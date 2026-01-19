Alle 16-vuotiaan vammaistuki: Ruoka-allergiaohje uudistuu helmikuusta alkaen

Helmikuusta alkaen vammaistuen harkinnassa käytetään uutta ohjetta, joka yhdistää astmaa, atopiaa ja ruoka-allergioita koskevat linjaukset. Uusi kokonaisuus kulkee nimellä Allergiset sairaudet ja astma. Astma- ja atopiaohjeen sisältöön ei ole tehty muutoksia. Ruoka-allergiaohje sen sijaan on uudistettu.

Muutokset perustuvat kesäkuussa 2025 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen sekä terveydenhuollon asiantuntijoiden aloitteeseen ja heidän kanssaan käytyihin neuvotteluihin.

Ruoka-allergia ei yleensä yksinään oikeuta tukeen

Käypä hoito -suosituksen mukaan yleiset allergeenit, kuten lehmänmaito, vehnä ja kananmuna, eivät ole enää ravitsemuksellisesti keskeisiä, koska niiden korvaamiseen on nykyisin monia toimivia vaihtoehtoja. Monet allergiaa aiheuttavista ruoka-aineista voidaan korvata muilla tai jättää kokonaan pois ruokavaliosta. Tämän vuoksi ruoka-allergia ei yleensä aiheuta yli puoli vuotta kestävää erityistä hoidon tarvetta.

Pelkkä ruoka-allergia ei siis yleensä oikeuta vammaistukeen. Lapsella voi kuitenkin olla oikeus perustukeen yksilöllisen kokonaisarvion perusteella, esimerkiksi jos hänellä on ruoka-allergian lisäksi muita sairauksia.

Hakemukset ratkaistaan uuden ohjeen mukaan helmikuusta alkaen

Tammikuussa 2026 saapuneet hakemukset ratkaistaan vanhan ohjeen mukaan. Helmikuusta alkaen saapuneet hakemukset käsitellään uuden ohjeen perusteella.

Tutustu uuteen ohjeeseen

Alle 16-vuotiaan vammaistuen etuusohje