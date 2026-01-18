SDP:n Skinnari: Pohjoismaiden on vahvistettava omaa toimintakykyä arktisessa murroksessa
Pohjoismaiden toimintaympäristö arktisella alueella on joutunut ennennäkemättömän murroksen ja paineen alle, sanoo kansanedustaja Ville Skinnari (sd.).
– Arktisen alueen strateginen merkitys kasvaa nopeasti, ja suurvallat testaavat yhä avoimemmin pienten maiden kykyä päättää omista ratkaisuistaan. Tässä tilanteessa ratkaisevaa on se, millainen todellinen toimintakyky ja neuvottelupääoma Pohjoismailla on. Nyt tarvitaan konkreettisia ratkaisuja. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassakin ratkaisevaa on taloudellinen, teknologinen ja teollinen kapasiteetti, joka mahdollistaa itsenäisen toiminnan ja uskottavan neuvotteluaseman.
Skinnari pitää valtioneuvoston selvitystä uuden kokonaisturvallisuuden valiokunnan perustamisesta oikeansuuntaisena.
– Selvityksen viesti on selvä: nykyiset rakenteet eivät riittävästi tue poikkihallinnollista johtamista tilanteessa, jossa turvallisuus, talous, teknologia ja huoltovarmuus kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.
Hänen mukaansa pääministeri Orpon tulisi viedä toimintamalli myös pohjoismaiselle tasolle.
– Pääministeri Orpon tulisi tehdä tästä yhteinen linja pohjoismaisten pääministereiden kanssa. Arktinen toimintaympäristö ei pysähdy valtioiden rajoille.
Rakenteet eivät kuitenkaan yksin riitä, Skinnari painottaa.
– Todellinen toimintakyky syntyy ratkaisuista, jotka tehdään yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Arktinen teknologia, infrastruktuuri, energia, datan omistaminen, verkkoyhteydet ja huoltovarmuus muodostavat sen pääoman, jolla Pohjoismaat voivat toimia ja neuvotella omista lähtökohdistaan. Pohjoismaiden sotilaallista yhteistyötä on edelleen tiivistettävä, eikä suomalaista ja pohjoismaista teknologista osaamista ei tule siirtää kenellekään eikä mihinkään ilmansuuntaan tavalla, joka heikentää omaa toimintakykyä, tiedonsaantia tai neuvotteluasemaa arktisella alueella.
Skinnari viittaa omaan kokemukseensa Marinin hallituskaudelta.
– Varautumisen ministerivaliokunta toimi Sanna Marinin hallituksen aikana poikkihallinnollisena foorumina, jossa turvallisuutta, varautumista ja yritysyhteistyötä tarkasteltiin kokonaisuutena. Työ perustui konkreettisiin ratkaisuihin ja toimeenpanoon – ei pelkkiin rakenteisiin. Samaa ajattelua tarvitaan Skinnarin mukaan nyt pohjoismaisella tasolla. – On sovittava siitä, mitä Pohjoismaat tekevät yhdessä arktisella alueella: missä rakennetaan yhteistä teknologista kapasiteettia, miten turvataan kriittinen infrastruktuuri ja miten varmistetaan, että kriittinen osaaminen ja päätösvalta säilyvät omissa käsissä.
