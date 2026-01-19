Talomuseo Glimsin suosio jatkoi kasvuaan KAMU Espoon kaupunginmuseon museoista

Viidestä KAMUn museosta suosituin oli Talomuseo Glims. Museo on avoinna läpi vuoden ja erityisesti kesällä 4h-kotieläinpiha sekä vanhan ajan joulun tunnelmalliset viikonloput ovat suosittuja.

Vuoden aikana KAMUssa jatkettiin sisältöjen suunnittelua yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tärkeä osana KAMUn osallisuustyötä valmistellaan myös KAMU WeeGeen uutta Espoo-näyttelyä, joka avataan alkuvuonna 2027.

Näyttelykeskus WeeGeellä KAMU WeeGeen avoinna olleessa Meteliä ja meininkiä - rokkia ja nuoruutta Espoossa -näyttelyssä kävi runsaasti museovieraita. KAMU WeeGee suljettiin lokakuussa koko museokohteen uudistustyön takia, ja vaihtuva näyttely avataan jälleen keväällä 2026.

Huvilamuseo Villa Rulluddin näyttely uusittiin ja se vietti museona 20-vuotisjuhliaan syykuussa. Museo on vuonna 1873 Kihlmanin perheelle rakennetussa huvilassa toisessa kerroksessa, jossa pääsee vuosisadan takaiseen perinteiseen helsinkiläisten huvilalomien tunnelmaan.

Koulumuseo Lagstadin konseptiuudistus valmistui ja museo avataan yleisölle helmikuussa 2026. Lagstadin uudistus tehtiin yhdessä useiden espoolaisten yhteisöjen kanssa, ja museon painotus on oppimisessa. Lagstad on uudenlainen, omatoimiseen ja yhteisölliseen toimintaan keskittyvä tila ja kohtaamispaikka, jonne kaikki ovat tervetulleita. Museon avajaiset ovat 21.2.2026.

Aurinkoisessa Saaristomuseo Pentalassa vieraili ennätysmäärä asiakkaita. Museo oli avoinna yleisölle kesäkuusta elokuuhun, ja lisäksi koululaisille muutamia päiviä toukokuussa ja syyskuussa.

Espoon 1980–90-lukujen rakennetun ympäristön selvitysprojektin ensimmäinen vaihe valmistui. Kohteina olivat kaikki julkiset rakennukset. Työ palvelee ensisijaisesti Espoon kaupunkisuunnittelua, rakennusvalvontaa ja tilapalveluja.

Syksyllä julkaistiin myös historiikki Villa Elfvikistä, yli satavuotiaasta jugendhuvilasta ja siellä vuodesta 1992 alkaen toimineesta luontotalosta. Historiikki on luettavissa KAMUn verkkosivulta.

Lisäksi KAMU Espoon kaupunginmuseoon valittiin uusi museonjohtaja Marjo Poutanen. Poutanen on koulutukseltaan filosofian maisteri, ja hän aloittaa uudessa tehtävässään 1. helmikuuta 2026.

Kävijät:



KAMU WeeGee 36 849

Talomuseo Glims 101 053

Koulumuseo Lagstad 1 295

Huvilamuseo Rulludd 2 184

Saaristomuseo Pentala 21 529

Museon tilojen ulkopuolella järjestettyjen tapahtumien osallistujamäärä 2 877