Kansainvälinen valuuttarahasto julkaisee maaraportin Suomen taloudesta
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on saanut päätökseen vuosittaisen arvionsa Suomen talouden tilasta ja näkymistä. Arvio perustuu keskusteluihin, joita Suomessa loka-marraskuussa 2025 vieraillut IMF:n asiantuntijaryhmä kävi viranomaisten, tutkimuslaitosten, yksityisten rahoituslaitosten, työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen kanssa. Nyt julkaistu raportti edustaa IMF:n asiantuntijoiden arvioita ja näkemyksiä, ja se hyväksyttiin IMF:n johtokunnassa 9.1.2026.
IMF:n mukaan Suomen talouskasvu on ollut hidasta, mutta kasvun odotetaan kiihtyvän vuonna 2026. Inflaation arvioidaan pysyvän kahden prosentin tuntumassa keskipitkällä aikavälillä.
IMF:n lausunto on osa maaseurantaa, jota IMF toteuttaa jokaiselle jäsenmaalleen. Tämä nk. Artikla IV -konsultaation maaraportti julkaistaan vuosittain.
IMF:n englanninkielinen tiedote ja maaraportti ovat luettavissa IMF:n verkkopalvelussa.
IMF:n lausunto Suomen taloudesta (Suomen Pankin tiedote 10.11.2025)
Taustatietoa Suomen Pankin kansainvälisestä yhteistyöstä ja IMF:stä
Antti Raukola
