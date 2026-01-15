Oulu2026-Avajaisfestareiden käyntimäärä yli odotusten – suurimpia tapahtumia Oulun historiassa

”Avajaisfestarit todella lämmittivät alueen ihmisten sydämet. Festarit nousivat käyntimäärältään tiettävästi Oulun historian suurimmaksi tapahtumaksi. Tästä on upea jatkaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta”, toteaa Oulun kulttuurisäätiön Oulu2026 toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb avasi festivaalin perjantaina Oulun kauppatorilla. Avaushetkeä seurasi torilla arviolta 9 000 ihmistä.

”Talvista festivaalia tällaisessa mittakaavassa ei ole Oulussa aiemmin järjestetty. Ihmiset näyttivät, että myös tammikuussa voidaan festaroida”, toteaa Oulu2026:n vastaava tuottaja Sandy Kantola.

Tapahtumia oli tarjolla noin 20 paikassa eri puolilla keskustaa. Kauppakeskus Valkeassa kävijöitä riitti koko viikonlopun ajan ja odotukset ylittyivät.

”Meidän näkökulmastamme viikonloppu oli menestys, kävijämäärät ylittivät jopa joulukaupan kiireisimmät ajankohdat. Tavanomaiseen tammikuun viikonloppuun verrattuna kävijöitä oli lähes kaksinkertainen määrä. Tapahtuma ylitti kaikki meidän odotuksemme, jotka kyllä olivat korkealla”, kauppakeskus Valkean markkinointi- ja tapahtumapäällikkö Johanna Kylli iloitsee.

Mukana valtava määrä tekijöitä eri puolilta maailmaa

Avajaisfestareilla oli mukana valtava määrä vapaaehtoisia ja opiskelijoita. Oulu2026-vapaaehtoiset tekivät avajaisviikonloppuna yhteensä 1 187 tuntia vapaaehtoistyötä opastuksessa, avustamisessa, viestinnässä, kulttuurikavereina ja rakennus- sekä purkutehtävissä. Lisäksi useat seurat ja OSAOn eri alojen opiskelijat tekijät tuhansia työtunteja eri tehtävissä.

Esimerkiksi OSAOn media-alan opiskelijat pääsivät suunnittelemaan ja tuottamaan sisältöä Oulu2026:n TikTok-tilille. Kolmannen vuoden opiskelija Olivia Nyholm kuvailee Euroopan kulttuuripääkaupungin somekanavan sisällöntuottajana toimimista aivan älyttömäksi ja hauskaksi harjoittelukokemukseksi, vaikka välillä kiirettä pitelikin.

”Suuri kiitos onnistumisesta menee kaikille mukana olleille vapaaehtoisille ja opiskelijoille, jota ovat auttaneet todella monessa tehtävässä. Ilman heidän panostaan emme olisi saaneet näin onnistunutta kokonaisuutta”, vastaava tuottaja Sandy Kantola toteaa.

Avajaisfestareiden ohjelmaa oli toteuttamassa runsaslukuinen määrä ihmisiä ja organisaatioita Oulu2026-alueelta ja muualta Suomesta. Myös kansainvälisiä tekijöitä oli mukana. Kokonaisuus tarjosi kattavasti maistiaisia siitä, miten koko kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmakin rakentuu.

”Vuoden tapahtumat löytyvät Oulu2026-tapahtumakalenterista, joten nyt kannattaa tutustua tarjontaan ja merkata omansa kalenteriin”, kannustaa Piia Rantala-Korhonen.

Tapahtumia myös striimattiin Oulu2026-verkkosivuille. Avajaisfestareiden striimauksiin kerääntyi 30 000 katselukertaa. Eniten yleisöä oli avaushetkellä presidentin puheen aikana.

Tapahtumia ja muuta ohjelmaa oli tuottamassa laaja joukko taiteilijoita, muita osaajia, yrityksiä ja yhteisöjä. Kokonaisuutta koordinoi Oulun kulttuurisäätiö. Avajaisfestareiden yrityskumppanit ovat Pohjolan OP, Kaleva Media, Osuuskauppa Arina, Pörhön Autoliike, Kontiotuote Oy, Oulun Kärpät, Kauppakortteli Pekuri, Kesko, Hauru, OSAO, Oulun Pysäköinti, Haverinen Logistics.