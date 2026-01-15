SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu
Kimmo Nurminen siirtyy pois SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Nurmisen viimeinen työpäivä on 10.5.2026. Hän on toiminut SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtajana 23.11.2016 alkaen.
Nurminen ehti toimia SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtajana vajaat kymmenen vuotta. Salibandyssä hän on toiminut aiemmin myös mm. miesten maajoukkueen joukkueenjohtajana, Suomen Salibandyliiton hallituksen jäsenenä sekä Kansainvälisen Salibandyliiton IFF:n hallituksen jäsenenä.
Nurminen on toistaiseksi tapaturman aiheuttamalla sairauslomalla. Hänen viimeinen työpäivänsä SSBL Salibandy Oy:ssä on 10.5.2026. Kansainvälisen Salibandyliiton IFF:n Partner Committeen jäsenenä Nurminen toimii jatkossakin.
SSBL Salibandy Oy:n virkaa tekevänä toimitusjohtajana on aloittanut 15.1.2026 alkaen Jukka-Pekka Ylinen. Ylisen pesti SSBL Salibandy Oy:n johdossa on määräaikainen ja se on kestoltaan kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan tehtävä menee avoimeen hakuun kevään aikana.
Ylinen on toiminut SSBL Salibandy Oy:n hallituksen jäsenenä elokuusta 2024 lähtien. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kaupallisen urheiluliiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä. Ylinen on toiminut pitkään Nelonen Median urheiluoikeuksista ja kuluttajamyynnistä vastaavana johtajana, missä hänen vastuullaan olivat laajojen mediasopimusten ja kumppanuuksien sekä digitaalisten liiketoimintamallien kehittäminen.
Aiemmin Ylinen on työskennellyt myös mm. Baronalla ja Finnairilla. Viime vuodet hän on toiminut konsulttina oman yrityksensä Notta Consultingin kautta sekä Helsingin Luistelijat ry:n puheenjohtajana.
– On ollut etuoikeutettua voida olla mukana vaikuttamassa F-liigan kasvuun yhdeksi merkittävimmistä suomalaisista palloilusarjoista ja saada tehdä tiivistä yhteistyötä sitoutuneen salibandy-yhteisön ja erityisesti kumppanien kanssa. Koen, että työn alla olevan uuden strategiatyön myötä on luontevaa siirtää kasvutarinan soihtu seuraavalle. Muutoksen tarpeeseen ovat vaikuttaneet osin poikkeuksellisen pitkä aika toimitusjohtajana sekä osin henkilökohtaiset ja terveydelliset syyt, Kimmo Nurminen kommentoi.
– Haluan kiittää Kimmoa sitoutumisesta ja panoksesta suomalaisen salibandyn eteen, SSBL Salibandy Oy:n puheenjohtaja Jaakko Hintikka kommentoi.
SSBL Salibandy Oy on Suomen Salibandyliiton omistama kaupallinen yhtiö, joka hoitaa salibandyn myyntiä ja markkinointia Suomessa mukaan lukien F-liigan miesten ja naisten sarjojen sekä maajoukkueiden kaupalliset sopimukset ja tapahtumien järjestämisen.
