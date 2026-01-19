Varha myönsi avustuksia hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastusalojen järjestöille yli 2 600 000 euroa
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestöille myönnettävistä avustuksista kokouksessaan 19.1.2026. Jaettava summa on 2 614 960 euroa. Lisäksi aluehallitus vahvisti kumppanuussopimusjärjestöt vuodelle 2026.
Varha tukee järjestöjen toimintaedellytyksiä myöntämällä toiminta- ja ilmiöpohjaisia avustuksia, solmimalla strategisia kumppanuussopimuksia sekä luovuttamalla hallinnassaan olevia tiloja järjestöjen käyttöön.
Järjestöavustuksiin on Varhan talousarviossa vuodelle 2026 varattu kaikkiaan 2 700 000 euroa, josta nyt jaetaan 2 614 960 euroa. Kokonaissummasta 85 040 euroa varataan myöhemmin jaettaviin ns. ilmiöpohjaisiin avustuksiin, joiden haku aukeaa maaliskuussa.
Tänä vuonna eniten avustuksia myönnetään lastensuojelujärjestöille (926 500 €) sekä mielenterveys- ja päihdepalveluja (789 000 €) tarjoaville järjestöille.
– Vuoden 2026 avustuskierros on Varhan historian neljäs, ja voidaan todeta, että toimintaympäristö on merkittävästi selkiytynyt. Järjestöt tunnistavat, mihin toimintoihin avustusta haetaan Varhalta ja mitä puolestaan rahoittavat alueen kunnat. Järjestöjen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen työ tavoittaa monia asukkaita varhaisessa vaiheessa eli juuri silloin, kun pienilläkin teoilla voidaan ehkäistä raskaiden palveluiden tarve, toteaa erityisasiantuntija Anri Niskala Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä.
Järjestöyhteistyö tukee ennaltaehkäiseviä toimia
Järjestöavustusten myöntämisperusteita päivitettiin viime keväänä. Tavoitteena oli lisätä avustusten vaikuttavuutta varmistamalla, että avustettava toiminta kytkeytyy entistä selkeämmin Varhan tunnistamiin asukkaiden palvelutarpeisiin. Siksi käytössä on myös strategiset kumppanuudet ja ilmiöpohjaiset avustukset.
– Tarvitsemme pidempiaikaisia kumppanuuksia, mutta toisaalta myös ketteriä toimenpiteitä mahdollistavaa järjestöyhteistyötä. Esimerkiksi viime vuonna rahoitimme ilmiöpohjaisilla avustuksilla rahapelihaittoja ehkäisevää toimintaa, Niskala kertoo.
Järjestöyhteistyöllä toteutetaan myös alueellisen hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä.
– Hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan tavoitteet, joiden avulla painopistettä pyritään muuttamaan sairauksien hoidosta niiden ennaltaehkäisyyn. Siihen tarvitsemme järjestöjä, jotka täydentävät hyvinvointialueen tarjoamia palveluita, sanoo johtava asiantuntija Karoliina Luukkainen.
Varhassa on tehty muitakin panostuksia ennaltaehkäisevään työhön. Järjestöjen, kuntien, seurakuntien ja Varhan hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut löytyvät kootusti syksyllä käyttöön otetusta sähköisestä Hyvinvointiopastajasta. Se on maksuton verkkosivusto, jonka avulla asukkaiden on entistä helpompi löytää tukea ja tekemistä: www.hyvinvointiopastaja.varha.fi
Strategiset kumppanuudet
Aluehallitus päätti, että strategisin kumppanuussopimuksin Varha sitoutuu pidemmän aikavälin tiiviiseen, molemminpuoliseen yhteistyöhön seuraavien järjestötoimintojen kanssa:
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry: Lapsiperheille suunnattu avoin kohtaamispaikkatoiminta (fyysinen ja digitaalinen)
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry: Ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta
- Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry: Mielenterveysläheisten tukeminen Varsinais-Suomessa
- Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry: Linkki-toiminta
- Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry: Jäsenyhdistysten toimintaedellytysten ja alueellisen toiminnan vahvistaminen
- Turun ensi- ja turvakoti ry: lähisuhdeväkivalta Pilari
- Turun ensi- ja turvakoti ry: eroauttamistyö Silta
- Suomen Punainen Risti, Nuorten turvatalo: Nuorten turvatalo (uusi)
- Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry: Liikkuva resurssikeskus (uusi)
Hakemusten yleiskuva
Avustukset olivat haettavana 1.– 31.10.2025. Hakemuksia saapui 168 ja haettu kokonaissumma oli 4 856 520 euroa.
Varhan avustuksilla rahoitetaan toimintaa,
- joka tukee hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita,
- johon sillä itsellään ei omaa palvelua,
- johon kohdistuu paljon palvelutarvetta,
- joka tukee hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää ja siten vähentää Varhan omien korjaavien palveluiden tarvetta.
Varha ei avusta toimintaa, kun
- toiminta tai palvelu kuuluu kunnan tai muun organisaation avustettavaksi,
- hyvinvointialueella on omaa, vastaavaa palvelutuotantoa,
- jos järjestön taloudellinen tilanne on niin heikko, ettei toiminnan toteuttamiselle ole edellytyksiä,
- toiminnan sisältö jää hakemuksessa epäselväksi tai hakemuksen laatu on muuten heikko
- toiminnalle ei nähdä hyvinvointialueen palvelutuotannon näkökulmasta tarvetta.
