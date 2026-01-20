Suomen suurin tuulipuisto valmistui – OX2 on luovuttanut Lestijärven tuulipuiston Kymppivoimalle, Oulun Energialle ja Kuopion Energialle
Uusiutuvan energian yhtiö OX2:n rakennuttama Lestijärven tuulipuisto on valmistunut ja luovutettu omistajalleen. Tuulipuiston omistaa kotimaisten energiayhtiöiden Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian muodostama yhteenliittymä. Yhteensä 69 voimalan tuulipuisto on 455,4 megawatin kokonaistehollaan Suomen suurin.
OX2 sekä Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian yhteenliittymä sopivat Lestijärven tuulipuiston rakentamisesta marraskuussa 2021. Lestijärven rakennustyöt käynnistyivät heti, ja tuulipuisto luovutettiin omistajilleen joulukuussa.
Lestijärven tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia. Se vastaa noin 1,6 prosenttia vuoden 2024 kaikesta sähköntuotannosta (80 TWh) Suomessa. OX2 vastaa jatkossa tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.
“On ollut hienoa olla toteuttamassa Suomen suurinta tuulipuistoa ja merkittävää, noin 650 miljoonan euron investointia kotimaisille omistajille. Tällainen investointi tarkoittaa huomattavaa määrää työtä ja tuloja eli elinvoimaa paitsi lähialueelle myös laajemmin. Vaikutukset tuntuvat sekä rakennusaikana että tuulipuiston koko 35 vuoden elinkaaren kuluessa”, sanoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula.
“Lestijärven tuulipuisto tarjoaa omistajilleen merkittävän uusituvan energian lähteen seuraaviksi 35 vuodeksi ja tukee tuotannollaan energiamurrosta Suomessa”, Kymppivoiman toimitusjohtaja Anders Renvall kertoo.
Tuulipuiston toteuttanut OX2 on rakentanut Suomessa valmiiksi jo yhteensä 16 tuulivoimahanketta. Lestijärven valmistuttua OX2:lla on Suomessa rakenteilla viisi tuulivoimahanketta, joiden yhteisteho on 750 MW. Lisäksi yhtiön hallinnoimien tuulipuistojen kokonaiskapasiteetti on yhteensä yli 2 500 MW, kun mukaan lasketaan rakenteilla olevat tuulivoimahankkeet.
Lestijärven tuulipuiston omistavan konsortion muodostavat kotimaiset energia-alan toimijat Kymppivoima, Oulun Energia ja Kuopion Energia. Näistä Kymppivoiman osuus investoinnista on noin 65 %, Oulun Energian 25 % ja Kuopion Energian 10 %.
Kymppivoima on yhdeksän energiayhtiön yhteisesti omistama yhtiö. Sen omistavat Kymenlaakson Sähkö Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Savon Voima Oyj, Oulun Seudun Sähkö, Iin Energia Oy, KSS Energia Oy, Ounastuotanto Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Tornionlaakson Sähkö Oy.
Oulun Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiö Oulun Energia Oy:n lisäksi Oulun Energia Sähköverkko Oy, Turveruukki Oy, Huoltovoima Oy, Syklo Oy ja Oulun Energia Kenve Oy.
Kuopion Energia -konserni muodostuu emoyhtiö Kuopion Energia Oy:stä ja tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy:stä.
Lestijärven tuulipuisto lyhyesti:
- Sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Lestijärvellä
- Yhteensä 69 Siemens Gamesan tuulivoimalaa, joiden nimellisteho on 6,6 MW ja kokonaiskorkeus 240 metriä
- Vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 TWh, joka vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous)
- Rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2021, ja tuulipuisto luovutettiin omistajilleen joulukuussa 2025
- Keskeiset alihankkijat: Keski-Suomen Betonirakenne (infratyöt), Hitachi Energy (sähköasemat), Eltel (voimajohdot)
- Kiinteistöverotulot Lestijärven kunnalle ovat noin 2,4 miljoonaa euroa vuodessa
Veli-Pekka Alkula, maajohtaja, OX2 Finland, p. 050 338 9379, veli-pekka.alkula@ox2.com
Anders Renvall, toimitusjohtaja, Kymppivoima, p. 050 386 2529, anders.renvall@kymppivoima.fi
OX2 kehittää, rakentaa, hallinnoi ja omistaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä myy uusiutuvan energian ratkaisuja. OX2 on uusiutuvan energian edelläkävijä ja yksi Euroopan johtavista tuulivoiman toteuttajista. Se toimii seitsemässä maassa Euroopassa: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa ja Italiassa sekä vuodesta 2023 lähtien myös Australiassa. Suomessa OX2 on toiminut vuodesta 2012 alkaen ja työllistää noin 100 henkilöä.
