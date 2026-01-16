Maailman konfliktien ratkaisua puidaan Hanasaaressa
Maailman konfliktien ratkaisua puidaan kansainvälisellä asiantuntijajoukolla Hanaholmen -kulttuurikeskuksessa Espoossa torstaina 22. tammikuuta klo 13-15. Huippuajankohtaisessa tilaisuudessa käydään läpi sitä mikä on muuttunut ja miten konfliktien ratkaisussa ja sovittelussa uuden maailmanjärjestyksen ravistellessa maailmaa.
Ohjelma (kieli englanti)
Keynote addresses:
Jan Egeland, Secretary General of the Norwegian Refugee Council
Outi Holopainen, Under-Secretary of State for Foreign and Security Policy at the Ministry for Foreign Affairs
Johanna Sumuvuori, Director of the European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management
Confirmed panelists include:
Mohammed Elsanousi, Executive Director of the Network for Religious and Traditional Peacemakers
Johanna Poutanen, Head for Women in Peacemaking and Digital Peacemaking at CMI
Teppo Turkki, Senior Adviser at Sitra, Strategic Foresight Expert at CMI, Non-Fiction Writer
Mika Hentunen, correspondent Yle (Moscow)
Moderator:
Jouni Hemberg, Chair at Nordic South Forum
The Seminar is organized by Nordic South Forum and Hanaholmen - the Swedish-Finnish Cultural Centre in cooperation the Swedish-Finnish Cultural Foundation.
For more information and media registration: Jyrki Karvinen, Nordic South Forum, tel. 045 2588451, jyrki.karvinen@gmail.com
Yhteyshenkilöt
Jyrki KarvinenNordic South ForumPuh:0452588451jyrki.karvinen@gmail.com
Linkit
Nordic South Forum ry
Nordic South Forum ry järjestää globaalin etelän kysymyksiä käsitteleviä geopoliittisia keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia.
What will happen and what is possible in conflict resolution in 2026? Finland used to be a great power in peace mediation and peacekeeping. What about now and in the future? Will President Martti Ahtisaari's advice also be left behind in the new world order? You are welcome to hear more about this topic at the Conflict Resolution in a Changing World event on Thursday, January 22, 1:00 PM - 3:00 PM, Hanaholmen, Hanasaarenranta 5, Espoo.
