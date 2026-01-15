Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 -äänestys käynnistyi – ennätysmäärä ammattilaisia kutsuttu mukaan
Viisi Tähteä -verkkomedian järjestämä Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 -äänestys avautui Matkamessuilla Helsingin Messukeskuksessa perjantaina. Maan parhaat ravintolat laitetaan järjestykseen jo 18. kerran. Suomen arvostetuimman ravintolalistauksen äänestäjiksi on kutsuttu yli 1500 horeca- ja juoma-alojen ammattilaista.
Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 -äänestys perustuu ammattilaisten näkemyksiin eli keittiöissä, saleissa ja ravintoloiden johdossa työskentelevien kokemukseen. Äänestysaikaa on kuukausi eli 15. helmikuuta saakka. Kyseessä on kollegiaalinen katse alaan – ei markkinointikampanja, vaan asiantuntemukseen nojaava arvio.
”Tänä päivänä on ehdottoman tärkeää, että ravintola-ala kirjoittaa itse historiansa. Tämä lista jää elämää. Se näyttää tulevaisuudessa, miltä suomalainen ravintolakulttuuri näytti vuonna 2026 ammattilaisten silmin”, sanoo listan toteuttajan Viisi Tähteä Median päätoimittaja Eeropekka Rislakki.
Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 luo yhteisen positiivisen vastavoiman. Keskellä rankkoja talousuutisia, kustannuspaineita ja haasteita äänestys on harvinainen tilaisuus nostaa laajasti esiin onnistumisia, osaamista ja intohimoa. Kuukausi on aikaa vaikuttaa, keskustella sekä nostaa esiin ravintoloita, jotka tekevät työtään tinkimättömästi, rohkeasti ja intohimolla.
”Siksi jokaisella äänellä on merkitystä. Kun ala kokoontuu saman pöydän ääreen ja nostaa esiin omat parhaansa, syntyy näkyvyyttä, arvostusta ja yhteistä ylpeyttä, jota ei voi ostaa – sen voi vain ansaita”, sanoo listan tuotannosta vastaava toimituspäällikkö Heikki Kähkönen.
Tulokset julkistetaan Gastro Helsinki -messuilla Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 11.3.2026 klo 13 alkaen.
Äänestäjiksi kutsutaan jälleen yli 1500 ravintola- ja ruokakulttuurin ammattilaista. Listauksen pääyhteistyökumppani on Helsingin Messukeskus. Muina kumppaneina ovat Quandoo-pöytävarausjärjestelmä ja Wihuri Metro-tukku.
Vuosi sitten Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listan ykkössijan pokkasi helsinkiläinen ravintola Palace. Äänestyksen kärkipaikka on Palacelle muodostunut lähes tavaksi, sillä Etelärannan fine dining mekka oli paras jo kuudennen kerran peräkkäin. Toiseksi tuli Grön ja kolmanneksi BasBas. Seuraavina olivat Kaskis, Savoy ja Vinkkeli.
Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen voittajat (kaikki Helsingistä):
2025 Palace
2024 Palace
2023 Palace
2022 Palace
2021 Palace
2020 Palace
2019 Grön
2018 Grön
2012 Olo
2011 Farang
2010 Chez Dominique
2009 Chez Dominique
2008 Chez Dominique
2007 Chez Dominique
2006 Chez Dominique
2005 Chez Dominique
2004 Chez Dominique
Yhteyshenkilöt:
Eeropekka Rislakki, päätoimittaja, Viisi Tähteä, +358 400 436 825, eeropekka@viisitahtea.com
Heikki Kähkönen, toimituspäällikkö, Viisi Tähteä, +358 50 353 8885, heikki@viisitahtea.com
Noora Haatainen, liiketoimintapäällikkö, Gastro Helsinki, Helsingin Messukeskus, +358 40 450 3503, noora.haatainen@messukeskus.com
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Jungle Juice Bar täydentämään Helsingin Messukeskuksen laajaa ravintolatarjontaa15.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Uusi vuosi tuo Messukeskuksen ravintolavalikoimaan mehukkaan uutuuden. Suomen tunnetuin smoothiebaari Jungle Juice Bar avautuu Matkamessujen yhteydessä ja asettuu Alagalleriaan pysyväksi osaksi Messukeskuksen ravintolakokonaisuutta.
MP 26 –messujen uutuus Simulaatiomaailma vie ajamisen riemuun13.1.2026 15:14:06 EET | Tiedote
Moottoripyöräilyn ystävät kokoontuvat 30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskukseen. MP-messujen uutuus Simulaatiomaailma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kokeilla ajamista simulaattoreilla. Laajassa ohjemassa on lisäksi matkailun Tie vie -ohjelmaa, Uuden motoristin polku, Petrol Circus Custom Bike Show, MP Jonnela, MP Motoball, Kamapörssi ja sähköavusteisten polkupyörien koeajoradat.
Matkamessujen matkailututkimus ja lomamatkaennuste 2026 – tekoäly nostattaa matkakuumetta13.1.2026 13:56:30 EET | Tiedote
Suomalaisten matkailuinto jatkaa korkealla talouden epävarmoista uutisista huolimatta. Kotimaan matkailun kääntyessä lievään kasvuun on ulkomaanmatkoja suunnittelevien osuus edelleen lähes samalla tasolla kuin vuosi sitten. Tekoäly on saavuttanut nopeasti merkittävän roolin matkojen ostoissa ja suunnittelussa.
Travel Fair Travel Survey and Holiday Forecast 2026 – Artificial Intelligence fuels travel fever13.1.2026 13:56:30 EET | Press release
Finns’ enthusiasm for travel remains high despite uncertain economic news. While domestic travel has turned to slight growth, the share of people planning trips abroad remains almost at the same level as last year. Artificial intelligence has rapidly gained a significant role in travel planning and purchasing.
Helsingin Caravan 2026 -messut kannustaa lähtemään reissuun matkailuajoneuvolla12.1.2026 15:24:54 EET | Tiedote
Caravan-messuilla on nähtävillä noin 20 matkailuajoneuvomerkin uutuusmalleja ja yhteensä lähes 150 matkailuajoneuvoa: suurista matkailuautoista kompakteihin matkailuvaunuihin sekä retkeilyautoihin. Ohjelmalavalla kerrotaan ajoneuvomatkailun mahdollisuuksista muun muassa monimuotoisesta harrastuksesta, van life -pakun rakentamisesta ja matkustamisesta matkailuajoneuvolla. Caravan-messut on avoinna suurelle yleisölle pe-su 16. – 18.1.2026 Helsingin Messukeskuksessa samaan aikaan Helsingin kansainvälisten matkamessujen kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme