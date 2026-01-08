Sähkömessujen 2026 ohjelma pureutuu alan murrokseen
Sähkömessut 2026 järjestetään 4.–6. helmikuuta Paviljongissa Jyväskylässä. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa yhteen sähköalan ajankohtaisimmat teemat, huippuasiantuntijat ja keskeiset päättäjät. Ohjelma pureutuu alan murrokseen ja käsittelee muun muassa datakeskusten voimakasta kasvua, tekoälyn hyödyntämistä, energiatehokkuutta, paloturvallisuutta sekä työelämän muutosta.
Tapahtuman läpileikkaava teema, ”Tulevaisuuden ratkaisut luodaan yhdessä”, korostaa yhteistyön merkitystä aikana, jolloin teknologinen kehitys, energiamurros ja digitalisaatio haastavat koko alan toimintatapoja. Yksittäiset ratkaisut eivät enää riitä, vaan tulevaisuus rakennetaan eri toimialojen, ammattiryhmien ja sukupolvien yhteisvoimin.
”Sähköala elää voimakasta murrosta, jossa kasvu ja kehitys syntyvät yhä useammin yhteistyön kautta. Sähkömessujen teema korostaa sitä, että henkilökohtaisilla kohtaamisilla, kumppanuuksilla ja avoimella vuoropuhelulla on edelleen keskeinen rooli liiketoiminnan rakentamisessa. Messut tarjoavat ainutlaatuisen ympäristön näiden suhteiden vahvistamiseen”, sanoo Sähkömessuista vastaava myyntijohtaja Hannu Mennala.
Keynote-puheenvuorot tarjoavat näkymiä nopeasti kasvaviin markkinoihin
Sähkömessujen ohjelmassa käsitellään muun muassa datakeskusten ja tekoälyn nopeaa kehitystä, aurinkosähkön kannattavuutta sekä sähkötyöturvallisuuden ajankohtaisia kysymyksiä.
Keskiviikkona Polarnoden teknologiajohtaja ja FDCA:n hallituksen jäsen Lauri Ikonen avaa datakeskusmarkkinan nopeaa kasvua ja Suomen ainutlaatuista asemaa investointikohteena. Puheenvuoro tarjoaa konkreettisia näkökulmia erityisesti sähkö- ja urakointialan toimijoille siihen, miten markkinaan pääsee mukaan juuri nyt.
Keskiviikkona Digi- ja väestötietoviraston erityisasiantuntija Kimmo Rousku käsittelee kahdessa keynote-puheenvuorossaan tekoälyn käyttöä työssä ja arjessa sekä organisaatioiden todellisia haavoittuvuuksia kyberturvallisuuden näkökulmasta. Käytännön esimerkit ja ajankohtaiset tapaukset tekevät aiheesta helposti lähestyttävän.
Torstaina STULin vastuullisuuspäällikkö Riikka Liedes ja tekninen johtaja Esa Tiainen avaavat keynote-puheenvuorossaan ajankohtaisen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) vaikutuksia sähköalaan. Puheenvuorossa käsitellään muun muassa aurinkosähköasennuksia, sähköautojen latauspisteitä, rakennusautomaatiota ja SRI-indikaattoria, E-lukulaskentaa ja energiamuotokertoimia, energiatodistuksia sekä direktiivin valmisteluaikatauluja.
Yhteistyötä, kasvua ja ihmisiä
Myös työelämän murros ja osaamisen kehittäminen ovat vahvasti esillä messujen keynote-puheenvuoroissa. Alan muutos vaatii uudenlaisia toimintamalleja, rohkeutta uudistua sekä kykyä tehdä yhteistyötä yli sukupolvi- ja toimialarajojen. Sähkömessujen ohjelmassa käsitellään kasvun ja menestyksen edellytyksiä sekä ihmisten roolia tulevaisuuden työelämässä.
Torstaina messuilla nähdään yrittäjä ja Hydraulic Press Channel -kanavasta tunnettu Lauri Vuohensilta, joka puhuu rohkeudesta, yrittäjyydestä ja oppimisesta epämukavuusalueella.
