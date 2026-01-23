Perusterveydenhuollon aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin yksi asiointinumero koko Varhan alueella
Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitsevat täysi-ikäiset varsinaissuomalaiset voivat ottaa tammikuun lopusta lähtien (29.1. alkaen) yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalvelujen suoraan asiointinumeroon 02 313 4242 (avoinna ma-to klo 8–16, pe klo 8–15 ). Yhteyttä voi ottaa niin kiireellisissä kuin kiireettömissä asioissa.
Erillinen asiointinumero mahdollistaa kohdennetun palvelun juuri mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitseville koko Varhan alueella.
Lisäksi yhteyttä voi ottaa Varha-sovelluksessa:
- Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet -chatissa: avoinna ma-to klo 12–15 ja pe 11–14)
- Kiireetön viestintä -palvelussa (vastaus 3 arkipäivän kuluessa)
- Varaamalla kartoituspuheluajan (kartoituksen kautta palveluiden piiriin)
Lisätiedot varha.fi/varha-sovellus
Näissä kanavissa hoidetaan niin hoidon tarpeen arviot kuin ajanvaraukseen liittyvät asiat (myös ajan peruminen tai siirtäminen) sekä vastataan erilaisiin kyselyihin.
Laadukkaampaa palvelua juuri mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitseville
Vielä toistaiseksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat ottavat yhteyttä ajanvaraus- ja muissa asioissa omaan terveysasemaansa. Torstaina 29.1.2026 avattavassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiointinumerossa pystytään vastaamaan laadukkaasti juuri kyseisen kohderyhmän palvelutarpeeseen.
– Voimme jatkossa tarjota kohdennetun palvelutarpeen arvioinnin mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitseville asiakkaille koko Varsinais-Suomen alueella. Asiakkaalle voidaan näin myös tarjota ensimmäinen vastaanottoaika nopeammin ja ohjautuminen asiakkaan tarvitsemaan palveluun nopeutuu, päihde- ja mielenterveyspalvelujen päällikkö Nina Tainio kertoo.
Samalla voidaan vähentää terveysasemien hoidon tarpeen arviointiin ohjautuvien puhelujen runsasta määrää.
Palvelusta vastaa Varhan digimielenterveysklinikka. Yksikössä työskentelee sairaanhoitajia, psykologeja ja osastonsihteeri.
Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluihin ohjaudutaan lakisääteisen hoidon tarpeen arvioinnin perusteella. Uudessa palvelussa voidaan joustavasti tarjota aikaa potilaalle sopivimpaan yksikköön. Varhan perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut tuotetaan ensisijaisesti itse ja omaa tuotantoa täydennetään ostopalveluin.
Nina TainioPäihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 320 2263nina.tainio@varha.fi
