Kesätöihin kaupungille? Vaasan kaupunki tarjoaa 450 kesätyöpaikkaa 14–29-vuotiaille

Vaasan kaupungin nuorten kesätöihin on viisi erillistä hakua: 14–15-vuotialle, 16–17-vuotiaille ja 18–29-vuotiaille, lisäksi korkeakouluopiskelijoille sekä vammais- ja erityisnuorille on omat hakunsa. Tavoitteena on, että mahdollisimman monelle nuorelle löytyy sopiva kesätyöpaikka.

– Tänä vuonna haemme kesätöihin muun muassa päiväkotiapulaisia, avustavia puistotyöntekijöitä, apuohjaajia lasten leireille, lukukavereita sekä toimisto- ja insinööriharjoittelijoita. Suurimpia työllistäjiä ovat perinteisesti päiväkodit, viheralueet, liikuntapalvelut, museot ja kirjasto, kertoo rekrytointivastaava Anne Lindell.

Vuoden 2026 kesätyöpaikat ovat haettavissa 19.1.–1.3.2026 välisenä aikana osoitteessa www.kuntarekry.fi. Päätökset kesätyöntekijöistä tehdään 27.3 mennessä, mutta valintoja voidaan tehdä jo haun aikana. Hakemus kannattaakin jättää ajoissa. Kesätyöpaikkaa ilman jääneille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse 10.4. mennessä.

– Viime kesän palautteessa kesätyöntekijät antoivat kaupungille arvosanan 9 ja kiittivät erityisesti hyvää ilmapiiriä sekä sitä, että työkaverit ja esihenkilöt olivat aidosti tukena ja ottivat heidät mukaan porukkaan. Suurin osa suosittelisi meitä työnantajana, mikä kertoo, että kesätyö kaupungilla on arvokas kokemus, Lindell toteaa.

Tukea urheilijalupauksille, vastavalmistuneille ja maahan muuttaneille

Vaasan kaupunki kehittää jatkuvasti erilaisia tapoja työllistää nuoria, jotta mahdollisimman moni saisi työtä ja tärkeän ensimmäisen työkokemuksen. Muun muassa Mun eka duuni - Mitt första jobb -palvelua sekä KesäStartti-valmennusta, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun ja työelämään, jatketaan myös tulevana kesänä.

– Tuemme työnhaussa nuoria, joilla on haasteita löytää itse ensimmäistä kesätyöpaikkaansa. Maahan muuttaneille ja vastavalmistuneille suunnattua toimintaa järjestetään yhteistyössä toimijaverkoston kanssa, kertoo palveluesimies Maarit Raukko.

Vaasa jatkaa myös nuorten vaasalaisurheilijoiden työllistämistä stipendeillä, jotka mahdollistavat harjoittelun ja kilpailemisen kesän aikana. Vaasanseudun Urheiluakatemia valitsee stipendien saajat hakijoiden joukosta.

Kesäduuniseteli auttaa nuoren työllistämisessä

Yrityksellä tai yhdistyksellä on mahdollisuus hakea Kesäduuniseteliä. Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin myöntämä rahallinen tuki alle 50 henkilöä työllistävälle yksityiselle

yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15–29-vuotiaan nuoren. Kesäduuniseteliä voi hakea joko nuori tai palkkaava yritys. Hakuaika on yhtä aikaa kaupungin kesätyöhaun kanssa.

Kesäduunisetelien 2026 hakemus on uudistunut. Aikaisempi sähköinen hakemus on poistunut ja tilalle on tullut uusi digitaalinen hakemus, johon pääset suoraan kesäduuniseteli hakemuksessa, jatka lomakkeelle toiminnolla. Hakemuksen täyttäminen edellyttää tunnistautumista.

Lue lisää: vaasa.fi/kesatyo