Suomalais-ruotsalaiselle kulttuurirahastolle on valittu uusi hallitus

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston hallituksessa on kuusi jäsentä, kolme Suomesta ja kolme Ruotsista. Edustajat valitaan kolmivuotiskaudeksi, ja jokaiselle edustajalle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Rahaston hallituksen puheenjohtajuus kiertää siten, että puheenjohtajana toimii joka toinen vuosi Suomen jaoston puheenjohtaja ja joka toinen vuosi Ruotsin jaoston puheenjohtaja.

Varatuomari Anneli Jäätteenmäki jatkaa Suomen jaoston puheenjohtajana, kun taas maaherra Lotta Finstorp jatkaa Ruotsin jaoston puheenjohtajana. Vuonna 2026 Lotta Finstorp toimii myös koko hallituksen puheenjohtajana.

”Rahaston tärkein tehtävä on jakaa apurahoja ja stipendejä Suomessa ja Ruotsissa erilaisia yhteiskunnallisia projekteja ja kulttuuriprojekteja varten. Hakemusten määrä kasvaa jatkuvasti, ja kiinnostus maitamme ja rahaston toimintaa kohtaan on korkealla tasolla. Meidän on jatkossakin pysyttävä tapahtumien keskipisteessä ja pyrittävä samalla laajentamaan apurahatoimintaamme entisestään”, Lotta Finstorp sanoo.

Apurahojen ja stipendien jakamisen lisäksi rahasto käynnistää ja rahoittaa strategisia seminaareja, verkosto-ohjelmia ja projekteja, usein yhteistyössä Hanaholmenin kanssa. Rahasto on Hanaholmenin päämies ja Suomen Tukholman-instituutin perustajajäsen.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto - Hallitus 2026–2028

Suomen jaosto

Varatuomari Anneli Jäätteenmäki, puheenjohtaja

Varajäsen: vanhempi neuvonantaja Antton Rönnholm

Neuvonantaja Stefan Wallin

Varajäsen: kansanedustaja Veronika Honkasalo

Kansanedustaja Maaret Castrén (uusi)

Varajäsen: kaupunkineuvos Ritva Viljanen

Ruotsin jaosto

Maaherra Lotta Finstorp, puheenjohtaja

Varajäsen: ent. johtaja Ola Kellgren

Professori Martin Hårdstedt

Varajäsen: yliopistolehtori, tutkija Ann-Sofie Köping Olsson

Museonjohtaja Nina Beckmann (uusi)

Varajäsen: kulttuurikonsultti Michael Cronstedt

