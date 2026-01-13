Cervi

Cervi ostaa joensuulaisen Itä-Kylmä Oy:n – kylmäpalvelut vahvistuvat ja toiminta jatkuu Joensuussa

22.1.2026 07:02:00 EET | Cervi | Tiedote

Jaa

Cervi Oy on ostanut Joensuussa toimivan Itä-Kylmä Oy:n. Yrityskauppa vahvistaa Cervin kylmäpalveluliiketoimintaa ja laajentaa yhtiön toimintaa merkittävästi Pohjois-Karjalaan. Samalla se tuo jatkuvuutta Itä-Kylmän paikalliselle toiminnalle Joensuussa.

Itä-Kylmän voimakolmikko Tero Ikonen, Jarno Pakarinen ja Joonas Vattulainen.
Itä-Kylmän voimakolmikko Tero Ikonen, Jarno Pakarinen ja Joonas Vattulainen. Itä-Kylmä Oy

Itä-Kylmä Oy on pitkän linjan joensuulainen kylmä- ja lämpöpumpputekniikan asiantuntija, jonka palveluihin kuuluvat kylmä- ja jäähdytysjärjestelmien suunnittelu, asennus ja huolto sekä ympärivuorokautinen vikapäivystys. Yritys palvelee erityisesti teollisuuden, kaupan ja julkisten kohteiden kylmä- ja jäähdytystarpeita Pohjois-Karjalan alueella. Itä-Kylmä työllistää kahdeksan alan ammattilaista ja sen liikevaihto on noin 1,6 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan myötä Itä-Kylmä Oy jatkaa toimintaansa osana Cervi-konsernia nykyisellä henkilöstöllään ja paikallisella osaamisellaan. Asiakkaille muutos näkyy entistä vahvempana palvelukykynä, laajempana asiantuntijaverkostona ja pitkäjänteisenä kehittämisenä.

”Yrityskauppa Itä-Kylmä Oy:n kanssa on meille strategisesti tärkeä askel. Se vahvistaa Cervin kylmäpalveluliiketoimintaa ja laajentaa toimintaamme Pohjois-Karjalaan. Näemme kasvupotentiaalia erityisesti kylmäpalveluissa, ja Itä-Kylmä tuo konserniin vahvaa paikallista osaamista ja pitkän linjan asiantuntemusta,” sanoo Cervi Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hacklin.

Itä-Kylmä Oy:n näkökulmasta yrityskauppa tarjoaa mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja varmistaa palvelujen jatkuvuus alueella.

”Meille oli tärkeää löytää omistaja, joka arvostaa paikallista osaamista ja henkilöstöä. Cervin kanssa pystymme kehittämään toimintaamme pitkäjänteisesti ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä vahvempaa palvelua – edelleen Joensuusta käsin,” sanoo Itä-Kylmä Oy:n toimitusjohtaja Tero Ikonen.

Yrityskauppa tukee Cervin kasvustrategiaa ja vahvistaa konsernin kylmäpalveluja valtakunnallisesti, samalla kun Itä-Kylmä säilyy vahvana paikallisena toimijana Joensuussa ja Itä-Suomessa. Yrityskauppa ei aiheuta muutoksia Itä-Kylmä Oy:n asiakassuhteisiin tai käynnissä oleviin sopimuksiin. Toiminta jatkuu normaalisti Joensuusta käsin.

Avainsanat

itä-kylmäcerviyrityskauppajoensuu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Itä-Kylmän voimakolmikko Tero Ikonen, Jarno Pakarinen ja Joonas Vattulainen.
Itä-Kylmän voimakolmikko Tero Ikonen, Jarno Pakarinen ja Joonas Vattulainen.
Itä-Kylmä Oy
Lataa

Linkit

Cervi on 2014 perustettu kiinteistöjen olosuhteiden erikoisasiantuntija. Teemme kiinteistöistä energiatehokkaampia ja viihtyisämpiä vaikuttamalla niiden olosuhteisiin. Tämä vähentää energian kulutusta ja käyttökustannuksia sekä parantaa käyttömukavuutta. Cervi-konserni toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Yhtiön palveluksessa on lähes 450 työntekijää, ja sen liikevaihtotavoite vuodelle 2026 on 100 miljoonaa euroa. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Cervi

Cervi laajentaa toimintaansa Kymenlaaksossa. Kylmähuolto Kalsea Oy ostaa AH-Coolin liiketoiminnan1.10.2025 07:22:00 EEST | Tiedote

Cervi-konserniin kuuluva Kylmähuolto Kalsea Oy on ostanut kouvolalaisen AH-Coolin liiketoiminnan, joka on palvellut asiakkaita kylmäalalla jo lähes 30 vuoden ajan. Yritysten yhdistyminen luo perustan entistä paremmalle asiakaspalvelulle sekä innovatiivisille ratkaisuille, jotka vastaavat Kymenlaakson alueen kasvaviin tarpeisiin. Kaupan myötä Cervi-konserni vahvistaa asemaansa alueella ja laajentaa palveluvalikoimaansa strategiansa mukaisesti.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye