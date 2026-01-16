Suomen Pankki

Kansainvälinen valuuttarahasto julkaisee maaraportin Suomen taloudesta

19.1.2026 10:10:00 EET | Suomen Pankki | Uutinen

Jaa

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on saanut päätökseen vuosittaisen arvionsa Suomen talouden tilasta ja näkymistä. Arvio perustuu keskusteluihin, joita Suomessa loka-marraskuussa 2025 vieraillut IMF:n asiantuntijaryhmä kävi viranomaisten, tutkimuslaitosten, yksityisten rahoituslaitosten, työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen kanssa. Nyt julkaistu raportti edustaa IMF:n asiantuntijoiden arvioita ja näkemyksiä, ja se hyväksyttiin IMF:n johtokunnassa 9.1.2026.

IMF:n mukaan Suomen talouskasvu on ollut hidasta, mutta kasvun odotetaan kiihtyvän vuonna 2026. Inflaation arvioidaan pysyvän kahden prosentin tuntumassa keskipitkällä aikavälillä.

IMF:n lausunto on osa maaseurantaa, jota IMF toteuttaa jokaiselle jäsenmaalleen. Tämä nk. Artikla IV -konsultaation maaraportti julkaistaan vuosittain.

IMF:n englanninkielinen tiedote ja maaraportti ovat luettavissa IMF:n verkkopalvelussa.

IMF:n lausunto Suomen taloudesta (Suomen Pankin tiedote 10.11.2025)

Taustatietoa Suomen Pankin kansainvälisestä yhteistyöstä ja IMF:stä 

Avainsanat

rahoitusvakausimfkansainvälinen yhteistyö

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye