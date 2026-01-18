SDP:n Johannes Koskinen: Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on päivitettävä – Euroopan on vastattava uhkailuun yhtenäisesti
Koskinen näkee ulkopoliittisen tilanteen vakavana ja vaatii pääministeri Orpolta nopeita toimia, kuten pääministerin kyselytunnilla keskusteltiin.
- Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on päivitettävä ja täydennettävä pikaisesti. Turvallisuusympäristö on muuttunut niin nopeasti, että eduskunnalla on oltava ajantasainen ja realistinen kokonaiskuva, sanoo ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen.
- Ulkoasiainvaliokunta voi toimia parlamentaarisena seuranta- ja ohjausryhmänä, jotta selonteon linjauksia arvioidaan ja tarvittaessa tarkennetaan eduskunnan kontrollissa, Koskinen sanoo.
Koskinen toteaa, että Rankaisutulleilla uhkailuun Euroopan on vastattava yhtenäisesti. Kyse ei ole vain kaupasta vaan myös turvallisuuspolitiikasta. Hajanaisuus heikentäisi Euroopan asemaa.
-Yhteinen ja johdonmukainen eurooppalainen linja on paras tapa puolustaa sääntöperustaista järjestelmää ja Euroopan etuja, Koskinen sanoo.
Johannes Koskinen
