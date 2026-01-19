Espoon Ystäväluistelu-tapahtuma yhdistää luistelun ja livemusiikin
Tapiolan Jääpuutarhassa 7.2.2026 järjestettävä koko perheen tapahtuma Ystäväluistelu kutsuu nauttimaan luistelusta ja livemusiikista.
Vuosittain Tapiolan Jääpuutarhassa järjestettävä Ystäväluistelu-tapahtuma yhdistää uniikilla tavalla luistelun ja livemusiikin. Kaikille avoin koko perheen tapahtuma järjestetään tänä vuonna lauantaina 7.2.2026 kello 16–19.
Luvassa on vapaata luistelua, Tapiola Sinfoniettan konsertti, luistelunäytöksiä sekä ruokakojuja. Tapahtuman juontavat Sami Sykkö ja Mila Kajas.
Tapiola Sinfonietta konsertoi kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa solisteinaan Oona Airola sekä Antti Koivula ja johtajanaan Ako Kiiski. Tänä vuonna konsertin teemana on suomalainen elokuvamusiikki. Konsertti striimataan suorana ulos Jääpuutarhaan, jossa luistellaan kauniissa talvi-illassa musiikin tahdissa. Luistelukentän tunnelmaa striimataan kulttuurikeskuksen konserttiyleisölle.
Jääpuutarhan ohjelma alkaa luistelunäytöksillä, joiden jälkeen luistinrata on avoin kaikille.
Jääpuutarhaan on vapaa pääsy. Tapiola Sinfoniettan konsertin liput ovat myynnissä osoitteessa lippu.fi, ja ne maksavat 6 € + tilausmaksu (alk. 1,50 € + 0,65 % tilauksesta).
Lisätiedot ja tarkempi ohjelma löytyvät Ystäväluistelun tapahtumasivulta.
Tapahtuman toteuttavat KulttuuriEspoo, Espoo Liikkuu, Espoon kulttuurikeskus ja Tapiola Sinfonietta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Salla Vallius
tuotantosuunnittelija
+358 40 6366039
salla.vallius@espoo.fi
Linkit
Espoon kaupungin kulttuuritaloihin ja -palveluihin kuuluu Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee sekä Espoonlahden kulttuurihanke. Kulttuuritalot ja -palvelut on osa kulttuurin tulosyksikköä, joka vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