Perjantaina katse kääntyy liiketoiminnan kasvuun ja työelämän tulevaisuuteen. Catapult International Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Innopipe AI:n toimitusjohtaja Paavo Beckman esittelee menestyksekkäimpiä partneroitumisen malleja liiketoiminnan kehittämiseen. Hän avaa puheenvuorossaan, miten yritys pystyy vastaamaan markkinan muuttuviin tarpeisiin, kasvamaan ja nousemaan kilpailijoiden yläpuolelle, jopa ilman merkittäviä investointeja. Viestinnän ja työelämän kehittämisen asiantuntija Jenni Rajahalme pureutuu eri sukupolvien kohtaamiseen työelämässä sekä tulevaisuuden vuorovaikutuksen ja johtajuuden vaatimuksiin.
Keynote-puheenvuorojen lisäksi Sähkömessujen ohjelma sisältää monipuolisesti puheenvuoroja ja tietoiskuja sähköalan ajankohtaisista teemoista, kuten sopimus- ja laatuasioista, valaistus- ja aurinkosähköratkaisuista sekä sähköverkkoihin, asennuksiin ja turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
”Ohjelma kokoaa yhteen sähköalan ajankohtaisimmat ilmiöt ja kovan luokan asiantuntijat. Messut tarjoavat kävijöille kokonaiskuvan alan kehityksestä sekä mahdollisuuden verkostoitua, löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia ja tutustua urapolkuihin niin kokeneille ammattilaisille kuin alalle tulevillekin”, Mennala toteaa.
Sähkömessujen ohjelma on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla. Tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy rekisteröitymällä kävijäksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannu MennalaMyyntijohtajaJyväskylän Messut OyPuh:050 591 5428hannu.mennala@paviljonki.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki
Paviljongin keväässä tribuutteja, stand uppia ja klassikoita8.1.2026 11:09:36 EET | Tiedote
Paviljongin viihdekevät täyttyy monipuolisista tapahtumista. Kauden mittaan nähdään lukuisia konsertteja ja muita viihde-esityksiä. Lavalle nousee muun muassa Uriah Heep, Eppu Normaali, Neljä Ruusua ja Viivi. Jyväskylän kaupunginteatteri toimii vielä kevään ajan Paviljongin väistötiloissa.
Turvallisuutta, tekoälyä ja energiaratkaisuja rakentamisen tulevaisuuteen - Jyväskylän Rakennusmessujen 50-vuotisjuhlavuosi tuo mukanaan uuden ProBuild 2026 -seminaarin17.12.2025 09:50:16 EET | Tiedote
Jyväskylän Rakennusmessut juhlistavat 50-vuotista historiaansa 20.–22.3.2026 Paviljongissa. Juhlavuoden ohjelma saa merkittävän lisän, kun messujen yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa kuntasektorin ja rakennusalan yritysten päättäjille sekä työturvallisuudesta vastaaville suunnattu ProBuild 2026 -seminaari perjantaina 20.3.2026 klo 10–16. Seminaarin jälkeen osallistujat pääsevät verkostoitumaan, tutustumaan juhlavuoden messuihin ja osallistumaan kutsuvierastilaisuuteen.
Näyttäviä jenkkiautoja ja vintage-tunnelmaa viikonloppuna Paviljongissa10.12.2025 12:38:10 EET | Tiedote
Big Wheels – The Winter Show harrasteautotapahtuma sekä retro- ja vintage-kulttuurin Winter Vintage -messut järjestetään 12.-13.12.2025 Paviljongissa, Jyväskylässä. Tapahtumakokonaisuus tuo Paviljonkiin tasokkaan kattauksen näyttelyajoneuvoja, vintage-aarteita sekä oheisohjelmaa.
Jyväskylän Kirja-, Joulu- ja Viinimessut houkuttelivat ennätysmäärän kävijöitä Paviljonkiin viikonloppuna24.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän Kirjamessut järjestettiin Paviljongissa 22.-23.11.2025, samana viikonloppuna Jyväskylän Joulu- ja Viinimessujen kanssa. Koko viikonlopun aikana messuilla vieraili reilu 16 000 kävijää.
Suomen viihtyisimmät kirjamessut Jyväskylässä13.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän Kirjamessut järjestetään Paviljongissa 22.-23.11.2025, samana viikonloppuna Jyväskylän Joulu- ja Viinimessujen kanssa. Viihtyisä tapahtumaviikonloppu kutsuu mukaan kulttuurisen keskustelun olohuoneeseen, virittäytymään tulevaan juhlakauteen ja nauttimaan!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme