioidaan järjestelmällisesti ja että toiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin.
Asiakkaille sertifioinnit merkitsevät ennakoitavaa toimintaa, läpinäkyviä prosesseja sekä vastuullista ja pitkäjänteistä yhteistyötä.
Molemmat sertifikaatit saavutettiin ilman yhtäkään poikkeamaa, mikä osoittaa, että EWQ:n strategia ja toimintamallit toimivat käytännössä. Yrityksen mukaan sertifiointi ei ole erillinen hanke, vaan osa päivittäistä toimintaa.
”Sertifikaatit ovat koko organisaation yhteisen työn tulos. Ne osoittavat sitoutumisemme laatuun ja vastuullisuuteen kaikessa tekemisessämme”, sanoo EWQ:n Quality Manager Sanna Tossavainen.
For more information, visit:
Media Contacts:
Fred Westerholm, COO, fred@ewq.zone
Miska Saulivaara, Service Director, miska@ewq.zone
Sanna Tossavainen, Quality Manager, sanna@ewq.zone
Yhteyshenkilöt
Sanna TossavainenEWQ zonesanna@ewq.zone
Kuvat
EWQ Zone Oy
EWQ muuttaa asiakkaittensa myymälä- ja palveluympäristön kuluttajakokemuksen mieleenpainuvaksi erottautumistekijäksi digitalisaation avulla. Yhtiön oma teknologia yhdistää saumattomasti sen tarjoamat laite- ja palveluratkaisut, jolloin samaa tuote-, hinta-, markkinointi- tai jonotilanneinformaatiota voidaan hyödyntää millä tahansa digitaalisella alustalla mahdollistaen muun muassa päivitysten ja sisällönhallinnan helppouden sekä kerätyn analytiikan hyödyntämisen. Asiakasyrityksen myynti, tehokkuus ja työntekijöiden tyytyväisyys kasvaa, samalla sen hiilijalanjälkeä vähentäen. EWQ:n asiakkaisiin kuuluvat Pohjoismaiden suurimmat vähittäiskauppaketjut. Yhtenä osoituksena yhtiön vahvasta panostuksesta vastuullisuuteen on EcoVadiksen EWQ:lle myöntämä korkeimman tason Platinum-sertifikaatti. Yrittäjävetoisen kasvuyhtiön palveluksessa työskentelee 30 alan ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa.
