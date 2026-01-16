Turku pysyy mustavalkoisena – TPS himmensi taas Loiston

Vielä toisessa erässä tahkottiin Turussa tasalukemissa, mutta sitten iski kahdesti peräkkäin Veera Kuosmanen TPS:lle. Aada Honkuri kavensi vielä, mutta toisessa erässä syntynyt osuma jäi Loiston viimeiseksi. Ina Leminen palautti Palloseuran kahden maalin johtoon jo ennen toista taukoa, ja kolmannessa erässä laukoi vielä Olivia Pietilä loppunumerot ylivoimalla.

Paikallispelin alku viivästyi lentopallo-ottelun samassa hallissa venyttyä, ja ottelun jälkeisessä haastattelussa TPS:n sankari Veera Kuosmanen antoikin Ruudun haastattelussa Turun kaupungille napakkaa palautetta olosuhteista ja niiden turvallisuudesta.

TPS jatkaa sarjakakkosena kaksi pistettä perässä ottelun enemmän pelannutta SB-Prota, joka tänään kaatoi vieraissa PSS:n 10-1. Aada Isometsä hurjasteli Prolle viisi maalia ja Emilia Kaartoaho kaksi ottelussa, joka pysyi 11 minuuttia maalittomana mutta Pro ehti jo ennen ensimmäistä erätaukoa karata 3–0-johtoon. PSS:n ainoaksi osumaksi jäi Cecilia Lindbergin 1–3-kavennus toisen erän alussa.

SSRA ohitti EräViikingit ja nousi neljänneksi murjomalla kotonaan Pirkkalan Pirkat 11-5, kun EräViikingit samalla taipui Lappeenrannassa SaiPalle 2-1.

Pirkat sinnitteli vielä toisessa erässä tasalukemissa 3-3, mutta sitten syntyi eroa, kun Liinu Koivisto, Sanni Uimarihuhta ja Hanna Niemelä pommittivat Rankat Ankat kolmen maalin taukojohtoon. Pirkat puristi kahdesti eron kahteen maaliin, mutta ottelun viimeisellä kympillä SSRA komisteli lukemia neljällä lisämaalilla. Liinu Koivisto kirjautti SSRA:n ja Oona Hirsimäki puolestaan Pirkkain sarakkeeseen tehot 3+1.

SaiPan sankarista ei jäänyt epäselvyyttä, kun Suomen MM-vahti Miia Maaranen torjui eteläkarjalaisten maalissa 21 laukausta kollega Noora Laikan puuttuessa toisessa päässä peliin vain kuudesti. Veera Lokka laukoi SaiPan johtoon jo ottelun toisella minuutilla, ja toisessa erässä avausosuman syöttänyt Tuuli Viuhko iski eron kahteen. Natalie Sandströmin kavennus minuuttia ennen toista taukoa jäi EräViikinkien ainoaksi.

Koovee nousi tasapisteisiin kuudentena olevan FBC Loiston kanssa kaatamalla vieraissa Northern Starsin 8-4. Koovee karkasi päätöserän alussa Senni Mustakosken maalilla jo 5–2-johtoon, mutta Emilia Järn ja Aino Kuokkanen kavensivat vielä kerran eron yhteen. Lopussa lukemat repesivät Siiri Syrjäsen kahdesti ja Taimi Mikkolan maalatessa Kooveelle, ja välissä oli vielä Senni Mustakoskella varaa epäonnistua rangaistuslaukauksessa.

Sarja jatkuu maanantaina Lempäälässä ottelulla Classic–ÅIF.