Kesätöihin kaupungille? Vaasan kaupunki tarjoaa 450 kesätyöpaikkaa 14–29-vuotiaille
Vaasan kaupungin kesätyöhaku käynnistyy 19. tammikuuta ja kestää 1. maaliskuuta asti. Tänä vuonna haettavana on noin 50 erilaista työtehtävää ja 450 kesätyöpaikkaa. Lisäksi kaupunki tukee nuoria työnhaussa, työllistää urheilijalupauksia ja jakaa Kesäduuniseteleitä.
Vaasan kaupungin nuorten kesätöihin on viisi erillistä hakua: 14–15-vuotialle, 16–17-vuotiaille ja 18–29-vuotiaille, lisäksi korkeakouluopiskelijoille sekä vammais- ja erityisnuorille on omat hakunsa. Tavoitteena on, että mahdollisimman monelle nuorelle löytyy sopiva kesätyöpaikka.
– Tänä vuonna haemme kesätöihin muun muassa päiväkotiapulaisia, avustavia puistotyöntekijöitä, apuohjaajia lasten leireille, lukukavereita sekä toimisto- ja insinööriharjoittelijoita. Suurimpia työllistäjiä ovat perinteisesti päiväkodit, viheralueet, liikuntapalvelut, museot ja kirjasto, kertoo rekrytointivastaava Anne Lindell.
Vuoden 2026 kesätyöpaikat ovat haettavissa 19.1.–1.3.2026 välisenä aikana osoitteessa www.kuntarekry.fi. Päätökset kesätyöntekijöistä tehdään 27.3 mennessä, mutta valintoja voidaan tehdä jo haun aikana. Hakemus kannattaakin jättää ajoissa. Kesätyöpaikkaa ilman jääneille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse 10.4. mennessä.
– Viime kesän palautteessa kesätyöntekijät antoivat kaupungille arvosanan 9 ja kiittivät erityisesti hyvää ilmapiiriä sekä sitä, että työkaverit ja esihenkilöt olivat aidosti tukena ja ottivat heidät mukaan porukkaan. Suurin osa suosittelisi meitä työnantajana, mikä kertoo, että kesätyö kaupungilla on arvokas kokemus, Lindell toteaa.
Tukea urheilijalupauksille, vastavalmistuneille ja maahan muuttaneille
Vaasan kaupunki kehittää jatkuvasti erilaisia tapoja työllistää nuoria, jotta mahdollisimman moni saisi työtä ja tärkeän ensimmäisen työkokemuksen. Muun muassa Mun eka duuni - Mitt första jobb -palvelua sekä KesäStartti-valmennusta, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun ja työelämään, jatketaan myös tulevana kesänä.
– Tuemme työnhaussa nuoria, joilla on haasteita löytää itse ensimmäistä kesätyöpaikkaansa. Maahan muuttaneille ja vastavalmistuneille suunnattua toimintaa järjestetään yhteistyössä toimijaverkoston kanssa, kertoo palveluesimies Maarit Raukko.
Vaasa jatkaa myös nuorten vaasalaisurheilijoiden työllistämistä stipendeillä, jotka mahdollistavat harjoittelun ja kilpailemisen kesän aikana. Vaasanseudun Urheiluakatemia valitsee stipendien saajat hakijoiden joukosta.
Kesäduuniseteli auttaa nuoren työllistämisessä
Yrityksellä tai yhdistyksellä on mahdollisuus hakea Kesäduuniseteliä. Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin myöntämä rahallinen tuki alle 50 henkilöä työllistävälle yksityiselle
yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15–29-vuotiaan nuoren. Kesäduuniseteliä voi hakea joko nuori tai palkkaava yritys. Hakuaika on yhtä aikaa kaupungin kesätyöhaun kanssa.
