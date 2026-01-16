Kuntoutuspalveluihin voi ottaa yhteyttä monikanavaisesti – myös digitaalisesti ja matalalla kynnyksellä
Keski-Suomen hyvinvointialueen kuntoutuspalveluihin on nyt mahdollista olla yhteydessä useilla eri tavoilla, sekä perinteisesti että digitaalisesti. Palvelut on suunniteltu tukemaan kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita, kuten tuki- ja liikuntaelinoireisia, puheterapia-asiakkaita ja apuvälinepalvelun käyttäjiä, helposti ja oikea-aikaisesti.
Kiireettömät yhteydenottokanavat tuki- ja liikuntaoireisille
Tuki- ja liikuntaelinoireiset voivat jättää maksuttoman yhteydenottopyynnön hyvinvointialueen mobiilisovelluksessa tai digiasioinnin selainversion kautta osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa. Digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteydenottoihin vastataan 0–5 arkipäivän kuluessa.
-Uuden, joulukuussa avatun digitaalisen kanavan tavoitteena on tarjota tuki- ja liikuntaelinoireisiin apua matalalla kynnyksellä suoraan fysioterapeuteilta, jotka pystyvät tarjoamaan potilaille vaikuttavia lääkkeettömään kivun hoitoon liittyviä keinoja ja harjoituksia. Fysioterapeutin antama apu ei poissulje lääkärikäyntiä ja tarvittaessa fysioterapeutti konsultoi lääkäriä, kertoo avokuntoutus pohjoisen palveluvastaava Anu Pollari.
Kiireelliset tilanteet
Kiireellisissä tilanteissa asiakkaat voivat olla yhteydessä ammattilaisiin fysioterapeutin kiireellisen chat-kanavan kautta, joka palvelee arkisin kello 8–15. Lisäksi perusterveydenhuollon fysioterapeutin suoravastaanotolle voi varata ajan sähköisen järjestelmän kautta, kun oireet ovat kestäneet alle kaksi viikkoa eikä lääkärikäyntiä ole ollut. Tarvittaessa fysioterapeutti voi kirjoittaa myös sairauspoissaolotodistuksen.
Puheterapeutin ja apuvälinepalvelun kanavat
Puheterapeutin ja apuvälinepalvelun kiireettömät yhteydenottokanavat ovat olleet jo käytössä, ja niihin vastataan 0–5 arkipäivän kuluessa.
Sähköinen ajanvaraus fysioterapeutin vastaanotolle
Sähköinen ajanvaraus koskee koko hyvinvointialueen perusterveydenhuollon fysioterapiaa. Ajan voi varata suoravastaanotolle lyhytaikaisissa oireissa tai kiireettömälle etä- tai livevastaanotolle pidempään jatkuneissa oireissa. Aikojen perumiseen tulee käyttää fysioterapian palvelunumeroita, jotka löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulta kohdasta Fysioterapia.
Kotikuntoutuksen ja toimintaterapian liittyviä digikanavia suunnitellaan
Kotikuntoutuksen ja aikuisten toimintaterapian yhteydenottokanavat ovat suunnitteilla. Palveluiden tavoitteena on tukea toimintakykyä, kotona asumista ja arjen sujuvuutta.
“Haluamme tuottaa kuntoutuspalveluita keskisuomalaisille monikanavaisesti ja oikea-aikaisesti, jotta asiointi on mahdollisimman vaivatonta”, sanoo avokuntoutus keskisen alueen palveluvastaava Kari Mastokangas.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anu Pollari, palveluvastaava, avokuntoutus pohjoinen, p. 044 459 8527 tai anu.pollari@hyvaks.fi
Kari Mastokangas, palveluvastaava, avokuntoutus keskinen, p. 040 704 6437 tai kari.mastokangas@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071 tai tuija.melville@hyvaks.fi
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos tukee alueen anniskeluravintoloiden toiminnanharjoittajia paloturvallisuuden varmistamisessa16.1.2026 08:59:05 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut anniskeluravintoloiden toiminnanharjoittajille turvallisuuden tarkistuslistan paloturvallisuuden tueksi. Käymällä tarkistuslistan kohdat läpi ja korjaamalla mahdolliset puutteet toiminnanharjoittaja voi vähentää onnettomuusriskejä ja parantaa asiakkaiden turvallisuutta.
Keski-Suomen hyvinvointialue pilotoi Suomi.fi-viestin lähettämistä 19.1. alkaen16.1.2026 08:54:29 EET | Tiedote
Pilotissa mukana olevat yksiköt fysiatrian poliklinikka, hematologian poliklinikka, kivunhoidon poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka sekä osa perusterveydenhuollon erikoisvastaanotoista, lähettävät ajanvarauskirjeet 19.1. alkaen Suomi.fi-viestinä, mikäli asiakas on ottanut viestit käyttöön.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.1.2026 18:18:50 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.1.2026 RAKENNUSPALO: SUURI, PIHTIPUDAS PÄÄKKÖLÄNTIE Pihtiputaan Pääkköläntiellä syttyi tulipalo kolmen asunnon rivitalon yhdessä huoneistossa. Palo syttyi asunnon liedeltä. Asunnossa oli palon syttyessä aikuinen ja kaksi lasta, jotka poistuivat omatoimisesti ulos ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos sammutti palon ja varmisti, ettei palo levinnyt rakennuksen muihin huoneistoihin. Rakennuksen muut asunnot eivät kärsineet vauroita tulipalossa. Palaneen asunnon asukkaille järjestyi tilapäismajoitus. Ensihoito varmisti asukkaiden voinnin ja he eivät loukkaantuneet palossa. Pelastustoimet kohteessa ovat päättyneet. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.1.2026 17:48:24 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.1.2026 RAKENNUSPALO: SUURI, PIHTIPUDAS PÄÄKKÖLÄNTIE Pihtiputaan Pääkköläntiellä syttyi tulipalo kolmen asunnon rivitalon yhdessä huoneistossa. Palon arvioidaan syttyneen asunnon liedeltä. Asunnossa oli palon syttyessä aikuinen ja kaksi lasta, jotka poistuivat omatoimisesti ulos ennen pelastuslaitoksen saapumista. Pelastuslaitos sammutti palon, tällä hetkellä on käynnissä jälkisammutus ja yläpuolisten sekä viereisten tilojen tiedustelu. Ensitietojen mukaan tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, aineelliset vahingot selviää sammutustyön ja savutuuletuksen päätyttyä. Lisätietoja: klo 18:15 jälkeen päivystävältä päälliköltä puh. 040-355 9664
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen tiedot tulevat näkyviin OmaKannassa maaliskuusta 2026 alkaen15.1.2026 12:18:20 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen asiakkaat saavat vuonna 2026 uuden tavan tarkastella omia tietojaan. 4.3.2026 alkaen kirjattuja sosiaalihuollon asiakastietoja alkaa näkyä OmaKannassa vaiheittain vuoden 2026 aikana. Muutos koskee kaikkia sosiaalipalveluja.
