Eurojackpotin potti nousee noin 42 miljoonaan euroon - Suomeen 391 000 euron voitto

Illan Eurojackpot-rivi (kierros 3/2026) on 8, 16, 37, 39 ja 48. Tähtinumerot 5 ja 11.



Täysosumia ei löytynyt. Tiistaina Eurojackpotin potti kohoaa noin 42 miljoonaan euroon.



Suomeen osui yksi 5+1 -oikein tulos. Maskulainen nettipelaaja voitti 391 488 euroa.



Lisäksi 5+1 -oikein rivejä on pelattu yksi kappale Saksassa, yksi Tanskassa, yksi Espanjassa ja yksi Slovakiassa.



Eurojackpotin 5+0 -oikein rivejä oli pelattu yhdeksän kappaletta ja niillä voitti 122 656 euroa. Voitoista seitsemän matkasi Saksaan, yksi Kreikkaan ja yksi Hollantiin.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 8 4 9 9 2 3 3. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Perjantain Millin voittorivi on 8, 27, 30, 32, 35 ja 36. Lisänumero 17. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Marseille 7. Lomatonneja voitettiin kaksi kappaletta.