Kuntoutuspalveluihin voi ottaa yhteyttä monikanavaisesti – myös digitaalisesti ja matalalla kynnyksellä

Kiireettömät yhteydenottokanavat tuki- ja liikuntaoireisille

Tuki- ja liikuntaelinoireiset voivat jättää maksuttoman yhteydenottopyynnön hyvinvointialueen mobiilisovelluksessa tai digiasioinnin selainversion kautta osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa. Digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteydenottoihin vastataan 0–5 arkipäivän kuluessa.

-Uuden, joulukuussa avatun digitaalisen kanavan tavoitteena on tarjota tuki- ja liikuntaelinoireisiin apua matalalla kynnyksellä suoraan fysioterapeuteilta, jotka pystyvät tarjoamaan potilaille vaikuttavia lääkkeettömään kivun hoitoon liittyviä keinoja ja harjoituksia. Fysioterapeutin antama apu ei poissulje lääkärikäyntiä ja tarvittaessa fysioterapeutti konsultoi lääkäriä, kertoo avokuntoutus pohjoisen palveluvastaava Anu Pollari.

Kiireelliset tilanteet

Kiireellisissä tilanteissa asiakkaat voivat olla yhteydessä ammattilaisiin fysioterapeutin kiireellisen chat-kanavan kautta, joka palvelee arkisin kello 8–15. Lisäksi perusterveydenhuollon fysioterapeutin suoravastaanotolle voi varata ajan sähköisen järjestelmän kautta, kun oireet ovat kestäneet alle kaksi viikkoa eikä lääkärikäyntiä ole ollut. Tarvittaessa fysioterapeutti voi kirjoittaa myös sairauspoissaolotodistuksen.

Puheterapeutin ja apuvälinepalvelun kanavat

Puheterapeutin ja apuvälinepalvelun kiireettömät yhteydenottokanavat ovat olleet jo käytössä, ja niihin vastataan 0–5 arkipäivän kuluessa.

Sähköinen ajanvaraus fysioterapeutin vastaanotolle

Sähköinen ajanvaraus koskee koko hyvinvointialueen perusterveydenhuollon fysioterapiaa. Ajan voi varata suoravastaanotolle lyhytaikaisissa oireissa tai kiireettömälle etä- tai livevastaanotolle pidempään jatkuneissa oireissa. Aikojen perumiseen tulee käyttää fysioterapian palvelunumeroita, jotka löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulta kohdasta Fysioterapia.

Kotikuntoutuksen ja toimintaterapian liittyviä digikanavia suunnitellaan

Kotikuntoutuksen ja aikuisten toimintaterapian yhteydenottokanavat ovat suunnitteilla. Palveluiden tavoitteena on tukea toimintakykyä, kotona asumista ja arjen sujuvuutta.

“Haluamme tuottaa kuntoutuspalveluita keskisuomalaisille monikanavaisesti ja oikea-aikaisesti, jotta asiointi on mahdollisimman vaivatonta”, sanoo avokuntoutus keskisen alueen palveluvastaava Kari Mastokangas.