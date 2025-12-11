Suomen vanhimman taideorganisaation 180. juhlavuosi käynnistyy näyttelyllä
Antti Oikarinen: Introspektiivi -näyttely avautuu yleisölle Helsingin Taidehallilla 23.1. 2026. Tapahtuman lehdistötilaisuus järjestetään 22.1. klo 10.
Suomen Taideyhdistyksen 180. juhlavuoden näyttely tarkastelee taiteen tekemisen olemusta. Antti Oikarinen käsittelee uusimmissa teoksissaan taiteilijuuttaan – tekemistä, aihevalintoja ja selittämättömän jahtaamista – mutta myös ihmisyyden keskeisiä ilmiöitä: minuutta, ymmärtämistä ja merkityksen syntymisen ihmettä.
Mitä on taiteilijuus – miten taideteos syntyy? Antti Oikarinen on ottanut uusien teostensa aiheeksi taiteilijuuden, jota hän lähestyy omasta, hyvin henkilökohtaisesta näkökulmastaan. Oikarinen on pyrkinyt asettumaan itsensä vierelle, tarkastelemaan omaa taiteen tekemistään. Miksi hän tekee juuri sellaisia teoksia kuin tekee? Millaiset roolit järjellä ja intuitiolla on teosten synnyssä; millainen kamppailu niiden välille muodostuu?
Näyttelyn kokoava teema – teos, tekijyys ja minä – heijastelee inhimillisen olemassaolon kannalta perustavanlaatuisia ilmiöitä. Teokset ovat ikkuna Antti Oikariseen, mutta ne saavat pohtimaan ymmärtämisen kokemusta ja merkityksen muodostumisen ihmettä yleisemminkin.
Kuvanveiston ja maalauksen leikkauspisteessä työskentelevä Oikarinen tunnetaan teoksista, joissa kaikki ei ole sitä miltä äkkiseltään näyttää. Introspektiivi on polveileva, haastava, humoristinen ja tarkkaavaiselle katsojalle oivalluksia tarjoileva kokonaisuus. Näyttely koostuu pääosin uusista teoksista, mutta mukana on myös kolme varhaisempaa, näyttelyn teemaan sulautuvaa teosta.
Näyttelyn on tuottanut Suomen Taideyhdistys, joka viettää 180-vuotisjuhlaansa vuonna 2026. Vuonna 1846 perustettu yhdistys on maan vanhin taideorganisaatio, joka on käynnistänyt niin taiteen kokoelmatyön kuin ammatillisen koulutuksen Suomessa. Nykyään yhdistys jakaa palkintoja ja apurahoja sekä edistää kuvataiteen asemaa muilla tavoin. Yksi sen merkittävimmistä vuosittaisista toimista on tuotantotuki Taidehallissa järjestettävälle näyttelylle.
Lehdistötilaisuus to 22.1. klo 10 Helsingin Taidehallissa. Taiteilija paikalla, samoin STY:n puheenjohtaja Outi Raatikainen. Tilaisuudessa on aamiaistarjoilu; ilmoittautumiset lotta.nelimarkka@taidehalli.fi.
Lehdistötilaisuus ja näyttely: Helsingin Taidehalli, Nervanderinkatu 3, 00100 Helsinki.
www.taidehalli.fi
Suomen Taideyhdistys, Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki.
www.suomentaideyhdistys.fi
Näyttelyn aukioloajat: ti–pe 11–18, la-su 11–17, ma suljettu
Näyttelyn liput: 20 € / 12 € tai Museokortti, alle 18v vapaa pääsy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva TamminenToiminnanjohtajaSuomen TaideyhdistysPuh:0408208779toiminnanjohtaja@suomentaideyhdistys.fi
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Taideyhdistys – Finska Konstföreningen ry
Suomen Taideyhdistyksen palkinnot jaettu - julkaisuvapaa11.12.2025 18:51:00 EET | Tiedote
Suomen Taideyhdistys jakaa vuoden 2025 kuvataiteen palkinnot ja apurahat julkaiistiin 11.12. 2025 Kansallissalissa Helsingissä järjestettävässä juhlatilaisuudessa.
Vuoden 2025 taiteen palkinnot ja apurahat 11.12.20254.12.2025 10:59:46 EET | Kutsu
Suomen Taideyhdistys julkistaa vuoden 2025 taidepalkintojen ja apurahojen saajat 11.12.2025 kello 17 alkavassa juhlatilaisuudessa. Kuka nuori taiteilija liittyy Helene Schjerfbeckin ja Akseli Gallen-Kallelan seuraan Dukaattipalkinnollaan? Entä keitä ovat 30 esiin nousevaa Nuorten taiteilijoiden apurahan saanutta? STY jakaa nyt 318 000 euroa - enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun tarve kentällä on suuri.
Keskustelutilaisuus: Taide ekologisen muutoksen edistäjänä17.9.2025 13:43:27 EEST | Tiedote
Helsinki Biennaali ja Suomen Taideyhdistys järjestävät keskustelutilaisuuden taiteesta ekologisen muutoksen edistäjänä 20.9. lauantaina kello 13 (Hotel Pier4). Tapahtuman pääpuhuja on biotaiteen pioneeri, Steven Kurtz Critical Art Ensemble kollektiivista Yhdysvalloista. Paneelikeskustelussa mukana ovat viisi Biennaalin taiteilijaa, Kati Roover, nabbteeri, Kalle Hamm, Kristiina Koskentola and Paul Rosero Contreras. Lyhyilla alustuksilla ovat mukana Biennaalin kuraattori Kati Kivinen, norjalainen biotaiteen asiantuntija Hege Tapio sekä tilaisuuden kuratoinut Tapio Mäkelä Suomen Taideyhdistyksestä. Tapahtuman avaa Biennaalin ja Helsingin Taidemuseon johtaja Arja Miller. Tapahtuman kieli on englanti - se on ilmainen, mutta vaatii ilmottautumisen.
Suomen Taideyhdistys jakoi lähes 300 000 euroa kuvataiteelle13.12.2023 12:00:00 EET | Tiedote
Suomen Taideyhdistys myöntää vuosittain kolmetoista merkittävää taidepalkintoa (Dukaattipalkinto nuorelle taiteilijalle, Tunnustuspalkinto varttuneelle taiteilijalle, kymmenen William Thuring -palkintoa 35–45-vuotiaille taiteilijoille ja Edvard Richter -kirjallisuuspalkinto) sekä jakaa apurahoja nuorille taiteilijoille ja taiteesta kirjoittaville. Palkintojen ja apurahojen yhteissumma oli tänä vuonna 298 500 euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme