Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 -äänestys käynnistyi – ennätysmäärä ammattilaisia kutsuttu mukaan

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 -äänestys perustuu ammattilaisten näkemyksiin eli keittiöissä, saleissa ja ravintoloiden johdossa työskentelevien kokemukseen. Äänestysaikaa on kuukausi eli 15. helmikuuta saakka. Kyseessä on kollegiaalinen katse alaan – ei markkinointikampanja, vaan asiantuntemukseen nojaava arvio.

”Tänä päivänä on ehdottoman tärkeää, että ravintola-ala kirjoittaa itse historiansa. Tämä lista jää elämää. Se näyttää tulevaisuudessa, miltä suomalainen ravintolakulttuuri näytti vuonna 2026 ammattilaisten silmin”, sanoo listan toteuttajan Viisi Tähteä Median päätoimittaja Eeropekka Rislakki.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 luo yhteisen positiivisen vastavoiman. Keskellä rankkoja talousuutisia, kustannuspaineita ja haasteita äänestys on harvinainen tilaisuus nostaa laajasti esiin onnistumisia, osaamista ja intohimoa. Kuukausi on aikaa vaikuttaa, keskustella sekä nostaa esiin ravintoloita, jotka tekevät työtään tinkimättömästi, rohkeasti ja intohimolla.

”Siksi jokaisella äänellä on merkitystä. Kun ala kokoontuu saman pöydän ääreen ja nostaa esiin omat parhaansa, syntyy näkyvyyttä, arvostusta ja yhteistä ylpeyttä, jota ei voi ostaa – sen voi vain ansaita”, sanoo listan tuotannosta vastaava toimituspäällikkö Heikki Kähkönen.

Tulokset julkistetaan Gastro Helsinki -messuilla Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 11.3.2026 klo 13 alkaen.

Äänestäjiksi kutsutaan jälleen yli 1500 ravintola- ja ruokakulttuurin ammattilaista. Listauksen pääyhteistyökumppani on Helsingin Messukeskus. Muina kumppaneina ovat Quandoo-pöytävarausjärjestelmä ja Wihuri Metro-tukku.

Vuosi sitten Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listan ykkössijan pokkasi helsinkiläinen ravintola Palace. Äänestyksen kärkipaikka on Palacelle muodostunut lähes tavaksi, sillä Etelärannan fine dining mekka oli paras jo kuudennen kerran peräkkäin. Toiseksi tuli Grön ja kolmanneksi BasBas. Seuraavina olivat Kaskis, Savoy ja Vinkkeli.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen voittajat (kaikki Helsingistä):

2025 Palace

2024 Palace

2023 Palace

2022 Palace

2021 Palace

2020 Palace

2019 Grön

2018 Grön

2012 Olo

2011 Farang

2010 Chez Dominique

2009 Chez Dominique

2008 Chez Dominique

2007 Chez Dominique

2006 Chez Dominique

2005 Chez Dominique

2004 Chez Dominique

Yhteyshenkilöt:

Eeropekka Rislakki, päätoimittaja, Viisi Tähteä, +358 400 436 825, eeropekka@viisitahtea.com

Heikki Kähkönen, toimituspäällikkö, Viisi Tähteä, +358 50 353 8885, heikki@viisitahtea.com

Noora Haatainen, liiketoimintapäällikkö, Gastro Helsinki, Helsingin Messukeskus, +358 40 450 3503, noora.haatainen@messukeskus.com