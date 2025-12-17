SDP:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä: Hoitoon pääsyn edistäminen on tärkein tavoite.

Länsi-Uudenmaan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kokoontui sunnuntaina 18.1. vuoden ensimmäiseen valtuustoryhmän kokoukseen. Kokouksen keskiössä oli valtuustoryhmän järjestäytyminen vuodelle, sekä tulevan vuoden tavoitteista keskusteleminen.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana jatkaa vihtiläinen aluevaltuutettu Eeva Hiila. “Meillä on vielä paljon tehtävää 14 päivän hoitotakuun edistämisen suhteen. Hoitotakuu ei ole toteutunut kaikkialla. Myös tänäkin vuonna aiomme nostaa henkilöstön ääntä keskusteluun ja pitää heidän asemaansa esillä” summaa Hiila odotuksiaan tulevasta valtuusto vuodesta.

Valtuustoryhmälle valittiin myös yksimielisesti kaksi uutta varapuheenjohtajaa. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin espoolainen aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen Elina Kokko. Toisekseksi varapuheenjohtajaksi puolestaan valittiin ensimmäisen kauden aluevaltuutettu Riitta Vallin Raaseporista.

“Tällä valtuustokaudella odotan erityisesti, että saamme parannettua hoitoon pääsyä. Tämän lupasimme viime keväänä myös äänestäjille. Tämän vuoden talousarvioon pystyimme jo tekemään panostuksia hoitoon pääsyn parantamiseksi. Tuloksia pitäisi olla nähtävissä jo tämän vuoden aikana.” ilmoittaa Elina Kokko valintansa jälkeen

Riitta Vallin puolestaan painotti yhdenvertaisten sote-palveluiden toteutumista. “Meidän tulee huolehtia, että yhdenvertaiset sote-palvelut toteutuvat alueella mahdollisimman hyvin. Lisäksi on tehtävä töitä, jotta mielenterveyspalvelut ovat kattavat läpi elämänkaaren. Ikäihmisten tukipalvelut ja tukiasuminen tulee toteutua riittävästi”.

SDP:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä koostuu 15 varsinaisesta ja 15 varavaltuutetusta. Ryhmä on sitoutunut edistämään hoitoon pääsyä kaikessa päätöksenteossa.