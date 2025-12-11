Suomen vanhimman taideorganisaation 180. juhlavuosi käynnistyy näyttelyllä

Mitä on taiteilijuus – miten taideteos syntyy? Antti Oikarinen on ottanut uusien teostensa aiheeksi taiteilijuuden, jota hän lähestyy omasta, hyvin henkilökohtaisesta näkökulmastaan. Oikarinen on pyrkinyt asettumaan itsensä vierelle, tarkastelemaan omaa taiteen tekemistään. Miksi hän tekee juuri sellaisia teoksia kuin tekee? Millaiset roolit järjellä ja intuitiolla on teosten synnyssä; millainen kamppailu niiden välille muodostuu?

Näyttelyn kokoava teema – teos, tekijyys ja minä – heijastelee inhimillisen olemassaolon kannalta perustavanlaatuisia ilmiöitä. Teokset ovat ikkuna Antti Oikariseen, mutta ne saavat pohtimaan ymmärtämisen kokemusta ja merkityksen muodostumisen ihmettä yleisemminkin.

Kuvanveiston ja maalauksen leikkauspisteessä työskentelevä Oikarinen tunnetaan teoksista, joissa kaikki ei ole sitä miltä äkkiseltään näyttää. Introspektiivi on polveileva, haastava, humoristinen ja tarkkaavaiselle katsojalle oivalluksia tarjoileva kokonaisuus. Näyttely koostuu pääosin uusista teoksista, mutta mukana on myös kolme varhaisempaa, näyttelyn teemaan sulautuvaa teosta.

Näyttelyn on tuottanut Suomen Taideyhdistys, joka viettää 180-vuotisjuhlaansa vuonna 2026. Vuonna 1846 perustettu yhdistys on maan vanhin taideorganisaatio, joka on käynnistänyt niin taiteen kokoelmatyön kuin ammatillisen koulutuksen Suomessa. Nykyään yhdistys jakaa palkintoja ja apurahoja sekä edistää kuvataiteen asemaa muilla tavoin. Yksi sen merkittävimmistä vuosittaisista toimista on tuotantotuki Taidehallissa järjestettävälle näyttelylle.

Lehdistötilaisuus to 22.1. klo 10 Helsingin Taidehallissa. Taiteilija paikalla, samoin STY:n puheenjohtaja Outi Raatikainen. Tilaisuudessa on aamiaistarjoilu; ilmoittautumiset lotta.nelimarkka@taidehalli.fi.



Lehdistötilaisuus ja näyttely: Helsingin Taidehalli, Nervanderinkatu 3, 00100 Helsinki.

www.taidehalli.fi

Suomen Taideyhdistys, Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki.

www.suomentaideyhdistys.fi

Näyttelyn aukioloajat: ti–pe 11–18, la-su 11–17, ma suljettu

Näyttelyn liput: 20 € / 12 € tai Museokortti, alle 18v vapaa pääsy.