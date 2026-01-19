Tilitoimisto Kymen Tilitiimi Oy:lle 8 500 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 9.12.2025 määrännyt 8 500 euron seuraamusmaksun Kymen Tilitiimille, koska yhtiö on noudattanut rahanpesulakia puutteellisesti. Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa. Kymen Tilitiimi ei ollut laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota tai toimintaohjeita. Lisäksi yrityksen toimenpiteet asiakkaan tuntemiseksi olivat puutteellista.
Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika, yrityksen harjoittama toiminta sekä sen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Tämä päätös ei ole lainvoimainen.
Rahanpesulain valvonta tiettyjen toimialojen osalta kuuluu Lupa- ja valvontavirastolle
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia. Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Raisa BadialiPuh:0295256095etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
