Loton potti jatkaa 16 miljoonassa eurossa - Viisi 41 000 euron voittoa jakoon

Loton illan arvonnan (kierros 3/2026) oikea rivi on 3, 4, 7, 8, 11, 23 ja 32 . Lisänumero 22. Plusnumero 8.



Seitsemän oikein -tuloksia ei löytynyt, joten Loton potissa on ensi viikollakin 16 miljoonaa euroa.



Tänä iltana löytyi viisi kappaletta 6+1 oikein rivejä, joilla voitti 41 935 euroa.



Voitot osuivat nettipelaajalle Seinäjoelle, nettipelaajalle Järvenpäähän, nettipelaajalle Vaasaan, nettipelaajalle Vantaalle ja Kuopion Männistön K-Marketin asiakkaalle.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 2 6 6 2 0 8 3.



Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu neljä kappaletta. Kaksi riveistä oli pelattu tuplattuna ja niillä voitti 40 000 euroa. Jokerin 40 000 euron potit osuivat Helsingin Munkkiniemen R-kioskin asiakkaalle sekä Tampereen Turtolan K-Citymarketin asiakkaalle.



Jokerin 20 000 euron tuplaamattomat voitot osuivat 40 osuuden nettiporukkapeliin ja Haapajärven K-Citymarketin asiakkaalle.



Lauantain Millin voittorivi on 2, 13, 14, 26, 28 ja 32. Lisänumero 33. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on New York 30. Lomatonneja meni jakoon neljä kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.



Veikkauksen Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista. Lue täältä tietoa lottonumeroista