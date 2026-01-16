Näin sujui vuorokausi väestönsuojassa – SUOJA26-harjoitus oli harvinainen tilaisuus testata väestönsuojan käyttöä

Vesa Nevala: Kohtuuhintaisia koteja syntyy myös sinne, missä rakentaminen on vaativinta 1.12.2025 12:31:27 EET | Blogi

Helsingin rakentamiskustannuksista käydään nyt vilkasta keskustelua. Se on tärkeää, sillä asumisen hinta vaikuttaa kaikkien helsinkiläisten arkeen. Keskustelussa jää kuitenkin helposti varjoon se, mistä kustannukset todellisuudessa syntyvät ja mihin niissä voidaan vaikuttaa. Helsinki on poikkeuksellisen vaativa rakennusympäristö. Merellinen sijainti, tiivis kaupunkirakenne, ahtaat tontit ja haastava maaperä nostavat rakentamisen kustannuksia heti alkuvaiheesta lähtien. Asemakaavoissa on paljon yksityiskohtaisia määräyksiä, jotka määrittelevät rakennusten muodon, julkisivut ja tekniset ratkaisut. Kun reunaehdot ovat näin tiukat, eri kaupunkien kohteita ei voi verrata toisiinsa niin suoraviivaisesti kuin Helsingin Sanomissa 27.11.2025 tehtiin. Helsinki on vaativa rakennuspaikka, mutta se ei tee rakentamisesta tarpeettoman kallista Helsingin Sanomien artikkelissa annettiin ymmärtää, että Helsingissä rakennetaan prameasti. Helsingin asuntotuotanto perustuu kuitenkin käytännöllisiin ja kest