Suomalais-ruotsalaiselle kulttuurirahastolle on valittu uusi hallitus
Pohjoismaiden suurimmalle kahdenväliselle rahastolle, Suomalais-ruotsalaiselle kulttuurirahastolle, on valittu uusi hallitus kaudelle 2026–2028. Kulttuurirahaston hallituksen nimittävät Suomen ja Ruotsin hallitukset Ruotsin Kulturdepartementetin ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä.
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston hallituksessa on kuusi jäsentä, kolme Suomesta ja kolme Ruotsista. Edustajat valitaan kolmivuotiskaudeksi, ja jokaiselle edustajalle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Rahaston hallituksen puheenjohtajuus kiertää siten, että puheenjohtajana toimii joka toinen vuosi Suomen jaoston puheenjohtaja ja joka toinen vuosi Ruotsin jaoston puheenjohtaja.
Varatuomari Anneli Jäätteenmäki jatkaa Suomen jaoston puheenjohtajana, kun taas maaherra Lotta Finstorp jatkaa Ruotsin jaoston puheenjohtajana. Vuonna 2026 Lotta Finstorp toimii myös koko hallituksen puheenjohtajana.
”Rahaston tärkein tehtävä on jakaa apurahoja ja stipendejä Suomessa ja Ruotsissa erilaisia yhteiskunnallisia projekteja ja kulttuuriprojekteja varten. Hakemusten määrä kasvaa jatkuvasti, ja kiinnostus maitamme ja rahaston toimintaa kohtaan on korkealla tasolla. Meidän on jatkossakin pysyttävä tapahtumien keskipisteessä ja pyrittävä samalla laajentamaan apurahatoimintaamme entisestään”, Lotta Finstorp sanoo.
Apurahojen ja stipendien jakamisen lisäksi rahasto käynnistää ja rahoittaa strategisia seminaareja, verkosto-ohjelmia ja projekteja, usein yhteistyössä Hanaholmenin kanssa. Rahasto on Hanaholmenin päämies ja Suomen Tukholman-instituutin perustajajäsen.
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto - Hallitus 2026–2028
Suomen jaosto
Varatuomari Anneli Jäätteenmäki, puheenjohtaja
Varajäsen: vanhempi neuvonantaja Antton Rönnholm
Neuvonantaja Stefan Wallin
Varajäsen: kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kansanedustaja Maaret Castrén (uusi)
Varajäsen: kaupunkineuvos Ritva Viljanen
Ruotsin jaosto
Maaherra Lotta Finstorp, puheenjohtaja
Varajäsen: ent. johtaja Ola Kellgren
Professori Martin Hårdstedt
Varajäsen: yliopistolehtori, tutkija Ann-Sofie Köping Olsson
Museonjohtaja Nina Beckmann (uusi)
Varajäsen: kulttuurikonsultti Michael Cronstedt
Lue lisää Suomalais-ruotsalaisesta kulttuurirahastosta: rahastosuomiruotsi.org/
Yhteyshenkilö: Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tai puh. +358 40 767 7373
