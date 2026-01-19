Espoon kaupunki - Esbo stadEspoon kaupunki - Esbo stad

Espoon Ystäväluistelu-tapahtuma yhdistää luistelun ja livemusiikin

19.1.2026 16:03:31 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Tapiolan Jääpuutarhassa 7.2.2026 järjestettävä koko perheen tapahtuma Ystäväluistelu kutsuu nauttimaan luistelusta ja livemusiikista.

Ystäväluistelu-tapahtuma Tapiolan Jääpuutarhassa.
Ystäväluistelu-tapahtuma Tapiolan Jääpuutarhassa. Kuva: Kerttu Penttilä

Vuosittain Tapiolan Jääpuutarhassa järjestettävä Ystäväluistelu-tapahtuma yhdistää uniikilla tavalla luistelun ja livemusiikin. Kaikille avoin koko perheen tapahtuma järjestetään tänä vuonna lauantaina 7.2.2026 kello 16–19. 

Luvassa on vapaata luistelua, Tapiola Sinfoniettan konsertti, luistelunäytöksiä sekä ruokakojuja. Tapahtuman juontavat  Sami Sykkö ja Mila Kajas.

Tapiola Sinfonietta konsertoi kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa solisteinaan Oona Airola sekä Antti Koivula ja johtajanaan Ako Kiiski. Tänä vuonna konsertin teemana on suomalainen elokuvamusiikki. Konsertti striimataan suorana ulos  Jääpuutarhaan, jossa luistellaan kauniissa talvi-illassa musiikin tahdissa. Luistelukentän tunnelmaa striimataan kulttuurikeskuksen konserttiyleisölle. 

Jääpuutarhan ohjelma alkaa luistelunäytöksillä, joiden jälkeen luistinrata on avoin kaikille.

Jääpuutarhaan on vapaa pääsy. Tapiola Sinfoniettan konsertin liput ovat myynnissä osoitteessa lippu.fi, ja ne maksavat 6 € + tilausmaksu (alk. 1,50 € + 0,65 % tilauksesta).

Lisätiedot ja tarkempi ohjelma löytyvät Ystäväluistelun tapahtumasivulta.

Tapahtuman toteuttavat KulttuuriEspoo, Espoo Liikkuu, Espoon kulttuurikeskus ja Tapiola Sinfonietta.

Avainsanat

liikuntalähiliikuntaperhetapahtumatkulttuurikaupunkikulttuuriurheilutapahtumatkonsertit

Yhteyshenkilöt

Salla Vallius
tuotantosuunnittelija
+358 40 6366039
salla.vallius@espoo.fi

Linkit

Espoon kaupungin kulttuuritaloihin ja -palveluihin kuuluu Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee sekä Espoonlahden kulttuurihanke. Kulttuuritalot ja -palvelut on osa kulttuurin tulosyksikköä, joka vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista.

www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri

#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye