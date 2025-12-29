Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Suomalais-ruotsalaiselle kulttuurirahastolle on valittu uusi hallitus

19.1.2026 12:14:35 EET | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Jaa

Pohjoismaiden suurimmalle kahdenväliselle rahastolle, Suomalais-ruotsalaiselle kulttuurirahastolle, on valittu uusi hallitus kaudelle 2026–2028. Kulttuurirahaston hallituksen nimittävät Suomen ja Ruotsin hallitukset Ruotsin Kulturdepartementetin ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä.

Varatuomari Anneli Jäätteenmäki jatkaa Suomen jaoston puheenjohtajana.
Varatuomari Anneli Jäätteenmäki jatkaa Suomen jaoston puheenjohtajana. Jakke NIkkarinen / Hanaholmen

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston hallituksessa on kuusi jäsentä, kolme Suomesta ja kolme Ruotsista. Edustajat valitaan kolmivuotiskaudeksi, ja jokaiselle edustajalle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Rahaston hallituksen puheenjohtajuus kiertää siten, että puheenjohtajana toimii joka toinen vuosi Suomen jaoston puheenjohtaja ja joka toinen vuosi Ruotsin jaoston puheenjohtaja.

Varatuomari Anneli Jäätteenmäki jatkaa Suomen jaoston puheenjohtajana, kun taas maaherra Lotta Finstorp jatkaa Ruotsin jaoston puheenjohtajana. Vuonna 2026 Lotta Finstorp toimii myös koko hallituksen puheenjohtajana.

”Rahaston tärkein tehtävä on jakaa apurahoja ja stipendejä Suomessa ja Ruotsissa erilaisia yhteiskunnallisia projekteja ja kulttuuriprojekteja varten. Hakemusten määrä kasvaa jatkuvasti, ja kiinnostus maitamme ja rahaston toimintaa kohtaan on korkealla tasolla. Meidän on jatkossakin pysyttävä tapahtumien keskipisteessä ja pyrittävä samalla laajentamaan apurahatoimintaamme entisestään”, Lotta Finstorp sanoo.

Apurahojen ja stipendien jakamisen lisäksi rahasto käynnistää ja rahoittaa strategisia seminaareja, verkosto-ohjelmia ja projekteja, usein yhteistyössä Hanaholmenin kanssa. Rahasto on Hanaholmenin päämies ja Suomen Tukholman-instituutin perustajajäsen.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto - Hallitus 2026–2028

Suomen jaosto

Varatuomari Anneli Jäätteenmäki, puheenjohtaja

Varajäsen: vanhempi neuvonantaja Antton Rönnholm

Neuvonantaja Stefan Wallin

Varajäsen: kansanedustaja Veronika Honkasalo

Kansanedustaja Maaret Castrén (uusi)

Varajäsen: kaupunkineuvos Ritva Viljanen

Ruotsin jaosto 

Maaherra Lotta Finstorp, puheenjohtaja

Varajäsen: ent. johtaja Ola Kellgren

Professori Martin Hårdstedt

Varajäsen: yliopistolehtori, tutkija Ann-Sofie Köping Olsson

Museonjohtaja Nina Beckmann (uusi)

Varajäsen: kulttuurikonsultti Michael Cronstedt

Lue lisää Suomalais-ruotsalaisesta kulttuurirahastosta: rahastosuomiruotsi.org/

Yhteyshenkilö: Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tai puh. +358 40 767 7373

Avainsanat

suomalais-ruotsalainen kulttuurirahastoanneli jäätteenmäkilotta finstorp

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Hanaholmen edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye