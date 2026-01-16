Matkamessut aloitti matkailuvuoden vahvasti – kohtaamiset ja elämykset jäävät mieleen

Matka- ja Caravan-messut järjestettiin torstaista sunnuntaihin 15.–18.1.2026 Helsingin Messukeskuksessa.

Kansainväliset Matkamessut järjestettiin nyt 38. kerran ja tapahtumaan tultiin tutustumaan kohteiden elämyksiin ja matkailutarjontaan. Kävijöiden kiinnostus erityisesti luonto-, kulttuuri- ja lähimatkailuun näkyi läpi tapahtuman, johon myös näytteilleasettajat vastasivat tuomalla osastoilleen runsaasti kokemuksellista sisältöä. Messuilla pääsi esimerkiksi kokeilemaan virtuaalielämystä ja laskemaan koskea VR-lasien avulla, tutustumaan eri alueiden käsityöperinteisiin ja maistamaan paikallisia herkkuja.

Matkamessuille osallistui tänä vuonna lähes 1000 yritystä noin 60 eri alueelta. Tapahtumissa vieraili 15.–18.1.2026 yhteensä 56 400 kävijää sisältäen ammattilaiskävijät.

”Kasvavat näytteilleasettaja- ja kävijämäärät osoittavat selkeästi Matkamessujen merkityksen koko toimialalle ja sen roolin alan yrityksille tärkeänä, kasvua vauhdittavana kohtaamispaikkana. Tapahtuma tarjoaa kävijöille mahdollisuuden saada tietoa suoraan asiantuntijoilta ja näytteilleasettajille elämyksellisen tavan jättää muistijälki tulevia matkasuunnitelmia varten”, iloitsee Matkamessujen liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen.

Merkittävä kohtaamispaikka niin kansainvälisesti kuin kotimaisesti

Matkamessujen vetovoima kansainvälisten näytteilleasettajien keskuudessa on vahva: useat matkakohteet ovat laajentaneet läsnäoloaan tuomalla entistä enemmän ohjelmasisältöä ja uutuustuotteita messuille. Mukana olevat maat ovat myös kasvattaneet mukanaan tuomien yritysten määrää: on huomattu, että messuilla mukana oleminen ja näkyminen selvästi herättää kiinnostusta aluetta kohtaan.

Kotimaan matkailun kiinnostus jatkaa kasvua. Ennätysmäärällä mukana olevien kotimaan matkailualueiden keskuudessa korostuu vahva yhteistyö ja yhteinen tekeminen.

”Olemme vahvempia yhdessä – matkailu, jos mikä on verkostoitumista, ja yhdessä pääsemme kertomaan maakunnan tarjonnasta kävijöille mielenkiintoa herättävällä tavalla. Messuilla lanseerattu VisitKarelian uusi brändi, jonka alle kuuluvat kaikki alueen 13 kuntaa ja kaupunkia yhteisellä viestillä ja visuaalisella ilmeellä, on saanut positiivisen vastaanoton messukävijöiltä”, sanoo VisitKarelian kehityspäällikkö Terhi Millar.

Caravan-messut kertoi ajoneuvomatkailun ilosanomaa

Helsingin Caravan 2026 -messut esitteli uusia matkailuajoneuvoja ja kertoi ajoneuvomatkailun mahdollisuuksista. Hallit täyttyivät lähes 200 ajoneuvosta. ”Caravan-messuilla kohtaamme ajoneuvomatkailijoiden lisäksi erityisesti matkustamisesta kiinnostuneita kävijöitä, joille ajoneuvomatkailu on vielä uutta. Tapahtuman ajoittuminen samaan aikaan Matkamessujen kanssa on meille merkittävä etu. Matkailuajoneuvojen kiinnostus on selvästi kasvussa, ja tarjonta oli laaja ja monipuolinen. Yritykset ovat olleet tapahtumaan tyytyväisiä, ja kauppaa on syntynyt hyvin”, kertoo Matkailuajoneuvotuojat (MAT) ry:n toiminnanjohtaja Mika Jokinen.

Matkamessujen yhteydessä järjestettyyn Matka Workshop Day -myyntitapahtumaan 16.1.2026 osallistui yhteensä 704 ammattilaista. Matka Workshop Day on Pohjoismaiden merkittävin matkailupalveluiden osto- ja myyntitapahtuma. Tapahtumassa lähes 260 yritystä 52 maasta esitteli kohteitaan ja siellä vieraili yli 260 kansainvälistä ostajaa. Tapaamisia järjestettiin runsas 5300.

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut järjestetään 21.–24.1.2027 Helsingin Messukeskuksessa. Kansainvälinen matkailun ostotapahtuma Matka Workshop Day avaa Matkamessut 20.1.2027. Helsingin Caravan-messut järjestetään 21.-24.1.2027.