Kesäduunisetelien 2026 hakemus on uudistunut. Aikaisempi sähköinen hakemus on poistunut ja tilalle on tullut uusi digitaalinen hakemus, johon pääset suoraan kesäduuniseteli hakemuksessa, jatka lomakkeelle toiminnolla. Hakemuksen täyttäminen edellyttää tunnistautumista.
Lue lisää: vaasa.fi/kesatyo
Yhteyshenkilöt
Rekrytointivastaava Anne Lindell
anne.lindell@vaasa.fi; puh. 040 153 4564
Palveluesimies Maarit Raukko
maarit.raukko@vaasa.fi; puh. 040 673 1550
Sommarjobb inom staden? Vasa stad erbjuder 450 sommarjobbsplatser för 14–29-åringar19.1.2026 13:00:00 EET | Pressmeddelande
Ansökningstiden för Vasa stads sommarjobb inleds 19 januari och pågår fram till 1 mars. I år finns det cirka 50 olika arbetsuppgifter och 450 sommarjobbsplatser att söka. Därtill stöder staden ungdomar i att söka jobb, anställer lovande idrottare och delar ut sommarjobbssedlar.
Auktioneringen av glassförsäljningsplatser har inletts19.1.2026 11:11:41 EET | Pressmeddelande
Glassförsäljningsplatser i Vasa för sommaren 2026 kan nu ropas in via webbplatsen huutokaupat.com. I år ingår också ett nytt försäljningsställe vid Kaserntorget.
Jäätelömyyntipaikkojen huutokauppa on käynnistynyt19.1.2026 11:10:56 EET | Tiedote
Vaasan jäätelömyyntipaikat kesälle 2026 ovat nyt huudettavissa huutokaupat.com-sivuston kautta. Tänä vuonna mukana on uusi myyntipiste Kasarmintorilla.
Miettinen Collection: Body Politics presenterar kroppslighet genom samtidskonst - Presskonferens 23.1 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst.16.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
INBJUDAN TILL MEDIERNA Välkommen till presskonferens för utställningen Miettinen Collection: Body Politics fredag 23.1.2026 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst. Adressen: Inre hamnen, 65100 Vasa. På plats är konstsamlaren Timo Miettinen, verkställande direktör Riina Kylätasku, utställningschef Maaria Salo och amanuenserna Noora Lehtovuori och Janna Sirén från Vasas museer. Förfrågningar om intervjuer och mer information: Utställningschef Maaria Salo, Vasas museer, tfn +358 40 3537377, maaria.salo@vasa.fi Efter presskonferensen går det att komma överens om intervjuer. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen. Under veckoslutet då utställningens vernissage äger rum håller Timo Miettinen en guidad samlarrundtur på finska, lördag 24.1.2026 kl. 12 på Kuntsi museum för modern konst. Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/qSKmoJBYF8ax9RrS MEDDELANDE Miettinen Collection: Body Politics presenterar kroppslighet genom samtidskonst - Kun
Miettinen Collection: Body Politics esittelee kehollisuutta nykytaiteen keinoin - Tiedotustilaisuus pe 23.1. klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa16.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
MEDIAKUTSU Tervetuloa Miettinen Collection: Body Politics - näyttelyn tiedotustilaisuuteen perjantaina 23.1.2026 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa, os. Sisäsatama, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa ovat paikalla taidekeräilijä Timo Miettinen, toimitusjohtaja Riina Kylätasku, näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssit Noora Lehtovuori ja Janna Sirén Vaasan museoista. Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358 40 3537377, maaria.salo@vaasa.fi Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Näyttelyn avajaisviikonloppuna Timo Miettinen pitää Keräilijäkierroksen lauantaina 24.1.2026 klo 12 Kuntsin modernin taiteen museossa. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/qSKmoJBYF8ax9RrS TIEDOTE Miettinen Collection: Body Politics esittelee kehollisuutta nykytaiteen keinoin – Kuntsin modernin taiteen museo mukana kansainvälisessä näyttelysarja
