SDP:n Tuppurainen: Hallituksen on kannettava vastuunsa talouspolitiikan epäonnistumisesta ja toimittava jo tällä vaalikaudella

SDP:n Juha Viitala: Lisäämällä työntekijöiden epävarmuutta ei rakenneta luottamusta 15.1.2026 16:21:35 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsen Juha Viitala pitää hallituksen tänään 15.1. antamia esityksiä työelämän heikennyksistä täysin vääränä politiikkana aikana, jolloin talouteen ja työelämään tarvitaan lisää luottamusta ja vakautta huonon työllisyys- ja talouskehityksen kääntämiseksi kasvuun. Viitalan mukaan hallitus asettaa ideologiansa maan talouden edun edelle.