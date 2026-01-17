SPV ja Classic hemmottelivat kotiyleisöjään maaleilla
F-liigan sunnuntain kahdessa ottelussa saatiin selvät lukemat, kun SPV kaatoi kotonaan TPS:n 10-3 ja Classic samoin kotonaan OLS:n 12-2.
TPS laukoi Seinäjoella ottelun avausmaalin, ja vielä avauserän lopulla Kasper Kulmala kavensi tilanteeksi 3-2 vain neljä (!) sekuntia SPV.n kolmannen osuman jälkeen. Toisessa erässä eroa alkoi kuitenkin syntyä, kun Joona Kajaala komealla kiepautuksella ja Juuso Keskinen ylivoimalla osuivat Peliveljille ja vielä Veikko Paajasen kavennuksen jälkeen taas Keskinen ylivoimalla toisen tauon tilanteeksi 6-3. Päätösjaksolla SPV teki vielä neljä maalia, joista yhden tyhjiin. Juuso Keskinen oli saldollaan 3+1 ottelun tehokkain. Illan komeimmasta maalista vastasi Luukas Salin, jonka 8-3 syntyi huiman pallorallin kruunuksi.
Samantapainen oli käsikirjoitus Lempäälässä, jossa OLS johti avauserää pitkään Luukas Virolaisen maalilla ja Nico Salo nosti isännät tasoihin vasta kolme sekuntia ennen taukosummeria. Toisessa erässä Classic sitten karkasi: Ville Hietaranta, Viljami Virtanen ja Ville Lastikka muuttivat lukemiksi jo 4-1, ja OLS:n kavennuksen jälkeen Classic takoi erään vielä neljä osumaa, joista yhden Ville Lastikka upeasti alivoimalla. Lastikka takoi tehot 2+2, Viljami Virtanen 2+1 ja Eetu Sikkinen sekä Alpo Laitila 1+2.
Sarjan kärjessä on nyt 24 ottelua pelanneella Oilersilla 59, 24 kertaa pelanneella Classicilla 58 ja 22 kertaa kaukalossa käyneellä SPV:llä 52 pistettä.
Sarja jatkuu maanantaina Turussa ottelulla TPS–Nokian KrP.
