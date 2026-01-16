Aku Sirola nollasi FBC Turun – LASBille isot pisteet Kupittaalta

LASBin voiton pohjusti nollapelillään maalivahti Aku Sirola, joka piti 16 torjunnallaan joukkueensa pelissä FBC Turun hallitessa ensimmäisiä kahta erää. Niin FBC Turulla kuin LASBIllakin on ollut vaikeuksia maalinteossa, ja tänäänkin illan avausosuma nähtiin vasta toisen erän lopussa. Aapo Hämäläinen ampaisi vastaan Niko Laitin kulmavapaalyöntiä ja kiskaisi puolustuksen keskeltä pallon Gabriels Silinsin maalin takakulmaan. Isäntien kolmannessa erässä ottamaa jäähyä ehti kulua vain muutama sekunti ennen kuin Roni Laasonen syötti kulmasta ja Lauri Tyrkäs nosti luukulta lahtelaiset jo kahden maalin johtoon. Viimeinen niitti nähtiin sitten kaksi ja puoli minuuttia ennen loppusummeria, kun jälleen Laasonen pudotti pallon alaspäin ja Niko Laiti kiskaisi loppunumerot takatolpan tyveen.

F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla Hawks–Classic, Oilers–Nurmon Jymy, Nokian KrP–EräViikingit ja Westend Indians–OLS.