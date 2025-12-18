MEP Aura Salla: Yhdysvaltalaiset teknologiajätit EU:n aseeksi kauppaneuvotteluihin

“Trump uhkaa jälleen EU-maita lisätulleilla, ellei Eurooppa suostu hänen vaatimuksiinsa Grönlannin “täydellisestä ja kokonaisvaltaisesta” ostosta. Tämän pitäisi viimeistään herättää Eurooppa siihen, kuinka naiiveja olemme olleet Yhdysvaltojen suhteen. Eurooppa jakaa tällä hetkellä arvokasta dataansa vapaasti ja maksutta yhdysvaltalaisille teknologiajäteille,” Salla sanoo.

Niin kutsuttu kauppasinko on EU:n tehokkain kauppatyökalu, joka on suunniteltu tilanteisiin, joissa taloudellista painetta käytetään poliittisten tavoitteiden pakottamiseen. Työkalu mahdollistaa investointirajoitukset, hankintakiellot, kohdennetut pakotteet ja tullit.

“Mutta yksi asia listalta puuttuu: data. Data on ymmärrettävä immateriaalioikeutena. Se on valtaa ja yksi arvokkaimmista raaka-aineistamme. Emme voi antaa suurten teknologiayhtiöiden enää hyödyntää dataamme ilmaiseksi, vaan nyt on aika asettaa sille rajoituksia ja hinta. Data on otettava mukaan kauppaneuvotteluihin,” Salla linjaa.

Tähän mennessä data on luokiteltu palveluksi, jonka vuoksi se on jätetty kauppaneuvotteluiden ulkopuolelle. Tämä on mahdollistanut sen, että Euroopan ulkopuoliset yhtiöt ovat voineet vapaasti ja maksutta kerätä käyttäytymis- ja liikennedataa Euroopasta omien teknologioidensa kehitystyöhön.

Salla muistuttaa, että datan hinnan määrittäminen ei ole helppoa, mutta ei myöskään mahdotonta. “Suuret teknologiayritykset laskevat datan arvoa joka päivä. On turha väittää, ettei Eurooppa pystyisi samaan. On myös selvää, että datan arvo kasvaa, mitä enemmän sitä kautta pystytään tekemään profilointia.”

Sallan mukaan EU:n tulee myös viimein asettaa yhdysvaltalaisille teknologiayrityksille merkittävä digivero. “EU:n ulkopuolisista maista tuleville yrityksille asetettavan digiveron on oltava tuntuva. Se ei saa koskea eurooppalaisia yrityksiä. Pelkkä tytäryhtiö EU:ssa ei myöskään tee yhtiöstä eurooppalaista. Meidän on suljettava kaikki porsaanreiät taitavasti lakimiesvoimaa käyttäviltä yhdysvaltalaisilta yrityksiltä,” Salla vaatii.