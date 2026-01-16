Veikkaus Oy

Loton potti jatkaa 16 miljoonassa eurossa - Viisi 41 000 euron voittoa jakoon

17.1.2026 22:53:13 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Loton potissa on ennätykselliset 16 miljoonaa euroa. Tämän illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin 55-vuotisen historian suurin potti on tarjolla ensi viikollakin.

Loton illan arvonnan (kierros 3/2026) oikea rivi on 3, 4, 7, 8, 11, 23 ja 32 . Lisänumero 22. Plusnumero 8.

Seitsemän oikein -tuloksia ei löytynyt, joten Loton potissa on ensi viikollakin 16 miljoonaa euroa.

Tänä iltana löytyi viisi kappaletta 6+1 oikein rivejä, joilla voitti 41 935 euroa.

Voitot osuivat nettipelaajalle Seinäjoelle, nettipelaajalle Järvenpäähän, nettipelaajalle Vaasaan, nettipelaajalle Vantaalle ja Kuopion Männistön K-Marketin asiakkaalle.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 2 6 6 2 0 8 3. 

Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu neljä kappaletta. Kaksi riveistä oli pelattu tuplattuna ja niillä voitti 40 000 euroa. Jokerin 40 000 euron potit osuivat Helsingin Munkkiniemen R-kioskin asiakkaalle sekä Tampereen Turtolan K-Citymarketin asiakkaalle.

Jokerin 20 000 euron tuplaamattomat voitot osuivat 40 osuuden nettiporukkapeliin ja Haapajärven K-Citymarketin asiakkaalle.

Lauantain Millin voittorivi on 2, 13, 14, 26, 28 ja 32. Lisänumero 33. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on New York 30. Lomatonneja meni jakoon neljä kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.

Veikkauksen Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista. Lue täältä tietoa lottonumeroista

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye