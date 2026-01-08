Sähkömessujen 2026 ohjelma pureutuu alan murrokseen

Tapahtuman läpileikkaava teema, ”Tulevaisuuden ratkaisut luodaan yhdessä”, korostaa yhteistyön merkitystä aikana, jolloin teknologinen kehitys, energiamurros ja digitalisaatio haastavat koko alan toimintatapoja. Yksittäiset ratkaisut eivät enää riitä, vaan tulevaisuus rakennetaan eri toimialojen, ammattiryhmien ja sukupolvien yhteisvoimin.

”Sähköala elää voimakasta murrosta, jossa kasvu ja kehitys syntyvät yhä useammin yhteistyön kautta. Sähkömessujen teema korostaa sitä, että henkilökohtaisilla kohtaamisilla, kumppanuuksilla ja avoimella vuoropuhelulla on edelleen keskeinen rooli liiketoiminnan rakentamisessa. Messut tarjoavat ainutlaatuisen ympäristön näiden suhteiden vahvistamiseen”, sanoo Sähkömessuista vastaava myyntijohtaja Hannu Mennala.

Keynote-puheenvuorot tarjoavat näkymiä nopeasti kasvaviin markkinoihin

Sähkömessujen ohjelmassa käsitellään muun muassa datakeskusten ja tekoälyn nopeaa kehitystä, aurinkosähkön kannattavuutta sekä sähkötyöturvallisuuden ajankohtaisia kysymyksiä.

Keskiviikkona Polarnoden teknologiajohtaja ja FDCA:n hallituksen jäsen Lauri Ikonen avaa datakeskusmarkkinan nopeaa kasvua ja Suomen ainutlaatuista asemaa investointikohteena. Puheenvuoro tarjoaa konkreettisia näkökulmia erityisesti sähkö- ja urakointialan toimijoille siihen, miten markkinaan pääsee mukaan juuri nyt.

Keskiviikkona Digi- ja väestötietoviraston erityisasiantuntija Kimmo Rousku käsittelee kahdessa keynote-puheenvuorossaan tekoälyn käyttöä työssä ja arjessa sekä organisaatioiden todellisia haavoittuvuuksia kyberturvallisuuden näkökulmasta. Käytännön esimerkit ja ajankohtaiset tapaukset tekevät aiheesta helposti lähestyttävän.

Torstaina STULin vastuullisuuspäällikkö Riikka Liedes ja tekninen johtaja Esa Tiainen avaavat keynote-puheenvuorossaan ajankohtaisen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) vaikutuksia sähköalaan. Puheenvuorossa käsitellään muun muassa aurinkosähköasennuksia, sähköautojen latauspisteitä, rakennusautomaatiota ja SRI-indikaattoria, E-lukulaskentaa ja energiamuotokertoimia, energiatodistuksia sekä direktiivin valmisteluaikatauluja.

Yhteistyötä, kasvua ja ihmisiä

Myös työelämän murros ja osaamisen kehittäminen ovat vahvasti esillä messujen keynote-puheenvuoroissa. Alan muutos vaatii uudenlaisia toimintamalleja, rohkeutta uudistua sekä kykyä tehdä yhteistyötä yli sukupolvi- ja toimialarajojen. Sähkömessujen ohjelmassa käsitellään kasvun ja menestyksen edellytyksiä sekä ihmisten roolia tulevaisuuden työelämässä.

Torstaina messuilla nähdään yrittäjä ja Hydraulic Press Channel -kanavasta tunnettu Lauri Vuohensilta, joka puhuu rohkeudesta, yrittäjyydestä ja oppimisesta epämukavuusalueella.

Perjantaina katse kääntyy liiketoiminnan kasvuun ja työelämän tulevaisuuteen. Catapult International Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Innopipe AI:n toimitusjohtaja Paavo Beckman esittelee menestyksekkäimpiä partneroitumisen malleja liiketoiminnan kehittämiseen. Hän avaa puheenvuorossaan, miten yritys pystyy vastaamaan markkinan muuttuviin tarpeisiin, kasvamaan ja nousemaan kilpailijoiden yläpuolelle, jopa ilman merkittäviä investointeja. Viestinnän ja työelämän kehittämisen asiantuntija Jenni Rajahalme pureutuu eri sukupolvien kohtaamiseen työelämässä sekä tulevaisuuden vuorovaikutuksen ja johtajuuden vaatimuksiin.

Keynote-puheenvuorojen lisäksi Sähkömessujen ohjelma sisältää monipuolisesti puheenvuoroja ja tietoiskuja sähköalan ajankohtaisista teemoista, kuten sopimus- ja laatuasioista, valaistus- ja aurinkosähköratkaisuista sekä sähköverkkoihin, asennuksiin ja turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

”Ohjelma kokoaa yhteen sähköalan ajankohtaisimmat ilmiöt ja kovan luokan asiantuntijat. Messut tarjoavat kävijöille kokonaiskuvan alan kehityksestä sekä mahdollisuuden verkostoitua, löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia ja tutustua urapolkuihin niin kokeneille ammattilaisille kuin alalle tulevillekin”, Mennala toteaa.

Sähkömessujen ohjelma on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla. Tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy rekisteröitymällä kävijäksi.