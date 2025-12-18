MEP Aura Salla: Yhdysvaltalaiset teknologiajätit EU:n aseeksi kauppaneuvotteluihin
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) tukee EU:n “kauppasingon”, eli taloudellisen pakottamisen työkalun käyttöönottoa ja vaatii unionia ottamaan yhdysvaltalaisille teknologiajäteille tärkeän datan mukaan kauppakiistaan, mikäli Trump toteuttaa uhkauksensa lisätulleista.
“Trump uhkaa jälleen EU-maita lisätulleilla, ellei Eurooppa suostu hänen vaatimuksiinsa Grönlannin “täydellisestä ja kokonaisvaltaisesta” ostosta. Tämän pitäisi viimeistään herättää Eurooppa siihen, kuinka naiiveja olemme olleet Yhdysvaltojen suhteen. Eurooppa jakaa tällä hetkellä arvokasta dataansa vapaasti ja maksutta yhdysvaltalaisille teknologiajäteille,” Salla sanoo.
Niin kutsuttu kauppasinko on EU:n tehokkain kauppatyökalu, joka on suunniteltu tilanteisiin, joissa taloudellista painetta käytetään poliittisten tavoitteiden pakottamiseen. Työkalu mahdollistaa investointirajoitukset, hankintakiellot, kohdennetut pakotteet ja tullit.
“Mutta yksi asia listalta puuttuu: data. Data on ymmärrettävä immateriaalioikeutena. Se on valtaa ja yksi arvokkaimmista raaka-aineistamme. Emme voi antaa suurten teknologiayhtiöiden enää hyödyntää dataamme ilmaiseksi, vaan nyt on aika asettaa sille rajoituksia ja hinta. Data on otettava mukaan kauppaneuvotteluihin,” Salla linjaa.
Tähän mennessä data on luokiteltu palveluksi, jonka vuoksi se on jätetty kauppaneuvotteluiden ulkopuolelle. Tämä on mahdollistanut sen, että Euroopan ulkopuoliset yhtiöt ovat voineet vapaasti ja maksutta kerätä käyttäytymis- ja liikennedataa Euroopasta omien teknologioidensa kehitystyöhön.
Salla muistuttaa, että datan hinnan määrittäminen ei ole helppoa, mutta ei myöskään mahdotonta. “Suuret teknologiayritykset laskevat datan arvoa joka päivä. On turha väittää, ettei Eurooppa pystyisi samaan. On myös selvää, että datan arvo kasvaa, mitä enemmän sitä kautta pystytään tekemään profilointia.”
Sallan mukaan EU:n tulee myös viimein asettaa yhdysvaltalaisille teknologiayrityksille merkittävä digivero. “EU:n ulkopuolisista maista tuleville yrityksille asetettavan digiveron on oltava tuntuva. Se ei saa koskea eurooppalaisia yrityksiä. Pelkkä tytäryhtiö EU:ssa ei myöskään tee yhtiöstä eurooppalaista. Meidän on suljettava kaikki porsaanreiät taitavasti lakimiesvoimaa käyttäviltä yhdysvaltalaisilta yrityksiltä,” Salla vaatii.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aura Sallaeuroparlamentaarikko, VTTEuroopan parlamentti
Aura Salla (Kok/EPP-ryhmä). Jäsen ITRE:ssä, varajäsen BUDG- ja IMCO-valiokunnissa.
Petra Järvimaaerityisavustaja
Petra Järvimaa vastaa kotimaan yhteyksistä ja seuraa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) työtä.
Linkit
Europarlamentaarikko Aura Salla
Jäsen
ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-IN Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
Varajäsen
BUDG Budjettivaliokunta
IMCO Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-CA Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
DASE Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MEP Aura Salla
Europarlamentaarikko Aura Salla vaatii kaivoslupien nopeuttamista Suomessa18.12.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Euroopan riippuvuus Kiinasta kriittisten raaka-aineiden tuotannossa ja niiden jalostuksessa on vakava riski. Kiinalla on mahdollisuus käyttää raaka-aineita poliittisena ja taloudellisena painostuskeinona. Tämä uhkaa Euroopan kokonaisturvallisuutta, huoltovarmuutta ja kriisinsietokykyä sekä teollisuuden kilpailukykyä.
MEP Aura Salla: Eurooppa ottaa ratkaisevia askelia puolustussotaan varautumisessa16.12.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti on hyväksynyt neuvottelukantansa lainsäädäntöön, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n puolustusvalmiutta ja kykyä torjua Venäjän aggressio missä tahansa EU-maassa vuoteen 2030 mennessä. Parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) pääneuvottelijana toimii europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP).
MEP Aura Salla neuvotteli yrityksille 55 miljardin euron investointipaketin27.11.2025 16:05:00 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti hyväksyi yksinkertaistamispaketin koskien InvestEU-lainatakausohjelmaa, jolla helpotetaan yritysten riskirahoituksen saamista. Pääneuvottelijana toiminut europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) onnistui saamaan 2,9 miljardin euron lisätakuut sekä tuntuvat helpotukset pk-yritysten raportointiin. Päätös mahdollistaa vähintään 55 miljardin euron yksityisten investointien liikkeellelähdön Euroopassa. Uudistus tulee voimaan samaan aikaan, kun Suomi siirtyy EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn ja tarvitsee kipeästi kasvua ja investointeja.
MEP Aura Salla: EU:n ja Suomen lopetettava Microsoftin käyttö26.11.2025 11:14:50 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla vaatii Suomea ja EU:ta irtautumaan Microsoft-riippuvuudesta, sillä nyt eurooppalainen data, turvallisuus ja verovarat valuvat Yhdysvaltoihin. Salla varoittaa, että Eurooppa on ajautunut vakavaan teknologiariippuvuuteen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, ja korostaa tarvetta asettaa eurooppalaiset teknologiaratkaisut etusijalle sekä estää ulkomaisten digijättien ilmainen datankeruu EU-alueelta.
MEP Aura Salla: Suomi taas ilman EU-rahaa puolustukseen - perussopimus muutettava17.10.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla vaatii EU:n perussopimuksen avaamista, jotta unionin rahaa voidaan käyttää merkittävästi enemmän puolustukseen. Euroopan komissio puuhaa tällä hetkellä unionin puolustuksen vahvistamiseksi strategioita, joissa otetaan sillisalaattina huomioon kaikkien jäsenmaiden toiveet. Suomi ja itäraja ovat taas jäämässä ilman erityisrahoitusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme