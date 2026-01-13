Suhde ruokaan ja kulttuurierot nousevat esiin kevään teatteriesityksissä
Teatterikorkeakoulun opiskelijaesityksistä sukelletaan muun muassa kysymyksiin siitä, mitä syömme ja miksi, miten olemme katseen kohteena ja miten kontrolloimme kehojamme.
Singaporelaistaustainen Gua Khee Chong opiskelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ohjaajaksi. Viimeisen vuoden aikana hän on työryhmineen kerännyt helsinkiläisiltä – opiskelukavereiltaan, tuttaviltaan, keneltä vain halukkaalta – kertomuksia siitä, kuinka he suhtautuvat ruokaan.
Työryhmä kokosi saadut tarinat yhteen ja sovitti niistä osan lauluiksi. Työn tuloksena syntyi musikaalia ja dokumentaarisuutta yhdistelevä englanninkielinen esitys From me to you: How shall we eat, joka saa ensi-iltansa Teatterikorkeakoulussa 23.1.
Chong kertoo, että osin esityksen aihe juontuu hänen taustastaan singaporelaisena: ruoka näytteli hänen lapsuudenkodissaan keskeistä roolia, siitä keskusteltiin kiivaasti ja se oli tapa osoittaa huolenpitoa. Suomessa yleisempi tapa suhtautua ruokaan vain polttoaineena oli Chongille kulttuurishokki.
Toisaalta esitystä edeltävissä keskusteluissa nousi esiin, kuinka moni Suomessakin haluaisi valmistaa ruokaa ja syödä yhdessä useammin. Siksi esityksessä valmistetaan keittoa ja tarjoillaan sitä yleisölle, jolla on myös mahdollisuus kertoa omasta suhteestaan ruokaan.
Panaman myyttejä ja katseen politiikkaa
Toinenkin kevään ohjauksen koulutusohjelman opinnäyte-esityksistä on kansainvälisen opiskelijan käsialaa. Kharissa Newbill-Adamesin käsikirjoittama ja ohjaama, 6.2. ensi-iltaan tuleva The Enchanted Girl of Code 24: a neo-colonial myth on espanjaksi, englanniksi ja suomeksi esitettävä teos, joka kertoo kahdesta latinalaisamerikkalaisesta tytöstä.
Panamasta kotoisin oleva Newbill-Adames ammentaa esityksessään niin kotimaansa kansanperinteestä kuin sen uuskolonialististista jännitteistä.
Esityksen lavastuksessa vedellä on keskeinen rooli, ja teos onkin myös lavastuksen ohjelmassa opiskelevan Mira Roivaisen ja valosuunnittelua opiskelevan Iia Walavaaran taiteellinen opinnäyte.
Helmikuun alussa saa ensi-iltansa myös esitys Paparazzi, joka käsittelee katsomista ja katsotuksi tulemista. Esitys pohjautuu dramaturgiaa ja näytelmänkirjoittamista opiskelevan Mimmi Ahosen taiteelliseen opinnäytetekstiin.
Helmikuu tarjoilee myös useita ruotsinkielisten näyttelijäntaiteen opiskelijoiden esityksiä. Esitykset ovat syntyneet kolmantena opintovuonna järjestettävällä Fritt Arbete -kurssilla. Kurssilla opiskelijat harjoittelevat itsenäistä taiteellista prosessia, joka alkaa ideasta ja päättyy julkiseen esitykseen.
Opiskelijat ammattiteatterien lavoilla
Osa kevään opiskelijaesityksistä toteutuu Teatterikorkeakoulun seinien ulkopuolella, ammattilaisteatterien lavoilla: ruokaa, läskifobiaa, urheilua ja kehosuhdetta käsittelevä esitys Mitta saa ensi-iltansa 25.2. Kansallisteatterin Lavaklubilla, ohjaajaopiskelija Alise Polacenkon Tšehov-tulkinta Kolme sisarta 27.2. Q-Teatterissa, ja ammattilaisohjaaja Minna Harjuniemen ohjaama, näyttelijäopiskelijoiden tähdittämä Sofokleen tragedia Antigone Helsingin kaupunginteatterissa 15.4.
Loppukevät tuo mukanaan muun muassa Näytelmätehtaan, joka on dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen ohjelman kurssi, jolla opiskelijat kirjoittavat ja harjoittelevat pienoisnäytelmät parissa viikossa esityskuntoon. Tuloksena syntyvien uusien pienoisnäytelmien kimara esitetään yleisölle tänä vuonna Ryhmäteatterin lavalla.
Huhtikuussa nähdään myös neljä uutta täyspitkää näytelmää, kun Kotimainen kantaesitys -kurssilla syntyneet kolmannen vuoden opiskelijoiden esitykset saavat ensi-iltansa.
Yhteyshenkilöt
Anna-Elina MatilainenViestintäpäällikköPuh:040 860 9515anna-elina.matilainen@uniarts.fi
