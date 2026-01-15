Kutsu: Julkaisutilaisuus toimittajille lasten digisuosituksista to 22.1.2026 THL:ssa ja verkossa- tule mukaan ja lähetä kysymyksesi ennakkoon, asiantuntijamme vastaavat

Minkä ikäisenä lapsi voi aloittaa ruudun katselemisen? Entä minkä ikäiselle lapselle voi hankkia älypuhelimen? Mitä jos lapsellani jo on älypuhelin? Miten sovin muiden vanhempien kanssa yhteisistä pelisäännöistä digisisältöjen ja laitteiden käytön suhteen? Millainen sisältö voi olla lapselle haitallista?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus julkaisevat yhdessä ensimmäiset kansalliset digisuositukset 0–13-vuotiaille lapsille.

Järjestämme torstaina 22.1.2026 klo 09–10 THL:lla (Mannerheimintie 166) ja verkossa julkaisutilaisuuden toimittajille lasten digisuosituksista.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitää sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Digisuositukset esittelevät johtava asiantuntija Päivi Lindberg THL:sta ja yksikön päällikkö Laura Francke Opetushallituksesta. Pääjohtajat Mika Salminen (THL) ja Minna Kelhä (OPH) pitävät esittelyn jälkeen kommenttipuheenvuorot.

Tilaisuuden loppupuheenvuoron pitää liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala.

Tämän jälkeen median edustajien kysymyksiin vastaamassa ovat digisuosituksen laatineet asiantuntijat ja molempien virastojen pääjohtajat.

Tilaisuuteen voi lähettää ilmoittautumisen yhteydessä ennakkokysymyksiä.

Asiantuntijoidemme esityksiä voi hyödyntää mahdollisissa jutuissa ja heitä voi myös haastatella tilaisuuden ulkopuolella klo 10–10.30.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja:

Aika ja paikka: torstai 22.1. klo 09–10. Tilaisuus pidetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, Mannerheimintie 166 ja myös Teams-yhteyden välityksellä. Tapahtumalinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tästä viimeistään torstaina 22.1. klo 8.

Lomakkeella voit myös lähettää ennakkokysymyksiä.

Tiedote ja materiaalit ovat pyydettävissä embargolla.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt, embargot:

Sanna Wuorio

vaikuttamisen kehittämispäällikkö

THL

029 524 6673

sanna.wuorio(at)thl.fi