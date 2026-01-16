Aku Sirola nollasi FBC Turun – LASBille isot pisteet Kupittaalta
F-liigan perjantain ainoa ottelu oli supertärkeä jumbofinaali, jossa LASB löi vieraissa FBC Turun 3-0 ja nousi ohi Nurmon Jymyn suoran säilyjän sijalle 10. LASBilla on nyt 12, karsijan sijalla 11 olevalla Jymyllä 11 ja FBC Turulla suoran putoajan paikalla vain viisi pistettä.
LASBin voiton pohjusti nollapelillään maalivahti Aku Sirola, joka piti 16 torjunnallaan joukkueensa pelissä FBC Turun hallitessa ensimmäisiä kahta erää. Niin FBC Turulla kuin LASBIllakin on ollut vaikeuksia maalinteossa, ja tänäänkin illan avausosuma nähtiin vasta toisen erän lopussa. Aapo Hämäläinen ampaisi vastaan Niko Laitin kulmavapaalyöntiä ja kiskaisi puolustuksen keskeltä pallon Gabriels Silinsin maalin takakulmaan. Isäntien kolmannessa erässä ottamaa jäähyä ehti kulua vain muutama sekunti ennen kuin Roni Laasonen syötti kulmasta ja Lauri Tyrkäs nosti luukulta lahtelaiset jo kahden maalin johtoon. Viimeinen niitti nähtiin sitten kaksi ja puoli minuuttia ennen loppusummeria, kun jälleen Laasonen pudotti pallon alaspäin ja Niko Laiti kiskaisi loppunumerot takatolpan tyveen.
F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla Hawks–Classic, Oilers–Nurmon Jymy, Nokian KrP–EräViikingit ja Westend Indians–OLS.
