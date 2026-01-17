OLS:n vahva vire jatkuu, nyt kaatui jatkoajalla Westend Indians

Samuli Huppunen ja Eero Harjula laukoivat Indiansin avauserässä nopeaan 2–0-johtoon, mutta sitten Luukas Virolainen ensimmäisessä ja Olli Lukkari sekä Roope Okkonen toisessa nostivat oululaiset rinnalle ja ohi. Varsinaisen peliajan viimeinenkin osuma nähtiin jo toisessa erässä Jonatan Junkkarin laukoessa Indiansin 3–3-tasoituksen. Jatkoaikaa oli jäljellä minuutti, kun OLS niputti Indians-puolustuksen poikkisyötöillä ja Riku Ruonakangas linkosi vasemmasta laidasta ratkaisun.

Lauantain muissa ottelussa kärkijoukkueet ottivat selvät voitot kärki Oilersin kaataessa kotonaan Nurmon Jymyn 7-3, Classicin voittaessa vieraissa Hawksin 10-3 ja Nokian KrP:n murskatessa kotonaan EräViikingit 13-3.

Oilersin maalinteon aloitti liigauransa ensimmäisellä takatolpalta Tuomas Mattila, ja Eetu Sorvali sekä Markus Salmi kasvattivat kotijohdoksi jo 3-0. Sitkeä Jymy nousi kuitenkin vielä lukemiin 3-2 ja 4-3 illan komeimman maaneulaosuman kiepauttaneen Aatu Luhtalan osuessa kahdesti ja Jimi Mäntyniemen kerran. Juho Seppälän kaukolaukaus toisen erän lopussa ja Antti Suomelan sekä Joona Hokkasen komeat kolmannen erän maalit sinetöivät kuitenkin kolme pistettä Öljymiehille.

Classicista löytyi tänään kahdeksan eri maalintekijää joukkueen karatessa puoleen peliin 5–0-johtoon ennen kuin Samuli Pilloud avasi Hawksin maalitilin. Ville Lastikka (2+1) ja Eemeli Salin (1+2) olivat Classicin kolmen pisteen pelimiehet.

Nokian KrP:n maalijuhlissa merkkautti Kim Hyrkkönen oman yhden ottelun piste-ennätyksensä 2+3, Joona Rantala hänelle jo tutummat 3+1 ja Valte Karvonenkin 2+1. EräViikinkien viimeiseksi elonmerkiksi jäi Santtu Vuoriston avauserän 1–1-tasoitus, ja ensimmäisellä tauolla KrP johti 3-1. Edes maalivahdin vaihto ei helsinkiläisiä herättänyt, sillä toisessa erässä isäntien tahti vain parani tuottaen erän loppulukemiksi 9-2.

Sunnuntaina ovat vuorossa ottelut Classic–OLS ja SPV–TPS.