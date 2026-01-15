Yrittäjien Pentikäinen: Trump murentaa Naton perustaa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi lauantai-iltana Suomen aikaan tuntuvilla tulleilla kahdeksaa Euroopan maata, jotka osallistuvat Grönlannissa Tanskan sotaharjoituksiin.

Tulliuhkauksen kohteena ovat tällä kertaa Tanska, Norja, Ruotsi, Ranska, Saksa, Britannia, Hollanti ja Suomi. Maat ovat Yhdysvaltojen aivan keskeisimpiä liittolaisia.

Trump uhkaa maita 1. helmikuuta alkaen kymmenen prosentin tullimaksuilla. Tullit nousisivat 25 prosenttiin 1.6.2026. Trumpin mukaan tullit poistuvat, kun Yhdysvallat on saanut Grönlannin.

”Maailmanrauha on vaakalaudalla. Kiina ja Venäjä haluavat Grönlannin, eikä Tanska voi tehdä asialle mitään”, Trump perusteli Truth social -viestipalvelussaan.

Trumpin puheet vaarallisia

Trumpin puheet ovat vaarallisia, valitettavia ja harmillisia, vaikka eivät ehkä yllättäviä. Vaikka ne ovat monen mielestä älyttömiä, ne pitää ottaa vakavasti.

Pahinta Trumpin puheissa on vientiä vaikeuttavien lisätullien sijaan se, että ne horjuttavat luottamusta läntiseen puolustusliittoon Natoon, joka on Suomen turvallisuuden keskeinen kulmakivi.

Suomella on yli 1300 kilometriä yhteistä rajaa Ukrainassa sotivan Venäjän kanssa. Turvallisuudellemme ja taloudellemme on keskeistä, että puolustusliiton lupaukset pitävät. Vahva talous vaatii turvallisuutta ja vakautta.

Moni suomalainen kuluttaja ja yritys pelkää jo valmiiksi pahempaa. Siksi säästetään eikä kuluteta tai investoida, mikä näkyy heikkona talouskasvuna. Jos huoli turvallisuudesta kasvaa entisestään, se heikentää kasvua ja työllisyyttä.

Presidentti Trump pitää itseään suurena diilintekijänä. Viime kesänä hän teki näyttävän kauppadiilin EU:n kanssa. Uhatut tullit rikkoisivat tämän sopimuksen. Trump osoittaa, että hänen diilinsä muuttuvat mielipiteiden ja tilanteiden mukaan. Herää perusteltu kysymys, miksi tehdä diilejä Trumpin Yhdysvaltojen kanssa, jos niillä ei ole arvoa.

Pää hyvä pitää kylmänä

Suomen kannalta Trumpin puheissa ei ole mitään hyvää. Myönteistä on ehkä vain se, että Suomen lisäksi uhkaus koskee monia keskeisiä EU-maita. Emme ole yksin. Siksikin on todennäköistä, että asiaan löytyy ratkaisu – ennemmin tai myöhemmin.

Yrittäjien kannattaa seurata tilannetta pää kylmänä luottaen, että Suomen johto yhdessä muiden Euroopan johtajien kanssa löytää jonkun ratkaisun. Silti kannattaa varautua myös pahempaan ja siihen, että tullit tulevat voimaan Trumpin uhkausten mukaisesti.

Yhdysvallat on suuri ja dynaaminen markkina, joka on tarjonnut ja tarjoaa yhä mahdollisuuksia. Tällä hetkellä sen houkuttelevuutta vähentää se, että Trump horjuttaa liittolaissuhteiden ohella myös omien instituutioidensa – kuten keskuspankin – asemaa. Onneksi hyviä markkinoita on muuallakin, kuten Euroopassa ja EU:n uusien kauppasopimusten myötä myös Etelä-Amerikassa.

MIKAEL PENTIKÄINEN

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.

Blogikirjoitus on julkaistu myös täällä: Trump murentaa Naton perustaa - Yrittajat.fi